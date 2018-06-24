CA Current Conditions
Updated 9:03 am, Sunday, June 24, 2018
CA Current Conditions as of 06:00 AM PDT Sunday, June 24, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Sunny;49;Calm;0;83%
Arcata;Sunny;50;ESE;4;95%
Auburn;Sunny;63;Calm;0;51%
Avalon;Cloudy;54;SE;6;100%
Bakersfield;Sunny;79;Calm;0;33%
Beale AFB;Sunny;67;Calm;0;57%
Big Bear City;Sunny;37;Calm;0;48%
Bishop;Sunny;67;N;7;21%
Blue Canyon;Sunny;67;NE;10;22%
Blythe;Sunny;79;S;9;42%
Burbank;Cloudy;64;SE;8;82%
Camarillo;Cloudy;67;ESE;6;65%
Camp Pendleton;Cloudy;64;N;5;74%
Campo;Cloudy;48;NE;5;67%
Carlsbad;Cloudy;64;S;3;74%
Chico;Sunny;68;Calm;0;26%
China Lake;Sunny;70;S;9;27%
Chino;Cloudy;62;NE;5;83%
Concord;Clear;63;N;6;69%
Corona;Cloudy;63;Calm;0;82%
Crescent City;Sunny;51;N;7;89%
Daggett-Barstow;Sunny;73;WSW;10;31%
Edwards AFB;Sunny;66;SSW;12;54%
El Centro;Mostly cloudy;72;SE;6;70%
Eureka;Sunny;48;E;5;91%
Fairfield;Clear;61;SW;18;76%
Fresno;Partly sunny;76;Calm;0;42%
Fullerton;Cloudy;64;S;5;80%
Hanford;Sunny;65;S;5;84%
Hawthorne;Cloudy;63;SE;6;80%
Hayward;Clear;59;NW;3;80%
Imperial;Mostly cloudy;72;SE;6;70%
Imperial Beach;Cloudy;63;SSW;6;77%
Lancaster;Sunny;69;WSW;8;46%
Lemoore Nas;Sunny;67;S;5;58%
Lincoln;Sunny;61;ESE;3;77%
Livermore;Clear;63;WSW;3;67%
Lompoc;Cloudy;61;Calm;0;89%
Long Beach;Cloudy;63;SSE;6;80%
Los Alamitos;Cloudy;63;SSE;6;80%
Los Angeles;Cloudy;64;Calm;0;80%
Los Angeles Downtown;Cloudy;64;Calm;0;80%
Madera;Sunny;68;NNW;3;65%
Mammoth;Sunny;52;N;6;62%
Marysville;Sunny;73;N;8;43%
Mather AFB;Mostly sunny;66;Calm;0;59%
Merced;Sunny;66;WSW;5;60%
Merced (airport);Sunny;66;WSW;5;60%
Miramar Mcas;Cloudy;64;SW;3;74%
Modesto;Sunny;68;Calm;0;69%
Moffett Nas;Clear;60;SE;5;77%
Mojave;Sunny;72;NE;8;26%
Montague;Sunny;53;NNE;8;73%
Monterey Rabr;Cloudy;57;Calm;0;96%
Mount Shasta;Sunny;54;ENE;3;74%
Napa County;Partly sunny;55;NNW;11;96%
Needles;Sunny;88;SW;9;23%
North Island;Cloudy;64;SSW;8;78%
Oakland;Intermittent clouds;61;SSW;7;85%
Oceanside;Cloudy;64;S;3;74%
Ontario;Cloudy;62;NE;5;83%
Oroville;Sunny;76;N;6;28%
Oxnard;Cloudy;65;SE;7;75%
Palm Springs;Sunny;76;Calm;0;48%
Palmdale;Sunny;68;SSW;10;46%
Paso Robles;Cloudy;58;S;8;93%
Point Mugu;Cloudy;64;SE;13;77%
Porterville;Sunny;66;SSE;6;58%
Ramona;Cloudy;59;Calm;0;83%
Redding;Sunny;83;N;16;26%
Riverside;Cloudy;62;Calm;0;83%
Riverside March;Cloudy;58;Calm;0;100%
Sacramento;Sunny;67;Calm;0;67%
Sacramento International;Sunny;67;Calm;0;70%
Salinas;Cloudy;57;N;3;89%
San Bernardino;Cloudy;63;Calm;0;76%
San Carlos;Clear;59;WSW;3;82%
San Diego;Cloudy;64;SSW;8;78%
San Diego Brown;Cloudy;62;WSW;5;80%
San Diego Montgomery;Cloudy;62;SSW;3;80%
San Francisco;Partly sunny;60;S;7;81%
San Jose;Clear;60;ESE;10;80%
San Luis Obispo;Cloudy;60;Calm;0;89%
San Nicolas Island;Cloudy;59;SE;9;84%
Sandberg;Sunny;67;WNW;10;48%
Santa Ana;Cloudy;65;SSE;5;80%
Santa Barbara;Cloudy;63;E;5;90%
Santa Maria;Fog;60;E;6;96%
Santa Monica;Cloudy;63;E;6;77%
Santa Rosa;Clear;55;SSE;6;89%
Santa Ynez;Cloudy;59;NE;6;87%
Santee;Cloudy;63;W;5;82%
South Lake Tahoe;Sunny;44;N;6;73%
Stockton;Sunny;70;WNW;10;56%
Thermal;Sunny;77;NE;6;46%
Truckee-Tahoe;Sunny;39;Calm;0;80%
Twentynine Palms;Cloudy;77;W;4;17%
Ukiah;Clear;62;Calm;0;72%
Vacaville;Clear;69;SSW;7;52%
Van Nuys;Cloudy;62;SE;7;80%
Vandenberg AFB;Partly cloudy;59;N;3;96%
Victorville;Cloudy;64;SSW;7;41%
Visalia;Sunny;66;SE;3;81%
Watsonville;Cloudy;58;W;3;90%
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