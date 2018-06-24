CA Current Conditions as of 06:00 AM PDT Sunday, June 24, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Sunny;49;Calm;0;83%

Arcata;Sunny;50;ESE;4;95%

Auburn;Sunny;63;Calm;0;51%

Avalon;Cloudy;54;SE;6;100%

Bakersfield;Sunny;79;Calm;0;33%

Beale AFB;Sunny;67;Calm;0;57%

Big Bear City;Sunny;37;Calm;0;48%

Bishop;Sunny;67;N;7;21%

Blue Canyon;Sunny;67;NE;10;22%

Blythe;Sunny;79;S;9;42%

Burbank;Cloudy;64;SE;8;82%

Camarillo;Cloudy;67;ESE;6;65%

Camp Pendleton;Cloudy;64;N;5;74%

Campo;Cloudy;48;NE;5;67%

Carlsbad;Cloudy;64;S;3;74%

Chico;Sunny;68;Calm;0;26%

China Lake;Sunny;70;S;9;27%

Chino;Cloudy;62;NE;5;83%

Concord;Clear;63;N;6;69%

Corona;Cloudy;63;Calm;0;82%

Crescent City;Sunny;51;N;7;89%

Daggett-Barstow;Sunny;73;WSW;10;31%

Edwards AFB;Sunny;66;SSW;12;54%

El Centro;Mostly cloudy;72;SE;6;70%

Eureka;Sunny;48;E;5;91%

Fairfield;Clear;61;SW;18;76%

Fresno;Partly sunny;76;Calm;0;42%

Fullerton;Cloudy;64;S;5;80%

Hanford;Sunny;65;S;5;84%

Hawthorne;Cloudy;63;SE;6;80%

Hayward;Clear;59;NW;3;80%

Imperial;Mostly cloudy;72;SE;6;70%

Imperial Beach;Cloudy;63;SSW;6;77%

Lancaster;Sunny;69;WSW;8;46%

Lemoore Nas;Sunny;67;S;5;58%

Lincoln;Sunny;61;ESE;3;77%

Livermore;Clear;63;WSW;3;67%

Lompoc;Cloudy;61;Calm;0;89%

Long Beach;Cloudy;63;SSE;6;80%

Los Alamitos;Cloudy;63;SSE;6;80%

Los Angeles;Cloudy;64;Calm;0;80%

Los Angeles Downtown;Cloudy;64;Calm;0;80%

Madera;Sunny;68;NNW;3;65%

Mammoth;Sunny;52;N;6;62%

Marysville;Sunny;73;N;8;43%

Mather AFB;Mostly sunny;66;Calm;0;59%

Merced;Sunny;66;WSW;5;60%

Merced (airport);Sunny;66;WSW;5;60%

Miramar Mcas;Cloudy;64;SW;3;74%

Modesto;Sunny;68;Calm;0;69%

Moffett Nas;Clear;60;SE;5;77%

Mojave;Sunny;72;NE;8;26%

Montague;Sunny;53;NNE;8;73%

Monterey Rabr;Cloudy;57;Calm;0;96%

Mount Shasta;Sunny;54;ENE;3;74%

Napa County;Partly sunny;55;NNW;11;96%

Needles;Sunny;88;SW;9;23%

North Island;Cloudy;64;SSW;8;78%

Oakland;Intermittent clouds;61;SSW;7;85%

Oceanside;Cloudy;64;S;3;74%

Ontario;Cloudy;62;NE;5;83%

Oroville;Sunny;76;N;6;28%

Oxnard;Cloudy;65;SE;7;75%

Palm Springs;Sunny;76;Calm;0;48%

Palmdale;Sunny;68;SSW;10;46%

Paso Robles;Cloudy;58;S;8;93%

Point Mugu;Cloudy;64;SE;13;77%

Porterville;Sunny;66;SSE;6;58%

Ramona;Cloudy;59;Calm;0;83%

Redding;Sunny;83;N;16;26%

Riverside;Cloudy;62;Calm;0;83%

Riverside March;Cloudy;58;Calm;0;100%

Sacramento;Sunny;67;Calm;0;67%

Sacramento International;Sunny;67;Calm;0;70%

Salinas;Cloudy;57;N;3;89%

San Bernardino;Cloudy;63;Calm;0;76%

San Carlos;Clear;59;WSW;3;82%

San Diego;Cloudy;64;SSW;8;78%

San Diego Brown;Cloudy;62;WSW;5;80%

San Diego Montgomery;Cloudy;62;SSW;3;80%

San Francisco;Partly sunny;60;S;7;81%

San Jose;Clear;60;ESE;10;80%

San Luis Obispo;Cloudy;60;Calm;0;89%

San Nicolas Island;Cloudy;59;SE;9;84%

Sandberg;Sunny;67;WNW;10;48%

Santa Ana;Cloudy;65;SSE;5;80%

Santa Barbara;Cloudy;63;E;5;90%

Santa Maria;Fog;60;E;6;96%

Santa Monica;Cloudy;63;E;6;77%

Santa Rosa;Clear;55;SSE;6;89%

Santa Ynez;Cloudy;59;NE;6;87%

Santee;Cloudy;63;W;5;82%

South Lake Tahoe;Sunny;44;N;6;73%

Stockton;Sunny;70;WNW;10;56%

Thermal;Sunny;77;NE;6;46%

Truckee-Tahoe;Sunny;39;Calm;0;80%

Twentynine Palms;Cloudy;77;W;4;17%

Ukiah;Clear;62;Calm;0;72%

Vacaville;Clear;69;SSW;7;52%

Van Nuys;Cloudy;62;SE;7;80%

Vandenberg AFB;Partly cloudy;59;N;3;96%

Victorville;Cloudy;64;SSW;7;41%

Visalia;Sunny;66;SE;3;81%

Watsonville;Cloudy;58;W;3;90%

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