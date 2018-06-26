CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Tuesday, June 26, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;60;SW;7;37%

Arcata;Cloudy;52;S;7;91%

Auburn;Clear;70;ESE;10;56%

Avalon;Clear;57;S;3;86%

Bakersfield;Clear;81;NW;6;41%

Beale AFB;Clear;67;S;6;67%

Big Bear City;Clear;48;Calm;0;34%

Bishop;Clear;80;SSW;8;14%

Blue Canyon;Clear;65;SE;5;44%

Blythe;Clear;86;SSW;9;20%

Burbank;Clear;63;SE;8;94%

Camarillo;Clear;63;Calm;0;77%

Camp Pendleton;Showers;65;Calm;0;80%

Campo;Cloudy;53;NE;6;79%

Carlsbad;Cloudy;65;Calm;0;80%

Chico;Cloudy;73;NNE;6;52%

China Lake;Clear;85;S;12;22%

Chino;Cloudy;63;NNW;6;83%

Concord;Clear;61;SSW;15;66%

Corona;Clear;64;WNW;5;80%

Crescent City;Clear;53;SSE;8;82%

Daggett-Barstow;Clear;82;WNW;14;19%

Edwards AFB;Clear;73;SSW;12;25%

El Centro;Cloudy;80;W;7;22%

Eureka;Cloudy;53;WNW;9;89%

Fairfield;Clear;58;SW;21;74%

Fresno;Clear;76;WNW;7;55%

Fullerton;Clear;64;Calm;0;86%

Hanford;Clear;76;NNW;7;55%

Hawthorne;Cloudy;65;WSW;6;84%

Hayward;Clear;59;N;3;74%

Imperial;Cloudy;80;W;7;22%

Imperial Beach;Cloudy;66;NW;8;74%

Lancaster;Clear;75;WSW;15;33%

Lemoore Nas;Clear;73;NW;7;54%

Lincoln;Clear;68;SSE;10;55%

Livermore;Clear;57;W;6;68%

Lompoc;Cloudy;58;NNW;3;90%

Long Beach;Clear;64;WNW;3;86%

Los Alamitos;Clear;64;WNW;3;86%

Los Angeles;Cloudy;65;Calm;0;80%

Los Angeles Downtown;Cloudy;65;Calm;0;80%

Madera;Clear;69;WNW;5;65%

Mammoth;Cloudy;55;NNW;8;49%

Marysville;Clear;66;SSE;6;69%

Mather AFB;Cloudy;62;SSE;9;68%

Merced;Clear;66;W;6;69%

Merced (airport);Clear;66;W;6;69%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;65;NW;6;77%

Modesto;Clear;70;NNW;6;43%

Moffett Nas;Clear;61;Calm;0;77%

Mojave;Clear;81;SSE;21;27%

Montague;Clear;60;N;12;45%

Monterey Rabr;Cloudy;54;SSW;6;92%

Mount Shasta;Clear;60;N;3;40%

Napa County;Cloudy;56;SSW;14;84%

Needles;Clear;94;SSE;9;7%

North Island;Mostly cloudy;65;NNW;5;77%

Oakland;Cloudy;57;WSW;6;86%

Oceanside;Cloudy;65;Calm;0;80%

Ontario;Cloudy;63;NNW;6;83%

Oroville;Clear;70;Calm;0;67%

Oxnard;Clear;62;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;88;NW;10;23%

Palmdale;Clear;75;SSW;13;23%

Paso Robles;Clear;59;SW;3;77%

Point Mugu;Clear;59;Calm;0;86%

Porterville;Clear;77;Calm;0;59%

Ramona;Clear;53;Calm;0;85%

Redding;Clear;73;Calm;0;65%

Riverside;Clear;64;W;5;77%

Riverside March;Clear;65;Calm;0;70%

Sacramento;Clear;61;SSE;5;72%

Sacramento International;Clear;62;SSE;8;67%

Salinas;Cloudy;55;NNW;7;92%

San Bernardino;Clear;68;W;6;63%

San Carlos;Clear;59;WNW;3;67%

San Diego;Mostly cloudy;65;NNW;5;77%

San Diego Brown;Clear;61;Calm;0;86%

San Diego Montgomery;Cloudy;63;NNW;6;83%

San Francisco;Cloudy;56;WNW;8;87%

San Jose;Clear;62;Calm;0;72%

San Luis Obispo;Cloudy;57;NW;9;89%

San Nicolas Island;Cloudy;57;W;12;100%

Sandberg;Clear;70;NW;18;45%

Santa Ana;Cloudy;62;WSW;4;91%

Santa Barbara;Clear;62;ENE;3;89%

Santa Maria;Cloudy;57;WNW;6;93%

Santa Monica;Cloudy;64;SSW;5;83%

Santa Rosa;Clear;53;Calm;0;89%

Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;87%

Santee;Clear;61;Calm;0;87%

South Lake Tahoe;Clear;66;SSW;12;29%

Stockton;Clear;70;WNW;10;40%

Thermal;Clear;88;NNW;8;26%

Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;57%

Twentynine Palms;Intermittent clouds;84;WNW;10;12%

Ukiah;Clear;62;Calm;0;53%

Vacaville;Clear;62;WSW;5;69%

Van Nuys;Clear;65;E;5;77%

Vandenberg AFB;Cloudy;56;N;8;94%

Victorville;Mostly cloudy;70;SSW;9;30%

Visalia;Clear;77;NW;9;59%

Watsonville;Cloudy;55;Calm;0;96%

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