CA Current Conditions
Updated 4:02 am, Tuesday, June 26, 2018
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Tuesday, June 26, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;60;SW;7;37%
Arcata;Cloudy;52;S;7;91%
Auburn;Clear;70;ESE;10;56%
Avalon;Clear;57;S;3;86%
Bakersfield;Clear;81;NW;6;41%
Beale AFB;Clear;67;S;6;67%
Big Bear City;Clear;48;Calm;0;34%
Bishop;Clear;80;SSW;8;14%
Blue Canyon;Clear;65;SE;5;44%
Blythe;Clear;86;SSW;9;20%
Burbank;Clear;63;SE;8;94%
Camarillo;Clear;63;Calm;0;77%
Camp Pendleton;Showers;65;Calm;0;80%
Campo;Cloudy;53;NE;6;79%
Carlsbad;Cloudy;65;Calm;0;80%
Chico;Cloudy;73;NNE;6;52%
China Lake;Clear;85;S;12;22%
Chino;Cloudy;63;NNW;6;83%
Concord;Clear;61;SSW;15;66%
Corona;Clear;64;WNW;5;80%
Crescent City;Clear;53;SSE;8;82%
Daggett-Barstow;Clear;82;WNW;14;19%
Edwards AFB;Clear;73;SSW;12;25%
El Centro;Cloudy;80;W;7;22%
Eureka;Cloudy;53;WNW;9;89%
Fairfield;Clear;58;SW;21;74%
Fresno;Clear;76;WNW;7;55%
Fullerton;Clear;64;Calm;0;86%
Hanford;Clear;76;NNW;7;55%
Hawthorne;Cloudy;65;WSW;6;84%
Hayward;Clear;59;N;3;74%
Imperial;Cloudy;80;W;7;22%
Imperial Beach;Cloudy;66;NW;8;74%
Lancaster;Clear;75;WSW;15;33%
Lemoore Nas;Clear;73;NW;7;54%
Lincoln;Clear;68;SSE;10;55%
Livermore;Clear;57;W;6;68%
Lompoc;Cloudy;58;NNW;3;90%
Long Beach;Clear;64;WNW;3;86%
Los Alamitos;Clear;64;WNW;3;86%
Los Angeles;Cloudy;65;Calm;0;80%
Los Angeles Downtown;Cloudy;65;Calm;0;80%
Madera;Clear;69;WNW;5;65%
Mammoth;Cloudy;55;NNW;8;49%
Marysville;Clear;66;SSE;6;69%
Mather AFB;Cloudy;62;SSE;9;68%
Merced;Clear;66;W;6;69%
Merced (airport);Clear;66;W;6;69%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;65;NW;6;77%
Modesto;Clear;70;NNW;6;43%
Moffett Nas;Clear;61;Calm;0;77%
Mojave;Clear;81;SSE;21;27%
Montague;Clear;60;N;12;45%
Monterey Rabr;Cloudy;54;SSW;6;92%
Mount Shasta;Clear;60;N;3;40%
Napa County;Cloudy;56;SSW;14;84%
Needles;Clear;94;SSE;9;7%
North Island;Mostly cloudy;65;NNW;5;77%
Oakland;Cloudy;57;WSW;6;86%
Oceanside;Cloudy;65;Calm;0;80%
Ontario;Cloudy;63;NNW;6;83%
Oroville;Clear;70;Calm;0;67%
Oxnard;Clear;62;Calm;0;86%
Palm Springs;Clear;88;NW;10;23%
Palmdale;Clear;75;SSW;13;23%
Paso Robles;Clear;59;SW;3;77%
Point Mugu;Clear;59;Calm;0;86%
Porterville;Clear;77;Calm;0;59%
Ramona;Clear;53;Calm;0;85%
Redding;Clear;73;Calm;0;65%
Riverside;Clear;64;W;5;77%
Riverside March;Clear;65;Calm;0;70%
Sacramento;Clear;61;SSE;5;72%
Sacramento International;Clear;62;SSE;8;67%
Salinas;Cloudy;55;NNW;7;92%
San Bernardino;Clear;68;W;6;63%
San Carlos;Clear;59;WNW;3;67%
San Diego;Mostly cloudy;65;NNW;5;77%
San Diego Brown;Clear;61;Calm;0;86%
San Diego Montgomery;Cloudy;63;NNW;6;83%
San Francisco;Cloudy;56;WNW;8;87%
San Jose;Clear;62;Calm;0;72%
San Luis Obispo;Cloudy;57;NW;9;89%
San Nicolas Island;Cloudy;57;W;12;100%
Sandberg;Clear;70;NW;18;45%
Santa Ana;Cloudy;62;WSW;4;91%
Santa Barbara;Clear;62;ENE;3;89%
Santa Maria;Cloudy;57;WNW;6;93%
Santa Monica;Cloudy;64;SSW;5;83%
Santa Rosa;Clear;53;Calm;0;89%
Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;87%
Santee;Clear;61;Calm;0;87%
South Lake Tahoe;Clear;66;SSW;12;29%
Stockton;Clear;70;WNW;10;40%
Thermal;Clear;88;NNW;8;26%
Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;57%
Twentynine Palms;Intermittent clouds;84;WNW;10;12%
Ukiah;Clear;62;Calm;0;53%
Vacaville;Clear;62;WSW;5;69%
Van Nuys;Clear;65;E;5;77%
Vandenberg AFB;Cloudy;56;N;8;94%
Victorville;Mostly cloudy;70;SSW;9;30%
Visalia;Clear;77;NW;9;59%
Watsonville;Cloudy;55;Calm;0;96%
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