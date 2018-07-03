CA Current Conditions
Updated 4:02 am, Tuesday, July 3, 2018
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Tuesday, July 3, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;57;WSW;3;41%
Arcata;Cloudy;53;NNW;6;83%
Auburn;Clear;70;ESE;13;52%
Avalon;Fog;56;WSW;6;100%
Bakersfield;Clear;81;NW;8;38%
Beale AFB;Cloudy;72;SSE;10;61%
Big Bear City;Clear;48;Calm;0;46%
Bishop;Clear;74;NW;8;26%
Blue Canyon;Clear;67;Calm;0;46%
Blythe;Clear;86;WSW;9;18%
Burbank;Clear;64;SSE;5;90%
Camarillo;Cloudy;65;Calm;0;75%
Camp Pendleton;Showers;64;W;3;90%
Campo;Cloudy;52;NE;5;76%
Carlsbad;Cloudy;67;Calm;0;78%
Chico;Cloudy;77;SE;8;50%
China Lake;Clear;85;SSW;8;26%
Chino;Cloudy;65;S;9;80%
Concord;Clear;60;SW;6;77%
Corona;Clear;66;WNW;7;81%
Crescent City;Clear;53;NNW;22;73%
Daggett-Barstow;Clear;86;WSW;13;24%
Edwards AFB;Cloudy;76;WNW;12;41%
El Centro;Cloudy;85;WNW;12;22%
Eureka;Cloudy;53;NNW;9;84%
Fairfield;Cloudy;60;SW;9;83%
Fresno;Partly cloudy;76;WNW;7;55%
Fullerton;Mostly cloudy;66;Calm;0;77%
Hanford;Clear;76;NNW;6;55%
Hawthorne;Cloudy;65;SW;8;84%
Hayward;Partly cloudy;60;W;12;80%
Imperial;Cloudy;85;WNW;12;22%
Imperial Beach;Cloudy;66;WNW;5;77%
Lancaster;Clear;75;SW;16;36%
Lemoore Nas;Mostly clear;75;NW;8;49%
Lincoln;Clear;68;SSE;15;55%
Livermore;Clear;57;NW;9;86%
Lompoc;Cloudy;59;NNW;3;89%
Long Beach;Mostly cloudy;65;NW;6;84%
Los Alamitos;Mostly cloudy;65;NW;6;84%
Los Angeles;Cloudy;66;W;5;81%
Los Angeles Downtown;Cloudy;66;W;5;81%
Madera;Clear;68;WNW;3;69%
Mammoth;Intermittent clouds;54;NNW;10;41%
Marysville;Clear;68;SSE;14;60%
Mather AFB;Cloudy;63;SSE;10;71%
Merced;Clear;67;WSW;6;67%
Merced (airport);Clear;67;WSW;6;67%
Miramar Mcas;Cloudy;67;SW;3;72%
Modesto;Clear;69;NW;5;58%
Moffett Nas;Clear;59;NNE;7;93%
Mojave;Clear;81;WNW;29;31%
Montague;Clear;55;N;13;46%
Monterey Rabr;Cloudy;56;SSW;6;93%
Mount Shasta;Clear;58;NNW;9;34%
Napa County;Cloudy;57;WSW;10;86%
Needles;Clear;96;SW;12;3%
North Island;Cloudy;66;W;5;74%
Oakland;Cloudy;58;W;6;89%
Oceanside;Cloudy;67;Calm;0;78%
Ontario;Cloudy;65;S;9;80%
Oroville;Partly cloudy;72;SSE;12;59%
Oxnard;Cloudy;64;WNW;8;83%
Palm Springs;Clear;86;Calm;0;28%
Palmdale;Clear;75;SW;21;36%
Paso Robles;Clear;58;Calm;0;80%
Point Mugu;Cloudy;64;NW;7;80%
Porterville;Clear;78;W;7;55%
Ramona;Fog;57;WNW;3;93%
Redding;Clear;83;N;7;19%
Riverside;Clear;68;W;7;69%
Riverside March;Cloudy;65;W;7;75%
Sacramento;Clear;61;S;13;75%
Sacramento International;Cloudy;61;SSE;14;77%
Salinas;Cloudy;56;NW;6;96%
San Bernardino;Clear;69;W;6;62%
San Carlos;Partly cloudy;59;W;3;82%
San Diego;Cloudy;66;W;5;74%
San Diego Brown;Cloudy;64;Calm;0;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;65;Calm;0;77%
San Francisco;Cloudy;58;W;7;88%
San Jose;Clear;60;SE;15;80%
San Luis Obispo;Cloudy;59;NW;6;89%
San Nicolas Island;Cloudy;60;W;10;94%
Sandberg;Clear;67;W;12;48%
Santa Ana;Cloudy;65;WSW;6;87%
Santa Barbara;Cloudy;62;Calm;0;86%
Santa Maria;Cloudy;59;Calm;0;89%
Santa Monica;Cloudy;64;SW;7;83%
Santa Rosa;Cloudy;55;Calm;0;89%
Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;87%
Santee;Cloudy;64;N;3;82%
South Lake Tahoe;Clear;50;Calm;0;68%
Stockton;Clear;66;NNW;7;69%
Thermal;Clear;89;NW;13;25%
Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;70%
Twentynine Palms;Cloudy;82;WNW;10;21%
Ukiah;Clear;65;SSE;5;60%
Vacaville;Clear;63;SW;13;69%
Van Nuys;Clear;65;ESE;6;77%
Vandenberg AFB;Cloudy;57;NW;5;93%
Victorville;Cloudy;70;W;11;46%
Visalia;Clear;76;NW;9;61%
Watsonville;Cloudy;54;SW;3;100%
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