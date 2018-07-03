CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Tuesday, July 3, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;57;WSW;3;41%

Arcata;Cloudy;53;NNW;6;83%

Auburn;Clear;70;ESE;13;52%

Avalon;Fog;56;WSW;6;100%

Bakersfield;Clear;81;NW;8;38%

Beale AFB;Cloudy;72;SSE;10;61%

Big Bear City;Clear;48;Calm;0;46%

Bishop;Clear;74;NW;8;26%

Blue Canyon;Clear;67;Calm;0;46%

Blythe;Clear;86;WSW;9;18%

Burbank;Clear;64;SSE;5;90%

Camarillo;Cloudy;65;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Showers;64;W;3;90%

Campo;Cloudy;52;NE;5;76%

Carlsbad;Cloudy;67;Calm;0;78%

Chico;Cloudy;77;SE;8;50%

China Lake;Clear;85;SSW;8;26%

Chino;Cloudy;65;S;9;80%

Concord;Clear;60;SW;6;77%

Corona;Clear;66;WNW;7;81%

Crescent City;Clear;53;NNW;22;73%

Daggett-Barstow;Clear;86;WSW;13;24%

Edwards AFB;Cloudy;76;WNW;12;41%

El Centro;Cloudy;85;WNW;12;22%

Eureka;Cloudy;53;NNW;9;84%

Fairfield;Cloudy;60;SW;9;83%

Fresno;Partly cloudy;76;WNW;7;55%

Fullerton;Mostly cloudy;66;Calm;0;77%

Hanford;Clear;76;NNW;6;55%

Hawthorne;Cloudy;65;SW;8;84%

Hayward;Partly cloudy;60;W;12;80%

Imperial;Cloudy;85;WNW;12;22%

Imperial Beach;Cloudy;66;WNW;5;77%

Lancaster;Clear;75;SW;16;36%

Lemoore Nas;Mostly clear;75;NW;8;49%

Lincoln;Clear;68;SSE;15;55%

Livermore;Clear;57;NW;9;86%

Lompoc;Cloudy;59;NNW;3;89%

Long Beach;Mostly cloudy;65;NW;6;84%

Los Alamitos;Mostly cloudy;65;NW;6;84%

Los Angeles;Cloudy;66;W;5;81%

Los Angeles Downtown;Cloudy;66;W;5;81%

Madera;Clear;68;WNW;3;69%

Mammoth;Intermittent clouds;54;NNW;10;41%

Marysville;Clear;68;SSE;14;60%

Mather AFB;Cloudy;63;SSE;10;71%

Merced;Clear;67;WSW;6;67%

Merced (airport);Clear;67;WSW;6;67%

Miramar Mcas;Cloudy;67;SW;3;72%

Modesto;Clear;69;NW;5;58%

Moffett Nas;Clear;59;NNE;7;93%

Mojave;Clear;81;WNW;29;31%

Montague;Clear;55;N;13;46%

Monterey Rabr;Cloudy;56;SSW;6;93%

Mount Shasta;Clear;58;NNW;9;34%

Napa County;Cloudy;57;WSW;10;86%

Needles;Clear;96;SW;12;3%

North Island;Cloudy;66;W;5;74%

Oakland;Cloudy;58;W;6;89%

Oceanside;Cloudy;67;Calm;0;78%

Ontario;Cloudy;65;S;9;80%

Oroville;Partly cloudy;72;SSE;12;59%

Oxnard;Cloudy;64;WNW;8;83%

Palm Springs;Clear;86;Calm;0;28%

Palmdale;Clear;75;SW;21;36%

Paso Robles;Clear;58;Calm;0;80%

Point Mugu;Cloudy;64;NW;7;80%

Porterville;Clear;78;W;7;55%

Ramona;Fog;57;WNW;3;93%

Redding;Clear;83;N;7;19%

Riverside;Clear;68;W;7;69%

Riverside March;Cloudy;65;W;7;75%

Sacramento;Clear;61;S;13;75%

Sacramento International;Cloudy;61;SSE;14;77%

Salinas;Cloudy;56;NW;6;96%

San Bernardino;Clear;69;W;6;62%

San Carlos;Partly cloudy;59;W;3;82%

San Diego;Cloudy;66;W;5;74%

San Diego Brown;Cloudy;64;Calm;0;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;65;Calm;0;77%

San Francisco;Cloudy;58;W;7;88%

San Jose;Clear;60;SE;15;80%

San Luis Obispo;Cloudy;59;NW;6;89%

San Nicolas Island;Cloudy;60;W;10;94%

Sandberg;Clear;67;W;12;48%

Santa Ana;Cloudy;65;WSW;6;87%

Santa Barbara;Cloudy;62;Calm;0;86%

Santa Maria;Cloudy;59;Calm;0;89%

Santa Monica;Cloudy;64;SW;7;83%

Santa Rosa;Cloudy;55;Calm;0;89%

Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;87%

Santee;Cloudy;64;N;3;82%

South Lake Tahoe;Clear;50;Calm;0;68%

Stockton;Clear;66;NNW;7;69%

Thermal;Clear;89;NW;13;25%

Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;70%

Twentynine Palms;Cloudy;82;WNW;10;21%

Ukiah;Clear;65;SSE;5;60%

Vacaville;Clear;63;SW;13;69%

Van Nuys;Clear;65;ESE;6;77%

Vandenberg AFB;Cloudy;57;NW;5;93%

Victorville;Cloudy;70;W;11;46%

Visalia;Clear;76;NW;9;61%

Watsonville;Cloudy;54;SW;3;100%

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