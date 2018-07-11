CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Tuesday, July 10, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;74;NNW;6;24%

Arcata;Cloudy;59;W;6;94%

Auburn;Clear;77;Calm;0;33%

Avalon;Clear;72;Calm;0;70%

Bakersfield;Clear;90;NW;3;22%

Beale AFB;Clear;81;S;7;41%

Big Bear City;Mostly cloudy;61;Calm;0;77%

Bishop;Partly cloudy w/ t-storm;88;E;17;23%

Blue Canyon;Clear;68;Calm;0;38%

Blythe;Cloudy;90;SSW;8;50%

Burbank;Clear;78;SE;9;43%

Camarillo;Clear;74;S;5;73%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;71;Calm;0;86%

Campo;Intermittent clouds;74;SW;5;57%

Carlsbad;Clear;71;WNW;3;83%

Chico;Clear;86;NE;5;18%

China Lake;Mostly clear;95;SW;7;16%

Chino;Mostly clear;76;W;11;54%

Concord;Clear;71;S;15;52%

Corona;Partly cloudy;81;W;9;51%

Crescent City;Clear;61;S;9;75%

Daggett-Barstow;Clear;94;E;13;32%

Edwards AFB;Partly cloudy;85;SW;22;36%

El Centro;Intermittent clouds;96;Calm;0;34%

Eureka;Cloudy;58;WNW;8;95%

Fairfield;Clear;72;SW;18;49%

Fresno;Partly cloudy;91;WNW;8;24%

Fullerton;Clear;75;S;5;68%

Hanford;Clear;90;NW;8;26%

Hawthorne;Clear;74;SW;5;76%

Hayward;Clear;63;WSW;7;72%

Imperial;Intermittent clouds;96;Calm;0;34%

Imperial Beach;Cloudy;70;WSW;8;87%

Lancaster;Clear;81;SW;15;45%

Lemoore Nas;Mostly clear;88;NNW;10;27%

Lincoln;Clear;79;S;6;31%

Livermore;Clear;67;WSW;8;54%

Lompoc;Clear;61;W;6;75%

Long Beach;Clear;75;SSE;5;68%

Los Alamitos;Clear;75;SSE;5;68%

Los Angeles;Clear;77;Calm;0;61%

Los Angeles Downtown;Clear;77;Calm;0;61%

Madera;Clear;81;WNW;7;48%

Mammoth;Cloudy;71;NNW;11;33%

Marysville;Clear;85;S;8;35%

Mather AFB;Clear;73;S;5;43%

Merced;Clear;85;NW;8;36%

Merced (airport);Clear;85;NW;8;36%

Miramar Mcas;Intermittent clouds;74;W;5;70%

Modesto;Clear;82;NW;15;24%

Moffett Nas;Clear;68;NNW;12;58%

Mojave;Cloudy;86;NW;22;20%

Montague;Clear;77;N;16;31%

Monterey Rabr;Clear;61;SW;10;77%

Mount Shasta;Clear;73;N;5;33%

Napa County;Partly cloudy;64;WSW;14;71%

Needles;Clear;93;ESE;7;37%

North Island;Mostly cloudy;72;SW;7;81%

Oakland;Partly cloudy;62;WNW;12;80%

Oceanside;Clear;71;WNW;3;83%

Ontario;Mostly clear;76;W;11;54%

Oroville;Clear;88;S;3;37%

Oxnard;Clear;71;WNW;5;80%

Palm Springs;Mostly clear;96;N;7;36%

Palmdale;Clear;84;WSW;12;36%

Paso Robles;Clear;81;WNW;16;30%

Point Mugu;Partly cloudy;70;W;5;87%

Porterville;Clear;86;Calm;0;42%

Ramona;Clear;75;WSW;3;57%

Redding;Clear;89;S;6;22%

Riverside;Clear;80;W;8;40%

Riverside March;Clear;80;NW;8;37%

Sacramento;Clear;78;SSW;9;39%

Sacramento International;Clear;80;S;15;38%

Salinas;Clear;63;NW;14;69%

San Bernardino;Clear;83;WSW;8;32%

San Carlos;Clear;63;W;7;72%

San Diego;Mostly cloudy;72;SW;7;81%

San Diego Brown;Partly cloudy;70;WNW;3;89%

San Diego Montgomery;Clear;72;SW;5;78%

San Francisco;Partly cloudy;60;NW;13;82%

San Jose;Partly cloudy;69;NW;10;58%

San Luis Obispo;Clear;65;SSE;5;65%

San Nicolas Island;Clear;68;Calm;0;100%

Sandberg;Clear;75;NW;16;32%

Santa Ana;Partly cloudy;76;SW;7;72%

Santa Barbara;Clear;68;Calm;0;81%

Santa Maria;Clear;62;NW;6;72%

Santa Monica;Clear;72;SW;6;81%

Santa Rosa;Clear;70;SSE;7;54%

Santa Ynez;Clear;68;SSW;7;52%

Santee;Cloudy;73;SSW;5;68%

South Lake Tahoe;Clear;63;Calm;0;47%

Stockton;Clear;78;W;13;33%

Thermal;Clear;92;SSE;3;39%

Truckee-Tahoe;Clear;55;Calm;0;54%

Twentynine Palms;Partly cloudy;88;SE;10;47%

Ukiah;Clear;76;NNE;5;37%

Vacaville;Clear;82;SSW;7;33%

Van Nuys;Clear;80;ESE;6;37%

Vandenberg AFB;Clear;58;Calm;0;77%

Victorville;Partly cloudy;82;SW;13;44%

Visalia;Clear;87;WNW;6;38%

Watsonville;Clear;60;ESE;7;83%

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