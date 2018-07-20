CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Friday, July 20, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;54;Calm;0;58%
Arcata;Cloudy;52;ENE;5;87%
Auburn;Clear;72;E;7;40%
Avalon;Fog;60;SW;9;100%
Bakersfield;Clear;81;NNW;6;37%
Beale AFB;Clear;75;SSE;14;33%
Big Bear City;Clear;52;Calm;0;81%
Bishop;Clear;64;N;5;86%
Blue Canyon;Clear;72;E;3;32%
Blythe;Intermittent clouds;84;S;8;50%
Burbank;Clear;71;ESE;5;80%
Camarillo;Cloudy;69;SSW;5;80%
Camp Pendleton;Cloudy;69;Calm;0;83%
Campo;Cloudy;63;ENE;5;75%
Carlsbad;Cloudy;68;Calm;0;83%
Chico;Clear;75;S;3;35%
China Lake;Clear;84;N;5;34%
Chino;Partly cloudy;69;SSW;5;80%
Concord;Clear;61;WNW;8;77%
Corona;Clear;69;W;7;86%
Crescent City;Cloudy;52;NNE;3;89%
Daggett-Barstow;Clear;84;WSW;8;47%
Edwards AFB;Clear;75;SE;7;55%
El Centro;Clear;84;SE;9;64%
Eureka;Cloudy;53;ENE;7;78%
Fairfield;Clear;63;SW;20;68%
Fresno;Cloudy;79;NW;6;40%
Fullerton;Clear;70;SSW;3;81%
Hanford;Clear;73;W;3;70%
Hawthorne;Mostly cloudy;68;WSW;6;87%
Hayward;Clear;59;NNW;6;83%
Imperial;Clear;84;SE;9;64%
Imperial Beach;Cloudy;68;W;3;83%
Lancaster;Clear;76;W;5;55%
Lemoore Nas;Clear;74;Calm;0;49%
Lincoln;Clear;72;SE;10;37%
Livermore;Clear;64;Calm;0;69%
Lompoc;Cloudy;57;W;3;100%
Long Beach;Partly cloudy;70;SSE;3;83%
Los Alamitos;Partly cloudy;70;SSE;3;83%
Los Angeles;Clear;69;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;83%
Madera;Clear;73;N;3;54%
Mammoth;Cloudy;58;NE;5;52%
Marysville;Clear;71;SE;9;40%
Mather AFB;Clear;59;ESE;5;71%
Merced;Clear;74;Calm;0;49%
Merced (airport);Clear;74;Calm;0;49%
Miramar Mcas;Clear;69;SW;3;78%
Modesto;Clear;73;NW;6;40%
Moffett Nas;Partly cloudy;58;N;5;96%
Mojave;Clear;75;N;8;49%
Montague;Partly cloudy;64;NE;8;42%
Monterey Rabr;Cloudy;58;Calm;0;90%
Mount Shasta;Clear;58;ENE;3;59%
Napa County;Mostly cloudy;56;WSW;5;89%
Needles;Clear;94;N;6;35%
North Island;Mostly cloudy;68;W;3;83%
Oakland;Cloudy;60;SW;6;86%
Oceanside;Cloudy;68;Calm;0;83%
Ontario;Partly cloudy;69;SSW;5;80%
Oroville;Clear;74;S;3;44%
Oxnard;Cloudy;68;SW;3;87%
Palm Springs;Clear;87;W;3;44%
Palmdale;Clear;79;SSW;7;46%
Paso Robles;Clear;65;Calm;0;67%
Point Mugu;Cloudy;68;SSW;6;83%
Porterville;Clear;75;SE;6;51%
Ramona;Clear;66;Calm;0;81%
Redding;Clear;77;Calm;0;55%
Riverside;Clear;70;W;5;81%
Riverside March;Clear;70;Calm;0;81%
Sacramento;Clear;65;S;7;62%
Sacramento International;Clear;70;SSE;10;42%
Salinas;Cloudy;59;SSW;3;93%
San Bernardino;Clear;72;W;3;72%
San Carlos;Clear;59;Calm;0;87%
San Diego;Mostly cloudy;68;W;3;83%
San Diego Brown;Cloudy;66;W;3;93%
San Diego Montgomery;Clear;68;W;3;83%
San Francisco;Cloudy;59;SSW;7;88%
San Jose;Clear;63;WNW;5;80%
San Luis Obispo;Clear;59;Calm;0;89%
San Nicolas Island;Fog;61;WSW;5;99%
Sandberg;Clear;71;SW;8;52%
Santa Ana;Cloudy;71;W;2;84%
Santa Barbara;Mostly cloudy;65;WSW;3;74%
Santa Maria;Fog;60;W;3;96%
Santa Monica;Mostly cloudy;67;SW;5;90%
Santa Rosa;Cloudy;54;Calm;0;96%
Santa Ynez;Clear;63;W;3;87%
Santee;Clear;68;W;3;77%
South Lake Tahoe;Cloudy;53;Calm;0;76%
Stockton;Clear;66;NNW;6;64%
Thermal;Clear;89;NNW;8;41%
Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;45;Calm;0;93%
Twentynine Palms;Mostly clear;81;SSW;4;51%
Ukiah;Clear;62;S;5;64%
Vacaville;Clear;76;SSW;10;28%
Van Nuys;Clear;72;Calm;0;70%
Vandenberg AFB;Fog;57;Calm;0;100%
Victorville;Intermittent clouds;71;SSE;6;72%
Visalia;Clear;73;Calm;0;78%
Watsonville;Cloudy;57;Calm;0;96%
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