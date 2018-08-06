CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, August 5, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Partly cloudy;69;N;3;30%
Arcata;Mostly clear;57;WNW;4;97%
Auburn;Clear;72;Calm;0;46%
Avalon;Clear;79;WNW;10;29%
Bakersfield;Clear;84;N;8;20%
Beale AFB;Clear;72;Calm;0;44%
Big Bear City;Clear;55;Calm;0;43%
Bishop;Clear;79;WNW;9;11%
Blue Canyon;Clear;63;NNW;3;44%
Blythe;Mostly clear;97;NNW;6;11%
Burbank;Clear;78;ESE;7;57%
Camarillo;Clear;70;NW;3;63%
Camp Pendleton;Cloudy;72;Calm;0;87%
Campo;Mostly clear;76;SSW;3;46%
Carlsbad;Clear;71;Calm;0;80%
Chico;Cloudy;75;E;3;38%
China Lake;Clear;88;SSW;17;14%
Chino;Clear;77;N;7;53%
Concord;Clear;76;Calm;0;29%
Corona;Clear;75;Calm;0;68%
Crescent City;Cloudy;58;N;5;86%
Daggett-Barstow;Clear;90;W;17;10%
Edwards AFB;Clear;83;WSW;17;17%
El Centro;Clear;98;N;9;13%
Eureka;Partly cloudy;57;NW;6;96%
Fairfield;Clear;68;SW;17;49%
Fresno;Hazy moonlight;83;NW;13;29%
Fullerton;Clear;78;Calm;0;51%
Hanford;Hazy moonlight;81;NNW;9;37%
Hawthorne;Clear;72;WSW;6;81%
Hayward;Clear;63;Calm;0;72%
Imperial;Clear;98;N;9;13%
Imperial Beach;Clear;71;Calm;0;83%
Lancaster;Clear;80;W;17;20%
Lemoore Nas;Hazy moonlight;77;NW;10;38%
Lincoln;Clear;64;E;5;72%
Livermore;Clear;70;N;3;48%
Lompoc;Clear;58;WNW;7;85%
Long Beach;Clear;73;WNW;6;78%
Los Alamitos;Clear;73;WNW;6;78%
Los Angeles;Clear;71;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;83%
Madera;Hazy moonlight;79;NW;8;34%
Mammoth;Mostly cloudy;64;N;7;44%
Marysville;Cloudy;74;NE;3;61%
Mather AFB;Partly cloudy;76;SSE;5;44%
Merced;Clear;77;NNW;7;40%
Merced (airport);Clear;77;NNW;7;40%
Miramar Mcas;Clear;73;Calm;0;75%
Modesto;Clear;80;NNW;7;37%
Moffett Nas;Clear;60;W;3;83%
Mojave;Clear;81;WNW;29;16%
Montague;Cloudy;73;N;7;40%
Monterey Rabr;Clear;57;WSW;6;86%
Mount Shasta;Cloudy;62;ENE;5;47%
Napa County;Mostly clear;64;NNW;11;65%
Needles;Clear;102;WSW;10;5%
North Island;Partly cloudy;73;NNW;6;80%
Oakland;Mostly clear;60;NW;8;83%
Oceanside;Clear;71;Calm;0;80%
Ontario;Clear;77;N;7;53%
Oroville;Cloudy;77;NNE;3;47%
Oxnard;Clear;67;WNW;3;81%
Palm Springs;Clear;103;NW;13;8%
Palmdale;Clear;83;WNW;14;15%
Paso Robles;Clear;78;WNW;17;31%
Point Mugu;Clear;65;WNW;5;84%
Porterville;Clear;76;Calm;0;46%
Ramona;Clear;72;Calm;0;52%
Redding;Cloudy;78;Calm;0;35%
Riverside;Clear;81;WSW;5;50%
Riverside March;Mostly clear;76;Calm;0;44%
Sacramento;Clear;73;Calm;0;43%
Sacramento International;Partly cloudy;77;S;7;41%
Salinas;Clear;57;NNW;13;86%
San Bernardino;Clear;82;WSW;6;42%
San Carlos;Clear;63;NNW;3;72%
San Diego;Partly cloudy;73;NNW;6;80%
San Diego Brown;Clear;70;Calm;0;88%
San Diego Montgomery;Clear;72;N;5;81%
San Francisco;Mostly clear;58;WNW;10;83%
San Jose;Clear;73;WNW;6;52%
San Luis Obispo;Clear;57;WNW;6;83%
San Nicolas Island;Clear;69;WNW;21;31%
Sandberg;Mostly clear;71;N;12;32%
Santa Ana;Clear;73;SW;5;79%
Santa Barbara;Clear;67;E;3;81%
Santa Maria;Clear;59;Calm;0;80%
Santa Monica;Clear;69;S;3;92%
Santa Rosa;Clear;64;S;3;60%
Santa Ynez;Clear;61;SW;3;67%
Santee;Clear;73;Calm;0;68%
South Lake Tahoe;Hazy moonlight;56;Calm;0;50%
Stockton;Clear;78;WNW;7;31%
Thermal;Clear;102;NNW;14;12%
Truckee-Tahoe;Clear;50;S;3;49%
Twentynine Palms;Clear;88;WNW;10;15%
Ukiah;Clear;71;SW;3;23%
Vacaville;Mostly clear;75;Calm;0;39%
Van Nuys;Clear;79;E;7;44%
Vandenberg AFB;Clear;53;Calm;0;90%
Victorville;Clear;80;W;11;20%
Visalia;Clear;76;NW;7;42%
Watsonville;Clear;55;SE;5;89%
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