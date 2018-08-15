CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, August 15, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;75;WSW;5;17%
Arcata;Cloudy;57;Calm;0;97%
Auburn;Clear;72;ESE;3;43%
Avalon;Clear;65;SSE;5;100%
Bakersfield;Clear;84;N;8;26%
Beale AFB;Clear;65;S;8;72%
Big Bear City;Clear;54;Calm;0;71%
Bishop;Clear;76;N;8;32%
Blue Canyon;Clear;70;Calm;0;28%
Blythe;Mostly clear;93;SW;9;35%
Burbank;Clear;70;S;3;83%
Camarillo;Clear;71;Calm;0;70%
Camp Pendleton;Cloudy;72;SSW;3;78%
Campo;Intermittent clouds;65;Calm;0;77%
Carlsbad;Cloudy;73;Calm;0;75%
Chico;Cloudy;75;SSE;9;43%
China Lake;Clear;89;SSW;10;17%
Chino;Mostly clear;72;N;8;72%
Concord;Cloudy;63;SSW;10;75%
Corona;Clear;71;WNW;5;75%
Crescent City;Cloudy;57;Calm;0;96%
Daggett-Barstow;Clear;87;W;14;27%
Edwards AFB;Clear;79;SSW;14;32%
El Centro;Clear;89;E;7;54%
Eureka;Cloudy;57;Calm;0;96%
Fairfield;Clear;60;SW;25;81%
Fresno;Clear;77;NW;13;49%
Fullerton;Clear;73;Calm;0;70%
Hanford;Clear;77;NW;10;51%
Hawthorne;Clear;70;SW;5;83%
Hayward;Cloudy;64;W;7;74%
Imperial;Clear;89;E;7;54%
Imperial Beach;Mostly cloudy;71;W;5;80%
Lancaster;Clear;77;SW;7;34%
Lemoore Nas;Mostly clear;77;NW;12;40%
Lincoln;Clear;64;SSE;10;67%
Livermore;Cloudy;61;W;8;83%
Lompoc;Cloudy;62;WNW;7;86%
Long Beach;Clear;72;NW;3;78%
Los Alamitos;Clear;72;NW;3;78%
Los Angeles;Clear;70;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;83%
Madera;Clear;71;WNW;8;60%
Mammoth;Intermittent clouds;69;NW;5;21%
Marysville;Clear;65;S;9;75%
Mather AFB;Clear;61;S;6;82%
Merced;Clear;69;WNW;8;65%
Merced (airport);Clear;69;WNW;8;65%
Miramar Mcas;Clear;72;W;5;75%
Modesto;Clear;67;NNW;9;62%
Moffett Nas;Mostly cloudy;61;NW;5;83%
Mojave;Clear;82;WNW;15;21%
Montague;Cloudy;70;ESE;5;39%
Monterey Rabr;Partly cloudy;59;SSW;7;89%
Mount Shasta;Partly cloudy;65;Calm;0;35%
Napa County;Mostly cloudy;57;WSW;9;98%
Needles;Clear;102;SW;10;22%
North Island;Mostly cloudy;71;Calm;0;80%
Oakland;Cloudy;60;SW;11;95%
Oceanside;Cloudy;73;Calm;0;75%
Ontario;Mostly clear;72;N;8;72%
Oroville;Intermittent clouds;75;SE;7;51%
Oxnard;Clear;67;W;3;90%
Palm Springs;Clear;90;WNW;6;31%
Palmdale;Clear;78;SW;12;33%
Paso Robles;Clear;63;WNW;10;72%
Point Mugu;Mostly clear;67;Calm;0;78%
Porterville;Clear;79;WNW;7;40%
Ramona;Clear;66;W;6;83%
Redding;Clear;75;NE;5;46%
Riverside;Clear;71;W;5;72%
Riverside March;Clear;72;WNW;3;50%
Sacramento;Clear;62;S;9;80%
Sacramento International;Clear;62;SSE;9;77%
Salinas;Clear;60;NNW;6;86%
San Bernardino;Clear;76;Calm;0;51%
San Carlos;Cloudy;63;W;3;77%
San Diego;Mostly cloudy;71;Calm;0;80%
San Diego Brown;Cloudy;69;W;5;86%
San Diego Montgomery;Partly cloudy;71;W;3;78%
San Francisco;Cloudy;58;WSW;11;97%
San Jose;Cloudy;63;NW;8;77%
San Luis Obispo;Clear;59;NW;7;89%
San Nicolas Island;Partly cloudy;63;WNW;15;91%
Sandberg;Clear;74;NW;15;28%
Santa Ana;Partly cloudy;69;WSW;5;88%
Santa Barbara;Clear;68;ESE;6;81%
Santa Maria;Cloudy;62;NW;6;89%
Santa Monica;Partly cloudy;70;Calm;0;81%
Santa Rosa;Clear;56;SSE;3;93%
Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;82%
Santee;Clear;70;WNW;7;82%
South Lake Tahoe;Clear;59;SSW;3;59%
Stockton;Clear;65;WNW;9;72%
Thermal;Clear;95;N;3;27%
Truckee-Tahoe;Cloudy;61;Calm;0;72%
Twentynine Palms;Mostly clear;87;SSW;10;36%
Ukiah;Clear;65;Calm;0;60%
Vacaville;Mostly cloudy;62;SSW;16;80%
Van Nuys;Clear;70;ESE;6;70%
Vandenberg AFB;Cloudy;59;N;7;93%
Victorville;Partly cloudy;75;SSW;10;44%
Visalia;Clear;77;NW;6;46%
Watsonville;Clear;57;NNW;3;89%
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