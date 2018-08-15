CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, August 15, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;75;WSW;5;17%

Arcata;Cloudy;57;Calm;0;97%

Auburn;Clear;72;ESE;3;43%

Avalon;Clear;65;SSE;5;100%

Bakersfield;Clear;84;N;8;26%

Beale AFB;Clear;65;S;8;72%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;71%

Bishop;Clear;76;N;8;32%

Blue Canyon;Clear;70;Calm;0;28%

Blythe;Mostly clear;93;SW;9;35%

Burbank;Clear;70;S;3;83%

Camarillo;Clear;71;Calm;0;70%

Camp Pendleton;Cloudy;72;SSW;3;78%

Campo;Intermittent clouds;65;Calm;0;77%

Carlsbad;Cloudy;73;Calm;0;75%

Chico;Cloudy;75;SSE;9;43%

China Lake;Clear;89;SSW;10;17%

Chino;Mostly clear;72;N;8;72%

Concord;Cloudy;63;SSW;10;75%

Corona;Clear;71;WNW;5;75%

Crescent City;Cloudy;57;Calm;0;96%

Daggett-Barstow;Clear;87;W;14;27%

Edwards AFB;Clear;79;SSW;14;32%

El Centro;Clear;89;E;7;54%

Eureka;Cloudy;57;Calm;0;96%

Fairfield;Clear;60;SW;25;81%

Fresno;Clear;77;NW;13;49%

Fullerton;Clear;73;Calm;0;70%

Hanford;Clear;77;NW;10;51%

Hawthorne;Clear;70;SW;5;83%

Hayward;Cloudy;64;W;7;74%

Imperial;Clear;89;E;7;54%

Imperial Beach;Mostly cloudy;71;W;5;80%

Lancaster;Clear;77;SW;7;34%

Lemoore Nas;Mostly clear;77;NW;12;40%

Lincoln;Clear;64;SSE;10;67%

Livermore;Cloudy;61;W;8;83%

Lompoc;Cloudy;62;WNW;7;86%

Long Beach;Clear;72;NW;3;78%

Los Alamitos;Clear;72;NW;3;78%

Los Angeles;Clear;70;Calm;0;83%

Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;83%

Madera;Clear;71;WNW;8;60%

Mammoth;Intermittent clouds;69;NW;5;21%

Marysville;Clear;65;S;9;75%

Mather AFB;Clear;61;S;6;82%

Merced;Clear;69;WNW;8;65%

Merced (airport);Clear;69;WNW;8;65%

Miramar Mcas;Clear;72;W;5;75%

Modesto;Clear;67;NNW;9;62%

Moffett Nas;Mostly cloudy;61;NW;5;83%

Mojave;Clear;82;WNW;15;21%

Montague;Cloudy;70;ESE;5;39%

Monterey Rabr;Partly cloudy;59;SSW;7;89%

Mount Shasta;Partly cloudy;65;Calm;0;35%

Napa County;Mostly cloudy;57;WSW;9;98%

Needles;Clear;102;SW;10;22%

North Island;Mostly cloudy;71;Calm;0;80%

Oakland;Cloudy;60;SW;11;95%

Oceanside;Cloudy;73;Calm;0;75%

Ontario;Mostly clear;72;N;8;72%

Oroville;Intermittent clouds;75;SE;7;51%

Oxnard;Clear;67;W;3;90%

Palm Springs;Clear;90;WNW;6;31%

Palmdale;Clear;78;SW;12;33%

Paso Robles;Clear;63;WNW;10;72%

Point Mugu;Mostly clear;67;Calm;0;78%

Porterville;Clear;79;WNW;7;40%

Ramona;Clear;66;W;6;83%

Redding;Clear;75;NE;5;46%

Riverside;Clear;71;W;5;72%

Riverside March;Clear;72;WNW;3;50%

Sacramento;Clear;62;S;9;80%

Sacramento International;Clear;62;SSE;9;77%

Salinas;Clear;60;NNW;6;86%

San Bernardino;Clear;76;Calm;0;51%

San Carlos;Cloudy;63;W;3;77%

San Diego;Mostly cloudy;71;Calm;0;80%

San Diego Brown;Cloudy;69;W;5;86%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;71;W;3;78%

San Francisco;Cloudy;58;WSW;11;97%

San Jose;Cloudy;63;NW;8;77%

San Luis Obispo;Clear;59;NW;7;89%

San Nicolas Island;Partly cloudy;63;WNW;15;91%

Sandberg;Clear;74;NW;15;28%

Santa Ana;Partly cloudy;69;WSW;5;88%

Santa Barbara;Clear;68;ESE;6;81%

Santa Maria;Cloudy;62;NW;6;89%

Santa Monica;Partly cloudy;70;Calm;0;81%

Santa Rosa;Clear;56;SSE;3;93%

Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;82%

Santee;Clear;70;WNW;7;82%

South Lake Tahoe;Clear;59;SSW;3;59%

Stockton;Clear;65;WNW;9;72%

Thermal;Clear;95;N;3;27%

Truckee-Tahoe;Cloudy;61;Calm;0;72%

Twentynine Palms;Mostly clear;87;SSW;10;36%

Ukiah;Clear;65;Calm;0;60%

Vacaville;Mostly cloudy;62;SSW;16;80%

Van Nuys;Clear;70;ESE;6;70%

Vandenberg AFB;Cloudy;59;N;7;93%

Victorville;Partly cloudy;75;SSW;10;44%

Visalia;Clear;77;NW;6;46%

Watsonville;Clear;57;NNW;3;89%

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