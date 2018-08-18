CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Saturday, August 18, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;56;Calm;0;36%

Arcata;Cloudy;55;ESE;4;88%

Auburn;Clear;77;E;6;43%

Avalon;Clear;67;Calm;0;84%

Bakersfield;Clear;88;NNE;5;28%

Beale AFB;Clear;75;E;8;43%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;93%

Bishop;Clear;76;N;8;32%

Blue Canyon;Clear;68;NE;5;41%

Blythe;Partly cloudy;91;SSW;8;42%

Burbank;Clear;72;S;6;86%

Camarillo;Clear;71;W;3;75%

Camp Pendleton;Cloudy;71;WSW;3;89%

Campo;Cloudy;67;Calm;0;78%

Carlsbad;Cloudy;75;WNW;3;75%

Chico;Cloudy;82;Calm;0;28%

China Lake;Clear;88;S;6;22%

Chino;Cloudy;73;NNE;7;79%

Concord;Clear;61;NW;6;72%

Corona;Clear;72;W;5;81%

Crescent City;Clear;56;ESE;5;89%

Daggett-Barstow;Clear;87;WNW;13;33%

Edwards AFB;Clear;79;SW;10;33%

El Centro;Clear;93;S;3;37%

Eureka;Cloudy;54;E;4;89%

Fairfield;Clear;63;SW;16;65%

Fresno;Clear;84;NW;7;37%

Fullerton;Clear;73;Calm;0;78%

Hanford;Clear;83;NW;10;43%

Hawthorne;Cloudy;73;Calm;0;84%

Hayward;Clear;60;W;5;80%

Imperial;Clear;93;S;3;37%

Imperial Beach;Cloudy;74;W;5;81%

Lancaster;Clear;81;SW;10;35%

Lemoore Nas;Clear;83;NW;10;37%

Lincoln;Clear;72;E;3;40%

Livermore;Clear;68;Calm;0;38%

Lompoc;Clear;59;W;3;89%

Long Beach;Clear;73;Calm;0;80%

Los Alamitos;Clear;73;Calm;0;80%

Los Angeles;Clear;73;Calm;0;80%

Los Angeles Downtown;Clear;73;Calm;0;80%

Madera;Clear;76;WNW;7;55%

Mammoth;Cloudy;62;N;4;43%

Marysville;Clear;72;E;5;54%

Mather AFB;Cloudy;71;SSE;6;44%

Merced;Clear;72;W;5;59%

Merced (airport);Clear;72;W;5;59%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;76;NNW;3;73%

Modesto;Clear;76;N;3;28%

Moffett Nas;Clear;63;Calm;0;83%

Mojave;Clear;84;NW;25;26%

Montague;Clear;67;NE;5;37%

Monterey Rabr;Fog;57;Calm;0;96%

Mount Shasta;Cloudy;58;ENE;3;55%

Napa County;Cloudy;60;W;6;73%

Needles;Clear;99;SSW;10;30%

North Island;Cloudy;74;WNW;5;78%

Oakland;Cloudy;57;NW;6;85%

Oceanside;Cloudy;75;WNW;3;75%

Ontario;Cloudy;73;NNE;7;79%

Oroville;Clear;82;ENE;8;40%

Oxnard;Clear;68;Calm;0;89%

Palm Springs;Clear;92;Calm;0;37%

Palmdale;Clear;80;SSW;12;34%

Paso Robles;Clear;69;WNW;6;48%

Point Mugu;Clear;68;W;3;83%

Porterville;Clear;78;ESE;5;49%

Ramona;Clear;68;Calm;0;87%

Redding;Clear;76;N;6;41%

Riverside;Clear;73;WNW;5;75%

Riverside March;Clear;73;Calm;0;78%

Sacramento;Clear;70;S;5;40%

Sacramento International;Clear;71;SSE;9;38%

Salinas;Cloudy;57;WNW;5;96%

San Bernardino;Clear;78;WSW;5;61%

San Carlos;Mostly cloudy;59;Calm;0;87%

San Diego;Cloudy;74;WNW;5;78%

San Diego Brown;Cloudy;72;W;3;87%

San Diego Montgomery;Cloudy;73;N;3;80%

San Francisco;Cloudy;56;WNW;6;87%

San Jose;Clear;65;Calm;0;77%

San Luis Obispo;Clear;60;WNW;6;89%

San Nicolas Island;Clear;64;W;3;98%

Sandberg;Clear;76;N;10;35%

Santa Ana;Cloudy;73;SW;5;83%

Santa Barbara;Clear;68;E;5;87%

Santa Maria;Clear;60;WSW;3;92%

Santa Monica;Cloudy;74;Calm;0;76%

Santa Rosa;Clear;51;SSE;5;96%

Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;87%

Santee;Partly cloudy;73;W;6;83%

South Lake Tahoe;Clear;49;SSE;3;77%

Stockton;Clear;71;NW;3;37%

Thermal;Clear;94;NW;8;38%

Truckee-Tahoe;Clear;46;E;3;81%

Twentynine Palms;Cloudy;84;WSW;11;48%

Ukiah;Clear;68;Calm;0;40%

Vacaville;Clear;62;SSW;9;55%

Van Nuys;Clear;72;ESE;6;81%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;57;N;6;93%

Victorville;Cloudy;74;SW;9;61%

Visalia;Clear;79;W;3;59%

Watsonville;Fog;56;Calm;0;96%

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