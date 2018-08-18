CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Saturday, August 18, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;56;Calm;0;36%
Arcata;Cloudy;55;ESE;4;88%
Auburn;Clear;77;E;6;43%
Avalon;Clear;67;Calm;0;84%
Bakersfield;Clear;88;NNE;5;28%
Beale AFB;Clear;75;E;8;43%
Big Bear City;Clear;54;Calm;0;93%
Bishop;Clear;76;N;8;32%
Blue Canyon;Clear;68;NE;5;41%
Blythe;Partly cloudy;91;SSW;8;42%
Burbank;Clear;72;S;6;86%
Camarillo;Clear;71;W;3;75%
Camp Pendleton;Cloudy;71;WSW;3;89%
Campo;Cloudy;67;Calm;0;78%
Carlsbad;Cloudy;75;WNW;3;75%
Chico;Cloudy;82;Calm;0;28%
China Lake;Clear;88;S;6;22%
Chino;Cloudy;73;NNE;7;79%
Concord;Clear;61;NW;6;72%
Corona;Clear;72;W;5;81%
Crescent City;Clear;56;ESE;5;89%
Daggett-Barstow;Clear;87;WNW;13;33%
Edwards AFB;Clear;79;SW;10;33%
El Centro;Clear;93;S;3;37%
Eureka;Cloudy;54;E;4;89%
Fairfield;Clear;63;SW;16;65%
Fresno;Clear;84;NW;7;37%
Fullerton;Clear;73;Calm;0;78%
Hanford;Clear;83;NW;10;43%
Hawthorne;Cloudy;73;Calm;0;84%
Hayward;Clear;60;W;5;80%
Imperial;Clear;93;S;3;37%
Imperial Beach;Cloudy;74;W;5;81%
Lancaster;Clear;81;SW;10;35%
Lemoore Nas;Clear;83;NW;10;37%
Lincoln;Clear;72;E;3;40%
Livermore;Clear;68;Calm;0;38%
Lompoc;Clear;59;W;3;89%
Long Beach;Clear;73;Calm;0;80%
Los Alamitos;Clear;73;Calm;0;80%
Los Angeles;Clear;73;Calm;0;80%
Los Angeles Downtown;Clear;73;Calm;0;80%
Madera;Clear;76;WNW;7;55%
Mammoth;Cloudy;62;N;4;43%
Marysville;Clear;72;E;5;54%
Mather AFB;Cloudy;71;SSE;6;44%
Merced;Clear;72;W;5;59%
Merced (airport);Clear;72;W;5;59%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;76;NNW;3;73%
Modesto;Clear;76;N;3;28%
Moffett Nas;Clear;63;Calm;0;83%
Mojave;Clear;84;NW;25;26%
Montague;Clear;67;NE;5;37%
Monterey Rabr;Fog;57;Calm;0;96%
Mount Shasta;Cloudy;58;ENE;3;55%
Napa County;Cloudy;60;W;6;73%
Needles;Clear;99;SSW;10;30%
North Island;Cloudy;74;WNW;5;78%
Oakland;Cloudy;57;NW;6;85%
Oceanside;Cloudy;75;WNW;3;75%
Ontario;Cloudy;73;NNE;7;79%
Oroville;Clear;82;ENE;8;40%
Oxnard;Clear;68;Calm;0;89%
Palm Springs;Clear;92;Calm;0;37%
Palmdale;Clear;80;SSW;12;34%
Paso Robles;Clear;69;WNW;6;48%
Point Mugu;Clear;68;W;3;83%
Porterville;Clear;78;ESE;5;49%
Ramona;Clear;68;Calm;0;87%
Redding;Clear;76;N;6;41%
Riverside;Clear;73;WNW;5;75%
Riverside March;Clear;73;Calm;0;78%
Sacramento;Clear;70;S;5;40%
Sacramento International;Clear;71;SSE;9;38%
Salinas;Cloudy;57;WNW;5;96%
San Bernardino;Clear;78;WSW;5;61%
San Carlos;Mostly cloudy;59;Calm;0;87%
San Diego;Cloudy;74;WNW;5;78%
San Diego Brown;Cloudy;72;W;3;87%
San Diego Montgomery;Cloudy;73;N;3;80%
San Francisco;Cloudy;56;WNW;6;87%
San Jose;Clear;65;Calm;0;77%
San Luis Obispo;Clear;60;WNW;6;89%
San Nicolas Island;Clear;64;W;3;98%
Sandberg;Clear;76;N;10;35%
Santa Ana;Cloudy;73;SW;5;83%
Santa Barbara;Clear;68;E;5;87%
Santa Maria;Clear;60;WSW;3;92%
Santa Monica;Cloudy;74;Calm;0;76%
Santa Rosa;Clear;51;SSE;5;96%
Santa Ynez;Clear;59;Calm;0;87%
Santee;Partly cloudy;73;W;6;83%
South Lake Tahoe;Clear;49;SSE;3;77%
Stockton;Clear;71;NW;3;37%
Thermal;Clear;94;NW;8;38%
Truckee-Tahoe;Clear;46;E;3;81%
Twentynine Palms;Cloudy;84;WSW;11;48%
Ukiah;Clear;68;Calm;0;40%
Vacaville;Clear;62;SSW;9;55%
Van Nuys;Clear;72;ESE;6;81%
Vandenberg AFB;Mostly cloudy;57;N;6;93%
Victorville;Cloudy;74;SW;9;61%
Visalia;Clear;79;W;3;59%
Watsonville;Fog;56;Calm;0;96%
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