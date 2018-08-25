CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, August 25, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Hazy moonlight;57;SW;5;48%
Arcata;Clear;53;SE;5;98%
Auburn;Clear;66;Calm;0;48%
Avalon;Fog;59;SW;5;100%
Bakersfield;Clear;74;NNW;6;40%
Beale AFB;Clear;66;ESE;6;63%
Big Bear City;Clear;50;Calm;0;34%
Bishop;Clear;71;Calm;0;23%
Blue Canyon;Clear;58;E;3;45%
Blythe;Clear;92;S;10;36%
Burbank;Clear;70;SE;5;82%
Camarillo;Clear;69;SW;3;75%
Camp Pendleton;Mostly cloudy;68;E;3;79%
Campo;Partly cloudy;60;NE;5;74%
Carlsbad;Clear;63;Calm;0;86%
Chico;Cloudy;72;Calm;0;40%
China Lake;Clear;84;SSW;20;14%
Chino;Intermittent clouds;69;SW;6;77%
Concord;Clear;59;W;3;74%
Corona;Clear;68;Calm;6;81%
Crescent City;Clear;56;S;14;89%
Daggett-Barstow;Clear;79;W;12;21%
Edwards AFB;Clear;73;SSW;12;38%
El Centro;Clear;91;Calm;0;36%
Eureka;Clear;53;SSE;6;90%
Fairfield;Clear;58;SW;21;84%
Fresno;Mostly clear;73;WNW;9;52%
Fullerton;Clear;70;Calm;0;75%
Hanford;Hazy moonlight;74;NW;9;55%
Hawthorne;Clear;69;SW;3;80%
Hayward;Cloudy;60;NNW;9;80%
Imperial;Clear;91;Calm;0;36%
Imperial Beach;Clear;64;Calm;0;86%
Lancaster;Clear;73;SW;12;39%
Lemoore Nas;Clear;74;NW;13;47%
Lincoln;Clear;68;SE;7;59%
Livermore;Clear;56;WNW;8;89%
Lompoc;Partly cloudy;57;Calm;0;87%
Long Beach;Clear;69;N;3;80%
Los Alamitos;Clear;69;N;3;80%
Los Angeles;Clear;69;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;78%
Madera;Hazy moonlight;68;W;6;69%
Mammoth;Clear;56;WNW;8;46%
Marysville;Clear;63;Calm;0;75%
Mather AFB;Cloudy;62;SSE;7;77%
Merced;Hazy moonlight;64;W;3;80%
Merced (airport);Hazy moonlight;64;W;3;80%
Miramar Mcas;Hazy moonlight;68;Calm;0;72%
Modesto;Clear;68;NNW;6;65%
Moffett Nas;Mostly cloudy;61;NNE;6;86%
Mojave;Clear;77;NW;6;12%
Montague;Clear;64;N;14;42%
Monterey Rabr;Cloudy;60;WNW;5;83%
Mount Shasta;Hazy moonlight;56;Calm;0;61%
Napa County;Cloudy;56;W;2;94%
Needles;Clear;99;SSW;10;24%
North Island;Partly cloudy;69;Calm;3;78%
Oakland;Cloudy;58;WNW;8;91%
Oceanside;Clear;63;Calm;0;86%
Ontario;Intermittent clouds;69;SW;6;77%
Oroville;Clear;69;Calm;0;58%
Oxnard;Cloudy;66;W;7;86%
Palm Springs;Clear;88;Calm;0;29%
Palmdale;Clear;75;SW;15;29%
Paso Robles;Clear;59;WNW;6;83%
Point Mugu;Mostly clear;66;Calm;0;81%
Porterville;Clear;74;NNW;3;55%
Ramona;Hazy moonlight;61;W;3;83%
Redding;Clear;70;N;5;52%
Riverside;Clear;70;W;5;72%
Riverside March;Clear;69;NW;3;70%
Sacramento;Clear;60;N;3;83%
Sacramento International;Clear;61;SSE;9;80%
Salinas;Cloudy;60;W;5;83%
San Bernardino;Clear;73;Calm;0;62%
San Carlos;Mostly cloudy;59;Calm;0;87%
San Diego;Partly cloudy;69;Calm;3;78%
San Diego Brown;Clear;66;Calm;0;86%
San Diego Montgomery;Hazy moonlight;69;Calm;0;80%
San Francisco;Cloudy;57;WNW;8;90%
San Jose;Partly cloudy;60;NNW;3;86%
San Luis Obispo;Cloudy;61;NW;8;80%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;62;WNW;17;86%
Sandberg;Clear;68;WNW;13;28%
Santa Ana;Partly cloudy;70;W;4;80%
Santa Barbara;Clear;67;ENE;6;84%
Santa Maria;Clear;58;WNW;3;90%
Santa Monica;Clear;70;Calm;0;78%
Santa Rosa;Cloudy;56;ESE;6;93%
Santa Ynez;Clear;55;W;3;87%
Santee;Clear;68;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;44;SSW;5;55%
Stockton;Clear;64;NNW;8;69%
Thermal;Clear;90;NW;10;29%
Truckee-Tahoe;Clear;43;S;3;65%
Twentynine Palms;Intermittent clouds;82;WNW;9;19%
Ukiah;Clear;65;Calm;0;60%
Vacaville;Clear;62;SW;8;74%
Van Nuys;Clear;69;SE;3;72%
Vandenberg AFB;Cloudy;59;N;6;90%
Victorville;Partly cloudy;70;SSW;9;40%
Visalia;Clear;75;NW;12;53%
Watsonville;Cloudy;58;N;3;93%
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