CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, September 4, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;58;Calm;0;35%

Arcata;Mostly clear;54;SE;5;91%

Auburn;Clear;73;E;3;50%

Avalon;Fog;63;Calm;0;100%

Bakersfield;Clear;83;NNE;3;33%

Beale AFB;Clear;71;SSE;5;57%

Big Bear City;Clear;49;Calm;1;57%

Bishop;Clear;69;SSE;21;52%

Blue Canyon;Clear;68;Calm;0;37%

Blythe;Clear;85;WNW;5;31%

Burbank;Cloudy;68;S;8;81%

Camarillo;Cloudy;67;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Cloudy;71;WSW;5;72%

Campo;Clear;60;Calm;0;77%

Carlsbad;Cloudy;71;Calm;0;72%

Chico;Clear;80;SE;3;40%

China Lake;Clear;85;S;10;26%

Chino;Mostly cloudy;69;SSW;8;74%

Concord;Clear;61;NW;6;69%

Corona;Mostly clear;69;NW;6;80%

Crescent City;Partly cloudy;55;S;5;86%

Daggett-Barstow;Clear;83;NNW;5;24%

Edwards AFB;Clear;77;SW;12;43%

El Centro;Clear;87;S;3;27%

Eureka;Mostly clear;54;SE;5;89%

Fairfield;Clear;61;SW;24;76%

Fresno;Clear;82;NW;10;43%

Fullerton;Cloudy;72;SSW;3;70%

Hanford;Clear;80;NW;10;43%

Hawthorne;Cloudy;70;WNW;5;81%

Hayward;Mostly cloudy;61;NNW;6;80%

Imperial;Clear;87;S;3;27%

Imperial Beach;Mostly cloudy;70;WNW;6;72%

Lancaster;Clear;77;WSW;14;41%

Lemoore Nas;Clear;75;NW;10;42%

Lincoln;Clear;70;SSE;8;56%

Livermore;Clear;62;WNW;8;74%

Lompoc;Cloudy;61;WSW;3;89%

Long Beach;Cloudy;72;N;3;75%

Los Alamitos;Cloudy;72;N;3;75%

Los Angeles;Cloudy;70;W;3;75%

Los Angeles Downtown;Cloudy;70;W;3;75%

Madera;Clear;75;NNW;5;54%

Mammoth;Clear;63;N;7;40%

Marysville;Clear;72;SSE;9;61%

Mather AFB;Mostly clear;66;S;7;59%

Merced;Clear;73;N;7;58%

Merced (airport);Clear;73;N;7;58%

Miramar Mcas;Clear;69;NW;3;72%

Modesto;Clear;75;NNE;6;47%

Moffett Nas;Cloudy;61;N;6;86%

Mojave;Clear;81;NW;11;32%

Montague;Clear;70;N;14;36%

Monterey Rabr;Cloudy;58;N;5;90%

Mount Shasta;Clear;63;N;8;48%

Napa County;Clear;58;NW;10;88%

Needles;Clear;91;WNW;6;24%

North Island;Mostly cloudy;70;WNW;7;72%

Oakland;Mostly clear;58;W;7;89%

Oceanside;Cloudy;71;Calm;0;72%

Ontario;Mostly cloudy;69;SSW;8;74%

Oroville;Clear;78;ESE;5;49%

Oxnard;Mostly cloudy;65;W;7;86%

Palm Springs;Clear;85;NW;10;44%

Palmdale;Clear;79;SW;13;37%

Paso Robles;Clear;65;Calm;0;67%

Point Mugu;Mostly clear;66;Calm;0;83%

Porterville;Clear;76;SSW;7;55%

Ramona;Clear;62;W;5;86%

Redding;Clear;79;N;5;48%

Riverside;Mostly cloudy;69;W;6;78%

Riverside March;Clear;66;WNW;5;98%

Sacramento;Mostly clear;64;S;3;69%

Sacramento International;Clear;67;SSE;10;62%

Salinas;Mostly cloudy;58;WNW;7;93%

San Bernardino;Clear;69;W;5;74%

San Carlos;Mostly cloudy;60;W;4;82%

San Diego;Mostly cloudy;70;WNW;7;72%

San Diego Brown;Mostly cloudy;67;Calm;5;81%

San Diego Montgomery;Mostly clear;68;NW;6;78%

San Francisco;Partly cloudy;57;WSW;8;89%

San Jose;Partly cloudy;64;N;6;69%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;59;WNW;5;89%

San Nicolas Island;Cloudy;65;W;3;84%

Sandberg;Clear;61;W;9;65%

Santa Ana;Mostly cloudy;68;W;5;80%

Santa Barbara;Mostly cloudy;64;W;5;86%

Santa Maria;Mostly cloudy;63;W;5;86%

Santa Monica;Cloudy;71;W;6;76%

Santa Rosa;Mostly cloudy;55;S;6;96%

Santa Ynez;Clear;59;WSW;5;87%

Santee;Mostly clear;69;WNW;5;76%

South Lake Tahoe;Clear;54;S;5;52%

Stockton;Clear;70;N;5;56%

Thermal;Clear;86;NW;8;41%

Truckee-Tahoe;Clear;53;N;2;45%

Twentynine Palms;Clear;79;WNW;3;43%

Ukiah;Clear;69;SSE;3;52%

Vacaville;Clear;69;SW;7;52%

Van Nuys;Cloudy;67;SSE;8;81%

Vandenberg AFB;Cloudy;60;N;2;93%

Victorville;Clear;68;SSW;9;63%

Visalia;Clear;77;WNW;8;51%

Watsonville;Mostly cloudy;58;SW;3;93%

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