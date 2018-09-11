CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Monday, September 10, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;65;W;7;26%

Arcata;Clear;56;NNW;8;95%

Auburn;Clear;66;Calm;1;41%

Avalon;Mostly cloudy;62;Calm;0;100%

Bakersfield;Clear;81;NE;6;22%

Beale AFB;Clear;73;E;8;44%

Big Bear City;Clear;55;N;3;41%

Bishop;Clear;80;WSW;7;12%

Blue Canyon;Clear;65;Calm;0;33%

Blythe;Clear;91;WSW;9;18%

Burbank;Clear;72;S;5;73%

Camarillo;Cloudy;67;Calm;0;81%

Camp Pendleton;Cloudy;68;S;6;75%

Campo;Clear;63;NNE;5;44%

Carlsbad;Cloudy;67;Calm;0;78%

Chico;Mostly cloudy;79;N;2;24%

China Lake;Clear;84;SSE;6;11%

Chino;Clear;71;WSW;10;68%

Concord;Clear;73;S;8;47%

Corona;Clear;69;W;6;78%

Crescent City;Mostly clear;56;N;3;96%

Daggett-Barstow;Clear;88;WSW;18;13%

Edwards AFB;Clear;79;SSW;16;22%

El Centro;Clear;95;Calm;0;8%

Eureka;Clear;54;NW;8;100%

Fairfield;Clear;70;SW;17;49%

Fresno;Clear;82;WNW;7;25%

Fullerton;Mostly cloudy;70;SSW;6;75%

Hanford;Clear;78;WNW;5;29%

Hawthorne;Cloudy;68;WNW;6;87%

Hayward;Clear;64;SW;5;72%

Imperial;Clear;95;Calm;0;8%

Imperial Beach;Mostly cloudy;66;NW;5;77%

Lancaster;Clear;79;WSW;20;22%

Lemoore Nas;Clear;78;NNW;10;25%

Lincoln;Clear;67;SSE;2;48%

Livermore;Mostly clear;67;NW;8;60%

Lompoc;Mostly cloudy;56;WNW;7;92%

Long Beach;Clear;70;SSE;7;79%

Los Alamitos;Mostly clear;70;S;7;79%

Los Angeles;Cloudy;68;Calm;0;83%

Los Angeles Downtown;Cloudy;68;Calm;0;83%

Madera;Clear;73;WNW;7;47%

Mammoth;Clear;60;NW;10;41%

Marysville;Mostly clear;73;Calm;0;45%

Mather AFB;Mostly cloudy;70;SSW;7;49%

Merced;Clear;79;W;3;40%

Merced (airport);Clear;79;W;3;40%

Miramar Mcas;Mostly clear;65;W;3;75%

Modesto;Clear;78;NW;7;34%

Moffett Nas;Clear;64;NE;6;72%

Mojave;Clear;81;NW;26;11%

Montague;Clear;66;NNW;12;41%

Monterey Rabr;Clear;59;SSW;7;83%

Mount Shasta;Clear;65;N;3;38%

Napa County;Clear;65;SE;11;62%

Needles;Clear;98;SSW;7;9%

North Island;Mostly cloudy;65;Calm;0;77%

Oakland;Clear;63;NNW;10;71%

Oceanside;Cloudy;67;Calm;0;78%

Ontario;Clear;71;WSW;10;68%

Oroville;Clear;78;E;3;38%

Oxnard;Cloudy;63;NNE;3;93%

Palm Springs;Clear;94;NW;21;9%

Palmdale;Clear;80;WSW;17;26%

Paso Robles;Clear;74;NW;15;36%

Point Mugu;Cloudy;65;WNW;6;86%

Porterville;Clear;76;Calm;0;44%

Ramona;Clear;61;W;5;83%

Redding;Clear;85;SW;5;14%

Riverside;Clear;71;N;3;70%

Riverside March;Clear;71;WNW;6;67%

Sacramento;Mostly clear;75;N;5;42%

Sacramento International;Clear;77;S;9;43%

Salinas;Clear;60;NNW;12;80%

San Bernardino;Clear;77;SSW;6;50%

San Carlos;Clear;64;NW;11;60%

San Diego;Mostly cloudy;65;Calm;0;77%

San Diego Brown;Clear;63;Calm;0;86%

San Diego Montgomery;Mostly clear;65;Calm;0;80%

San Francisco;Clear;61;NW;12;73%

San Jose;Clear;65;NNW;7;70%

San Luis Obispo;Clear;59;Calm;0;80%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;60;WNW;10;86%

Sandberg;Clear;72;NW;15;11%

Santa Ana;Mostly clear;67;SSW;7;84%

Santa Barbara;Clear;62;E;3;86%

Santa Maria;Clear;59;Calm;0;86%

Santa Monica;Cloudy;70;SW;6;81%

Santa Rosa;Clear;67;S;8;58%

Santa Ynez;Clear;60;SW;6;77%

Santee;Clear;67;WNW;4;76%

South Lake Tahoe;Clear;58;N;3;32%

Stockton;Clear;76;W;7;39%

Thermal;Clear;94;NNW;10;11%

Truckee-Tahoe;Clear;54;N;6;33%

Twentynine Palms;Clear;84;WSW;13;23%

Ukiah;Clear;69;N;6;44%

Vacaville;Clear;74;Calm;0;40%

Van Nuys;Mostly clear;74;ESE;5;61%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;54;Calm;0;93%

Victorville;Clear;68;SW;13;52%

Visalia;Clear;76;W;7;41%

Watsonville;Clear;60;E;6;80%

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