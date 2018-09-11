CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Monday, September 10, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;65;W;7;26%
Arcata;Clear;56;NNW;8;95%
Auburn;Clear;66;Calm;1;41%
Avalon;Mostly cloudy;62;Calm;0;100%
Bakersfield;Clear;81;NE;6;22%
Beale AFB;Clear;73;E;8;44%
Big Bear City;Clear;55;N;3;41%
Bishop;Clear;80;WSW;7;12%
Blue Canyon;Clear;65;Calm;0;33%
Blythe;Clear;91;WSW;9;18%
Burbank;Clear;72;S;5;73%
Camarillo;Cloudy;67;Calm;0;81%
Camp Pendleton;Cloudy;68;S;6;75%
Campo;Clear;63;NNE;5;44%
Carlsbad;Cloudy;67;Calm;0;78%
Chico;Mostly cloudy;79;N;2;24%
China Lake;Clear;84;SSE;6;11%
Chino;Clear;71;WSW;10;68%
Concord;Clear;73;S;8;47%
Corona;Clear;69;W;6;78%
Crescent City;Mostly clear;56;N;3;96%
Daggett-Barstow;Clear;88;WSW;18;13%
Edwards AFB;Clear;79;SSW;16;22%
El Centro;Clear;95;Calm;0;8%
Eureka;Clear;54;NW;8;100%
Fairfield;Clear;70;SW;17;49%
Fresno;Clear;82;WNW;7;25%
Fullerton;Mostly cloudy;70;SSW;6;75%
Hanford;Clear;78;WNW;5;29%
Hawthorne;Cloudy;68;WNW;6;87%
Hayward;Clear;64;SW;5;72%
Imperial;Clear;95;Calm;0;8%
Imperial Beach;Mostly cloudy;66;NW;5;77%
Lancaster;Clear;79;WSW;20;22%
Lemoore Nas;Clear;78;NNW;10;25%
Lincoln;Clear;67;SSE;2;48%
Livermore;Mostly clear;67;NW;8;60%
Lompoc;Mostly cloudy;56;WNW;7;92%
Long Beach;Clear;70;SSE;7;79%
Los Alamitos;Mostly clear;70;S;7;79%
Los Angeles;Cloudy;68;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Cloudy;68;Calm;0;83%
Madera;Clear;73;WNW;7;47%
Mammoth;Clear;60;NW;10;41%
Marysville;Mostly clear;73;Calm;0;45%
Mather AFB;Mostly cloudy;70;SSW;7;49%
Merced;Clear;79;W;3;40%
Merced (airport);Clear;79;W;3;40%
Miramar Mcas;Mostly clear;65;W;3;75%
Modesto;Clear;78;NW;7;34%
Moffett Nas;Clear;64;NE;6;72%
Mojave;Clear;81;NW;26;11%
Montague;Clear;66;NNW;12;41%
Monterey Rabr;Clear;59;SSW;7;83%
Mount Shasta;Clear;65;N;3;38%
Napa County;Clear;65;SE;11;62%
Needles;Clear;98;SSW;7;9%
North Island;Mostly cloudy;65;Calm;0;77%
Oakland;Clear;63;NNW;10;71%
Oceanside;Cloudy;67;Calm;0;78%
Ontario;Clear;71;WSW;10;68%
Oroville;Clear;78;E;3;38%
Oxnard;Cloudy;63;NNE;3;93%
Palm Springs;Clear;94;NW;21;9%
Palmdale;Clear;80;WSW;17;26%
Paso Robles;Clear;74;NW;15;36%
Point Mugu;Cloudy;65;WNW;6;86%
Porterville;Clear;76;Calm;0;44%
Ramona;Clear;61;W;5;83%
Redding;Clear;85;SW;5;14%
Riverside;Clear;71;N;3;70%
Riverside March;Clear;71;WNW;6;67%
Sacramento;Mostly clear;75;N;5;42%
Sacramento International;Clear;77;S;9;43%
Salinas;Clear;60;NNW;12;80%
San Bernardino;Clear;77;SSW;6;50%
San Carlos;Clear;64;NW;11;60%
San Diego;Mostly cloudy;65;Calm;0;77%
San Diego Brown;Clear;63;Calm;0;86%
San Diego Montgomery;Mostly clear;65;Calm;0;80%
San Francisco;Clear;61;NW;12;73%
San Jose;Clear;65;NNW;7;70%
San Luis Obispo;Clear;59;Calm;0;80%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;60;WNW;10;86%
Sandberg;Clear;72;NW;15;11%
Santa Ana;Mostly clear;67;SSW;7;84%
Santa Barbara;Clear;62;E;3;86%
Santa Maria;Clear;59;Calm;0;86%
Santa Monica;Cloudy;70;SW;6;81%
Santa Rosa;Clear;67;S;8;58%
Santa Ynez;Clear;60;SW;6;77%
Santee;Clear;67;WNW;4;76%
South Lake Tahoe;Clear;58;N;3;32%
Stockton;Clear;76;W;7;39%
Thermal;Clear;94;NNW;10;11%
Truckee-Tahoe;Clear;54;N;6;33%
Twentynine Palms;Clear;84;WSW;13;23%
Ukiah;Clear;69;N;6;44%
Vacaville;Clear;74;Calm;0;40%
Van Nuys;Mostly clear;74;ESE;5;61%
Vandenberg AFB;Mostly cloudy;54;Calm;0;93%
Victorville;Clear;68;SW;13;52%
Visalia;Clear;76;W;7;41%
Watsonville;Clear;60;E;6;80%
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