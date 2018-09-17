CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Sunday, September 16, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;53;E;6;22%

Arcata;Clear;54;NNW;6;100%

Auburn;Clear;57;Calm;0;54%

Avalon;Clear;71;WSW;9;14%

Bakersfield;Clear;76;Calm;0;34%

Beale AFB;Clear;64;N;4;48%

Big Bear City;Clear;52;Calm;0;40%

Bishop;Clear;71;SW;13;14%

Blue Canyon;Clear;54;E;3;48%

Blythe;Clear;93;WSW;9;23%

Burbank;Clear;72;S;3;45%

Camarillo;Clear;68;Calm;0;62%

Camp Pendleton;Clear;67;N;3;86%

Campo;Clear;67;NNE;5;48%

Carlsbad;Clear;66;Calm;0;86%

Chico;Clear;66;Calm;0;27%

China Lake;Clear;80;SSW;10;14%

Chino;Clear;72;W;8;46%

Concord;Clear;65;SSW;7;62%

Corona;Clear;75;W;9;46%

Crescent City;Clear;55;N;5;96%

Daggett-Barstow;Clear;84;WNW;18;13%

Edwards AFB;Clear;70;WSW;9;40%

El Centro;Clear;95;W;16;19%

Eureka;Clear;55;NW;6;100%

Fairfield;Clear;63;SW;8;61%

Fresno;Clear;78;NW;8;28%

Fullerton;Clear;74;Calm;0;51%

Hanford;Clear;70;NW;5;43%

Hawthorne;Clear;69;SW;5;70%

Hayward;Mostly clear;62;WNW;8;74%

Imperial;Clear;95;W;16;19%

Imperial Beach;Clear;66;SW;3;83%

Lancaster;Clear;73;WSW;12;23%

Lemoore Nas;Clear;67;NNW;8;38%

Lincoln;Clear;59;SSE;3;54%

Livermore;Clear;60;SW;3;72%

Lompoc;Clear;57;W;8;89%

Long Beach;Clear;71;WNW;7;68%

Los Alamitos;Clear;71;WNW;7;68%

Los Angeles;Clear;69;Calm;0;67%

Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;67%

Madera;Clear;69;NW;5;44%

Mammoth;Clear;51;NNE;8;43%

Marysville;Clear;63;Calm;0;47%

Mather AFB;Clear;65;SSW;7;53%

Merced;Clear;66;NW;7;48%

Merced (airport);Clear;66;NW;7;48%

Miramar Mcas;Clear;70;W;5;75%

Modesto;Clear;69;NW;14;46%

Moffett Nas;Clear;62;N;7;72%

Mojave;Clear;70;WSW;12;30%

Montague;Clear;60;N;10;42%

Monterey Rabr;Clear;60;SSW;8;74%

Mount Shasta;Clear;50;Calm;0;56%

Napa County;Clear;56;WSW;8;83%

Needles;Clear;100;SW;8;22%

North Island;Clear;71;NW;6;78%

Oakland;Clear;59;WSW;13;84%

Oceanside;Clear;66;Calm;0;86%

Ontario;Clear;72;W;8;46%

Oroville;Clear;68;Calm;0;37%

Oxnard;Clear;65;Calm;0;84%

Palm Springs;Clear;94;NW;15;15%

Palmdale;Clear;75;W;15;19%

Paso Robles;Clear;66;WNW;12;48%

Point Mugu;Clear;65;NNW;5;75%

Porterville;Clear;69;Calm;0;52%

Ramona;Clear;66;Calm;0;44%

Redding;Clear;66;Calm;0;26%

Riverside;Clear;75;Calm;0;44%

Riverside March;Clear;71;NNW;7;51%

Sacramento;Clear;65;SW;8;54%

Sacramento International;Clear;66;S;10;53%

Salinas;Clear;61;W;8;69%

San Bernardino;Clear;81;SW;6;34%

San Carlos;Mostly clear;61;W;11;77%

San Diego;Clear;71;NW;6;78%

San Diego Brown;Clear;66;Calm;0;81%

San Diego Montgomery;Clear;70;NW;6;81%

San Francisco;Mostly clear;58;WNW;13;83%

San Jose;Mostly clear;62;N;8;74%

San Luis Obispo;Clear;56;NW;8;86%

San Nicolas Island;Clear;60;WNW;18;65%

Sandberg;Clear;66;SSW;7;22%

Santa Ana;Clear;69;SW;6;70%

Santa Barbara;Clear;65;Calm;0;86%

Santa Maria;Clear;58;NNW;3;83%

Santa Monica;Clear;71;Calm;0;60%

Santa Rosa;Clear;59;Calm;0;80%

Santa Ynez;Clear;55;SW;3;87%

Santee;Clear;70;WNW;3;64%

South Lake Tahoe;Clear;52;SW;3;48%

Stockton;Clear;67;W;12;54%

Thermal;Clear;95;NNW;10;15%

Truckee-Tahoe;Clear;51;SE;4;41%

Twentynine Palms;Clear;85;SW;11;21%

Ukiah;Clear;62;WNW;3;55%

Vacaville;Clear;66;SW;5;49%

Van Nuys;Clear;78;Calm;0;30%

Vandenberg AFB;Clear;58;NE;9;86%

Victorville;Clear;68;WSW;10;44%

Visalia;Clear;70;WNW;5;50%

Watsonville;Clear;58;Calm;0;83%

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