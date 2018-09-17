CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Sunday, September 16, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;53;E;6;22%
Arcata;Clear;54;NNW;6;100%
Auburn;Clear;57;Calm;0;54%
Avalon;Clear;71;WSW;9;14%
Bakersfield;Clear;76;Calm;0;34%
Beale AFB;Clear;64;N;4;48%
Big Bear City;Clear;52;Calm;0;40%
Bishop;Clear;71;SW;13;14%
Blue Canyon;Clear;54;E;3;48%
Blythe;Clear;93;WSW;9;23%
Burbank;Clear;72;S;3;45%
Camarillo;Clear;68;Calm;0;62%
Camp Pendleton;Clear;67;N;3;86%
Campo;Clear;67;NNE;5;48%
Carlsbad;Clear;66;Calm;0;86%
Chico;Clear;66;Calm;0;27%
China Lake;Clear;80;SSW;10;14%
Chino;Clear;72;W;8;46%
Concord;Clear;65;SSW;7;62%
Corona;Clear;75;W;9;46%
Crescent City;Clear;55;N;5;96%
Daggett-Barstow;Clear;84;WNW;18;13%
Edwards AFB;Clear;70;WSW;9;40%
El Centro;Clear;95;W;16;19%
Eureka;Clear;55;NW;6;100%
Fairfield;Clear;63;SW;8;61%
Fresno;Clear;78;NW;8;28%
Fullerton;Clear;74;Calm;0;51%
Hanford;Clear;70;NW;5;43%
Hawthorne;Clear;69;SW;5;70%
Hayward;Mostly clear;62;WNW;8;74%
Imperial;Clear;95;W;16;19%
Imperial Beach;Clear;66;SW;3;83%
Lancaster;Clear;73;WSW;12;23%
Lemoore Nas;Clear;67;NNW;8;38%
Lincoln;Clear;59;SSE;3;54%
Livermore;Clear;60;SW;3;72%
Lompoc;Clear;57;W;8;89%
Long Beach;Clear;71;WNW;7;68%
Los Alamitos;Clear;71;WNW;7;68%
Los Angeles;Clear;69;Calm;0;67%
Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;67%
Madera;Clear;69;NW;5;44%
Mammoth;Clear;51;NNE;8;43%
Marysville;Clear;63;Calm;0;47%
Mather AFB;Clear;65;SSW;7;53%
Merced;Clear;66;NW;7;48%
Merced (airport);Clear;66;NW;7;48%
Miramar Mcas;Clear;70;W;5;75%
Modesto;Clear;69;NW;14;46%
Moffett Nas;Clear;62;N;7;72%
Mojave;Clear;70;WSW;12;30%
Montague;Clear;60;N;10;42%
Monterey Rabr;Clear;60;SSW;8;74%
Mount Shasta;Clear;50;Calm;0;56%
Napa County;Clear;56;WSW;8;83%
Needles;Clear;100;SW;8;22%
North Island;Clear;71;NW;6;78%
Oakland;Clear;59;WSW;13;84%
Oceanside;Clear;66;Calm;0;86%
Ontario;Clear;72;W;8;46%
Oroville;Clear;68;Calm;0;37%
Oxnard;Clear;65;Calm;0;84%
Palm Springs;Clear;94;NW;15;15%
Palmdale;Clear;75;W;15;19%
Paso Robles;Clear;66;WNW;12;48%
Point Mugu;Clear;65;NNW;5;75%
Porterville;Clear;69;Calm;0;52%
Ramona;Clear;66;Calm;0;44%
Redding;Clear;66;Calm;0;26%
Riverside;Clear;75;Calm;0;44%
Riverside March;Clear;71;NNW;7;51%
Sacramento;Clear;65;SW;8;54%
Sacramento International;Clear;66;S;10;53%
Salinas;Clear;61;W;8;69%
San Bernardino;Clear;81;SW;6;34%
San Carlos;Mostly clear;61;W;11;77%
San Diego;Clear;71;NW;6;78%
San Diego Brown;Clear;66;Calm;0;81%
San Diego Montgomery;Clear;70;NW;6;81%
San Francisco;Mostly clear;58;WNW;13;83%
San Jose;Mostly clear;62;N;8;74%
San Luis Obispo;Clear;56;NW;8;86%
San Nicolas Island;Clear;60;WNW;18;65%
Sandberg;Clear;66;SSW;7;22%
Santa Ana;Clear;69;SW;6;70%
Santa Barbara;Clear;65;Calm;0;86%
Santa Maria;Clear;58;NNW;3;83%
Santa Monica;Clear;71;Calm;0;60%
Santa Rosa;Clear;59;Calm;0;80%
Santa Ynez;Clear;55;SW;3;87%
Santee;Clear;70;WNW;3;64%
South Lake Tahoe;Clear;52;SW;3;48%
Stockton;Clear;67;W;12;54%
Thermal;Clear;95;NNW;10;15%
Truckee-Tahoe;Clear;51;SE;4;41%
Twentynine Palms;Clear;85;SW;11;21%
Ukiah;Clear;62;WNW;3;55%
Vacaville;Clear;66;SW;5;49%
Van Nuys;Clear;78;Calm;0;30%
Vandenberg AFB;Clear;58;NE;9;86%
Victorville;Clear;68;WSW;10;44%
Visalia;Clear;70;WNW;5;50%
Watsonville;Clear;58;Calm;0;83%
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