CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Monday, September 17, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;40;Calm;0;44%

Arcata;Clear;52;N;3;93%

Auburn;Clear;55;N;3;62%

Avalon;Clear;70;W;7;20%

Bakersfield;Clear;71;SE;3;40%

Beale AFB;Clear;57;ESE;4;65%

Big Bear City;Clear;47;Calm;0;49%

Bishop;Clear;56;Calm;0;27%

Blue Canyon;Clear;56;Calm;0;38%

Blythe;Clear;87;W;8;26%

Burbank;Clear;68;Calm;0;58%

Camarillo;Clear;59;W;5;71%

Camp Pendleton;Fog;64;ENE;5;86%

Campo;Clear;62;NE;5;55%

Carlsbad;Fog;61;Calm;0;93%

Chico;Clear;63;ENE;3;37%

China Lake;Clear;72;S;10;23%

Chino;Clear;67;N;4;54%

Concord;Clear;60;S;14;74%

Corona;Clear;61;Calm;0;72%

Crescent City;Mostly clear;53;Calm;0;96%

Daggett-Barstow;Clear;76;W;15;19%

Edwards AFB;Clear;64;SW;5;45%

El Centro;Clear;90;WNW;8;20%

Eureka;Clear;53;N;5;100%

Fairfield;Clear;58;SW;6;76%

Fresno;Clear;70;NW;7;39%

Fullerton;Clear;68;Calm;0;62%

Hanford;Clear;67;NW;7;46%

Hawthorne;Clear;68;Calm;0;69%

Hayward;Mostly cloudy;59;NNW;6;81%

Imperial;Clear;90;WNW;8;20%

Imperial Beach;Clear;61;Calm;0;89%

Lancaster;Clear;61;NW;9;27%

Lemoore Nas;Clear;65;NW;12;44%

Lincoln;Clear;56;ESE;5;65%

Livermore;Clear;56;Calm;0;83%

Lompoc;Mostly cloudy;56;NW;3;93%

Long Beach;Clear;67;Calm;0;70%

Los Alamitos;Clear;67;Calm;0;70%

Los Angeles;Clear;66;Calm;0;74%

Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;74%

Madera;Clear;63;WNW;8;53%

Mammoth;Clear;47;NNW;4;48%

Marysville;Clear;55;E;5;71%

Mather AFB;Mostly clear;59;ESE;6;70%

Merced;Clear;63;NNW;9;62%

Merced (airport);Clear;63;NNW;9;62%

Miramar Mcas;Mostly clear;66;ENE;3;74%

Modesto;Clear;62;N;7;64%

Moffett Nas;Clear;60;S;5;77%

Mojave;Clear;66;SW;10;26%

Montague;Clear;57;NNW;14;50%

Monterey Rabr;Clear;58;S;5;80%

Mount Shasta;Clear;41;NE;3;57%

Napa County;Clear;54;SSW;5;91%

Needles;Clear;95;WSW;12;17%

North Island;Clear;69;NNW;5;83%

Oakland;Mostly cloudy;57;WNW;7;88%

Oceanside;Fog;61;Calm;0;93%

Ontario;Clear;67;N;4;54%

Oroville;Clear;61;ESE;5;53%

Oxnard;Clear;60;NE;3;89%

Palm Springs;Clear;85;SE;3;24%

Palmdale;Clear;67;Calm;0;25%

Paso Robles;Clear;60;NW;9;64%

Point Mugu;Clear;63;NNE;3;71%

Porterville;Clear;62;Calm;0;57%

Ramona;Clear;61;Calm;0;51%

Redding;Clear;57;Calm;0;36%

Riverside;Clear;71;Calm;0;48%

Riverside March;Clear;67;NW;3;58%

Sacramento;Mostly clear;60;SSW;7;74%

Sacramento International;Clear;58;SE;6;77%

Salinas;Clear;58;N;6;74%

San Bernardino;Clear;72;Calm;0;39%

San Carlos;Mostly clear;59;N;4;82%

San Diego;Clear;69;NNW;5;83%

San Diego Brown;Clear;66;Calm;0;86%

San Diego Montgomery;Clear;69;N;3;83%

San Francisco;Partly cloudy;57;WNW;8;86%

San Jose;Mostly clear;60;Calm;0;80%

San Luis Obispo;Clear;53;SE;3;89%

San Nicolas Island;Clear;60;W;16;68%

Sandberg;Clear;64;W;9;20%

Santa Ana;Clear;67;SW;2;73%

Santa Barbara;Clear;57;Calm;0;83%

Santa Maria;Clear;57;Calm;0;89%

Santa Monica;Clear;67;ENE;3;72%

Santa Rosa;Clear;54;SSW;3;92%

Santa Ynez;Clear;53;N;3;86%

Santee;Clear;67;NNW;4;76%

South Lake Tahoe;Clear;41;Calm;0;64%

Stockton;Clear;62;WNW;9;69%

Thermal;Clear;87;ENE;7;22%

Truckee-Tahoe;Clear;39;N;2;65%

Twentynine Palms;Clear;80;W;4;24%

Ukiah;Clear;56;Calm;0;66%

Vacaville;Clear;58;WSW;6;74%

Van Nuys;Clear;71;Calm;0;41%

Vandenberg AFB;Partly cloudy;56;SW;6;90%

Victorville;Clear;63;W;5;51%

Visalia;Clear;65;NW;3;54%

Watsonville;Clear;55;NNW;3;86%

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