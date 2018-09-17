CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Monday, September 17, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;40;Calm;0;44%
Arcata;Clear;52;N;3;93%
Auburn;Clear;55;N;3;62%
Avalon;Clear;70;W;7;20%
Bakersfield;Clear;71;SE;3;40%
Beale AFB;Clear;57;ESE;4;65%
Big Bear City;Clear;47;Calm;0;49%
Bishop;Clear;56;Calm;0;27%
Blue Canyon;Clear;56;Calm;0;38%
Blythe;Clear;87;W;8;26%
Burbank;Clear;68;Calm;0;58%
Camarillo;Clear;59;W;5;71%
Camp Pendleton;Fog;64;ENE;5;86%
Campo;Clear;62;NE;5;55%
Carlsbad;Fog;61;Calm;0;93%
Chico;Clear;63;ENE;3;37%
China Lake;Clear;72;S;10;23%
Chino;Clear;67;N;4;54%
Concord;Clear;60;S;14;74%
Corona;Clear;61;Calm;0;72%
Crescent City;Mostly clear;53;Calm;0;96%
Daggett-Barstow;Clear;76;W;15;19%
Edwards AFB;Clear;64;SW;5;45%
El Centro;Clear;90;WNW;8;20%
Eureka;Clear;53;N;5;100%
Fairfield;Clear;58;SW;6;76%
Fresno;Clear;70;NW;7;39%
Fullerton;Clear;68;Calm;0;62%
Hanford;Clear;67;NW;7;46%
Hawthorne;Clear;68;Calm;0;69%
Hayward;Mostly cloudy;59;NNW;6;81%
Imperial;Clear;90;WNW;8;20%
Imperial Beach;Clear;61;Calm;0;89%
Lancaster;Clear;61;NW;9;27%
Lemoore Nas;Clear;65;NW;12;44%
Lincoln;Clear;56;ESE;5;65%
Livermore;Clear;56;Calm;0;83%
Lompoc;Mostly cloudy;56;NW;3;93%
Long Beach;Clear;67;Calm;0;70%
Los Alamitos;Clear;67;Calm;0;70%
Los Angeles;Clear;66;Calm;0;74%
Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;74%
Madera;Clear;63;WNW;8;53%
Mammoth;Clear;47;NNW;4;48%
Marysville;Clear;55;E;5;71%
Mather AFB;Mostly clear;59;ESE;6;70%
Merced;Clear;63;NNW;9;62%
Merced (airport);Clear;63;NNW;9;62%
Miramar Mcas;Mostly clear;66;ENE;3;74%
Modesto;Clear;62;N;7;64%
Moffett Nas;Clear;60;S;5;77%
Mojave;Clear;66;SW;10;26%
Montague;Clear;57;NNW;14;50%
Monterey Rabr;Clear;58;S;5;80%
Mount Shasta;Clear;41;NE;3;57%
Napa County;Clear;54;SSW;5;91%
Needles;Clear;95;WSW;12;17%
North Island;Clear;69;NNW;5;83%
Oakland;Mostly cloudy;57;WNW;7;88%
Oceanside;Fog;61;Calm;0;93%
Ontario;Clear;67;N;4;54%
Oroville;Clear;61;ESE;5;53%
Oxnard;Clear;60;NE;3;89%
Palm Springs;Clear;85;SE;3;24%
Palmdale;Clear;67;Calm;0;25%
Paso Robles;Clear;60;NW;9;64%
Point Mugu;Clear;63;NNE;3;71%
Porterville;Clear;62;Calm;0;57%
Ramona;Clear;61;Calm;0;51%
Redding;Clear;57;Calm;0;36%
Riverside;Clear;71;Calm;0;48%
Riverside March;Clear;67;NW;3;58%
Sacramento;Mostly clear;60;SSW;7;74%
Sacramento International;Clear;58;SE;6;77%
Salinas;Clear;58;N;6;74%
San Bernardino;Clear;72;Calm;0;39%
San Carlos;Mostly clear;59;N;4;82%
San Diego;Clear;69;NNW;5;83%
San Diego Brown;Clear;66;Calm;0;86%
San Diego Montgomery;Clear;69;N;3;83%
San Francisco;Partly cloudy;57;WNW;8;86%
San Jose;Mostly clear;60;Calm;0;80%
San Luis Obispo;Clear;53;SE;3;89%
San Nicolas Island;Clear;60;W;16;68%
Sandberg;Clear;64;W;9;20%
Santa Ana;Clear;67;SW;2;73%
Santa Barbara;Clear;57;Calm;0;83%
Santa Maria;Clear;57;Calm;0;89%
Santa Monica;Clear;67;ENE;3;72%
Santa Rosa;Clear;54;SSW;3;92%
Santa Ynez;Clear;53;N;3;86%
Santee;Clear;67;NNW;4;76%
South Lake Tahoe;Clear;41;Calm;0;64%
Stockton;Clear;62;WNW;9;69%
Thermal;Clear;87;ENE;7;22%
Truckee-Tahoe;Clear;39;N;2;65%
Twentynine Palms;Clear;80;W;4;24%
Ukiah;Clear;56;Calm;0;66%
Vacaville;Clear;58;WSW;6;74%
Van Nuys;Clear;71;Calm;0;41%
Vandenberg AFB;Partly cloudy;56;SW;6;90%
Victorville;Clear;63;W;5;51%
Visalia;Clear;65;NW;3;54%
Watsonville;Clear;55;NNW;3;86%
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