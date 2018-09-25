CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Monday, September 24, 2018
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;58;N;10;20%
Arcata;Clear;53;N;5;86%
Auburn;Clear;64;Calm;1;32%
Avalon;Mostly cloudy;63;ESE;4;99%
Bakersfield;Clear;78;WNW;5;23%
Beale AFB;Clear;68;N;3;39%
Big Bear City;Clear;51;Calm;1;50%
Bishop;Clear;71;N;8;16%
Blue Canyon;Clear;64;NE;5;25%
Blythe;Clear;88;WSW;9;20%
Burbank;Clear;66;S;6;82%
Camarillo;Cloudy;68;SW;5;72%
Camp Pendleton;Cloudy;67;N;3;77%
Campo;Clear;58;Calm;0;74%
Carlsbad;Cloudy;67;N;3;76%
Chico;Clear;76;E;6;14%
China Lake;Clear;80;SSW;8;15%
Chino;Mostly clear;66;WSW;10;73%
Concord;Clear;72;NNW;3;37%
Corona;Clear;65;WNW;8;79%
Crescent City;Clear;53;N;6;79%
Daggett-Barstow;Clear;82;W;13;19%
Edwards AFB;Clear;73;SW;12;26%
El Centro;Clear;88;S;9;24%
Eureka;Clear;53;N;7;90%
Fairfield;Clear;64;WSW;12;56%
Fresno;Mostly clear;79;NW;6;32%
Fullerton;Mostly cloudy;68;N;5;73%
Hanford;Clear;76;NW;5;38%
Hawthorne;Clear;65;WSW;6;80%
Hayward;Clear;60;Calm;0;72%
Imperial;Clear;88;S;9;24%
Imperial Beach;Cloudy;65;W;6;75%
Lancaster;Clear;71;SW;11;30%
Lemoore Nas;Mostly clear;77;NW;7;27%
Lincoln;Clear;61;N;2;51%
Livermore;Clear;66;WNW;7;48%
Lompoc;Mostly cloudy;57;NNW;6;83%
Long Beach;Cloudy;65;N;5;82%
Los Alamitos;Cloudy;64;Calm;0;86%
Los Angeles;Clear;65;Calm;0;77%
Los Angeles Downtown;Clear;65;Calm;0;77%
Madera;Clear;73;NW;3;42%
Mammoth;Clear;54;NNE;9;28%
Marysville;Clear;68;Calm;0;43%
Mather AFB;Clear;68;Calm;0;39%
Merced;Clear;72;WNW;4;46%
Merced (airport);Clear;72;WNW;4;46%
Miramar Mcas;Cloudy;67;N;4;74%
Modesto;Clear;74;W;4;43%
Moffett Nas;Clear;62;N;6;77%
Mojave;Clear;77;WNW;17;15%
Montague;Clear;62;N;10;18%
Monterey Rabr;Clear;57;N;3;79%
Mount Shasta;Clear;53;Calm;1;43%
Napa County;Clear;59;NW;8;67%
Needles;Clear;95;WSW;10;14%
North Island;Cloudy;66;N;6;74%
Oakland;Mostly clear;58;ENE;7;79%
Oceanside;Cloudy;67;N;3;76%
Ontario;Mostly clear;66;WSW;10;73%
Oroville;Clear;74;N;2;26%
Oxnard;Cloudy;66;W;7;81%
Palm Springs;Clear;87;NW;15;32%
Palmdale;Clear;72;SW;11;32%
Paso Robles;Clear;62;SSW;9;61%
Point Mugu;Cloudy;67;WNW;5;76%
Porterville;Clear;74;W;3;40%
Ramona;Mostly cloudy;62;N;5;89%
Redding;Clear;81;N;6;13%
Riverside;Clear;65;W;8;77%
Riverside March;Clear;65;NW;8;76%
Sacramento;Clear;68;N;2;43%
Sacramento International;Clear;68;S;3;43%
Salinas;Mostly clear;58;N;7;83%
San Bernardino;Clear;68;SW;9;65%
San Carlos;Clear;62;NE;5;77%
San Diego;Cloudy;66;N;5;74%
San Diego Brown;Cloudy;63;W;5;82%
San Diego Montgomery;Cloudy;65;N;6;82%
San Francisco;Clear;56;ESE;7;83%
San Jose;Clear;65;WNW;9;68%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;57;WNW;5;85%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;61;WNW;13;85%
Sandberg;Clear;56;SW;13;61%
Santa Ana;Mostly cloudy;64;NNW;6;82%
Santa Barbara;Clear;60;Calm;0;89%
Santa Maria;Partly cloudy;57;NW;6;88%
Santa Monica;Cloudy;67;W;5;78%
Santa Rosa;Clear;59;SSE;6;73%
Santa Ynez;Clear;55;SSW;6;86%
Santee;Cloudy;66;W;5;77%
South Lake Tahoe;Clear;60;N;4;20%
Stockton;Clear;76;WNW;13;35%
Thermal;Clear;90;NW;10;26%
Truckee-Tahoe;Clear;50;N;4;37%
Twentynine Palms;Clear;83;WSW;12;31%
Ukiah;Clear;71;Calm;1;24%
Vacaville;Clear;64;SW;3;39%
Van Nuys;Mostly clear;66;SSE;7;80%
Vandenberg AFB;Partly cloudy;57;NE;6;84%
Victorville;Clear;62;SW;11;61%
Visalia;Clear;74;Calm;1;45%
Watsonville;Mostly cloudy;53;W;3;96%
_____
Copyright 2018 AccuWeather