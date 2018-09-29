CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Friday, September 28, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;62;SE;6;30%

Arcata;Partly cloudy;54;SE;4;100%

Auburn;Clear;68;SE;8;39%

Avalon;Mostly cloudy;59;SSE;3;96%

Bakersfield;Clear;82;N;15;30%

Beale AFB;Clear;67;SSE;10;58%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;46%

Bishop;Clear;79;SE;18;17%

Blue Canyon;Clear;62;SE;3;39%

Blythe;Mostly cloudy;92;SSW;10;21%

Burbank;Mostly cloudy;69;S;7;81%

Camarillo;Cloudy;66;SSW;5;83%

Camp Pendleton;Cloudy;68;SW;5;78%

Campo;Clear;64;NE;5;39%

Carlsbad;Cloudy;66;WSW;3;83%

Chico;Clear;73;SSE;12;35%

China Lake;Mostly clear;83;S;15;18%

Chino;Clear;70;W;9;68%

Concord;Clear;62;SW;10;67%

Corona;Clear;67;W;8;84%

Crescent City;Mostly cloudy;58;SSE;9;83%

Daggett-Barstow;Clear;86;W;9;21%

Edwards AFB;Clear;69;WSW;11;55%

El Centro;Clear;89;W;9;24%

Eureka;Mostly clear;56;SSE;6;97%

Fairfield;Clear;60;SW;21;71%

Fresno;Clear;81;WNW;12;37%

Fullerton;Cloudy;70;SW;3;77%

Hanford;Clear;82;WNW;10;39%

Hawthorne;Cloudy;66;Calm;0;83%

Hayward;Mostly cloudy;62;W;12;67%

Imperial;Clear;89;W;9;24%

Imperial Beach;Mostly cloudy;64;Calm;0;83%

Lancaster;Clear;75;W;14;23%

Lemoore Nas;Clear;77;NW;10;36%

Lincoln;Clear;64;SSE;16;63%

Livermore;Clear;59;WSW;12;74%

Lompoc;Mostly cloudy;55;Calm;0;86%

Long Beach;Cloudy;68;SE;5;78%

Los Alamitos;Cloudy;68;SE;5;78%

Los Angeles;Cloudy;68;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Cloudy;68;Calm;0;78%

Madera;Clear;78;NW;8;42%

Mammoth;Clear;61;SSE;8;36%

Marysville;Clear;66;SSE;14;62%

Mather AFB;Clear;63;SW;12;67%

Merced;Clear;72;NNW;10;56%

Merced (airport);Clear;72;NNW;10;56%

Miramar Mcas;Clear;65;Calm;0;77%

Modesto;Clear;69;NNW;13;54%

Moffett Nas;Mostly cloudy;61;W;12;72%

Mojave;Clear;79;SW;17;23%

Montague;Clear;72;S;7;20%

Monterey Rabr;Partly cloudy;59;S;5;74%

Mount Shasta;Clear;59;Calm;0;43%

Napa County;Clear;57;WSW;14;80%

Needles;Mostly cloudy;97;SW;16;11%

North Island;Mostly cloudy;66;Calm;0;81%

Oakland;Mostly clear;60;WSW;11;77%

Oceanside;Cloudy;66;WSW;3;83%

Ontario;Clear;70;W;9;68%

Oroville;Clear;72;SSE;13;47%

Oxnard;Cloudy;65;WNW;6;90%

Palm Springs;Clear;93;NNW;14;18%

Palmdale;Clear;80;SSW;20;21%

Paso Robles;Clear;59;S;9;77%

Point Mugu;Cloudy;64;SSW;7;89%

Porterville;Clear;76;S;5;38%

Ramona;Clear;65;W;6;75%

Redding;Clear;75;Calm;0;38%

Riverside;Clear;71;NW;5;68%

Riverside March;Clear;69;WNW;8;64%

Sacramento;Clear;61;SSW;9;69%

Sacramento International;Clear;62;S;14;67%

Salinas;Mostly cloudy;59;W;7;80%

San Bernardino;Clear;75;WSW;5;46%

San Carlos;Mostly clear;61;W;8;67%

San Diego;Mostly cloudy;66;Calm;0;81%

San Diego Brown;Partly cloudy;63;W;3;90%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;66;W;5;81%

San Francisco;Mostly clear;59;WSW;10;77%

San Jose;Partly cloudy;61;N;13;72%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;57;NE;3;83%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;61;W;10;87%

Sandberg;Clear;67;S;16;22%

Santa Ana;Mostly cloudy;67;SW;7;82%

Santa Barbara;Mostly cloudy;62;W;6;93%

Santa Maria;Clear;57;Calm;0;86%

Santa Monica;Cloudy;69;WNW;3;75%

Santa Rosa;Mostly clear;59;E;8;78%

Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%

Santee;Clear;66;WNW;5;82%

South Lake Tahoe;Clear;57;Calm;0;48%

Stockton;Clear;65;NW;8;62%

Thermal;Clear;95;NNW;13;19%

Truckee-Tahoe;Clear;52;SE;3;50%

Twentynine Palms;Partly cloudy;84;WSW;12;27%

Ukiah;Clear;61;NNE;6;66%

Vacaville;Clear;63;SSW;9;62%

Van Nuys;Cloudy;65;S;6;84%

Vandenberg AFB;Partly cloudy;58;SW;4;85%

Victorville;Clear;68;WSW;11;53%

Visalia;Clear;79;WSW;9;37%

Watsonville;Mostly cloudy;56;Calm;0;93%

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