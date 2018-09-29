CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Friday, September 28, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;62;SE;6;30%
Arcata;Partly cloudy;54;SE;4;100%
Auburn;Clear;68;SE;8;39%
Avalon;Mostly cloudy;59;SSE;3;96%
Bakersfield;Clear;82;N;15;30%
Beale AFB;Clear;67;SSE;10;58%
Big Bear City;Clear;54;Calm;0;46%
Bishop;Clear;79;SE;18;17%
Blue Canyon;Clear;62;SE;3;39%
Blythe;Mostly cloudy;92;SSW;10;21%
Burbank;Mostly cloudy;69;S;7;81%
Camarillo;Cloudy;66;SSW;5;83%
Camp Pendleton;Cloudy;68;SW;5;78%
Campo;Clear;64;NE;5;39%
Carlsbad;Cloudy;66;WSW;3;83%
Chico;Clear;73;SSE;12;35%
China Lake;Mostly clear;83;S;15;18%
Chino;Clear;70;W;9;68%
Concord;Clear;62;SW;10;67%
Corona;Clear;67;W;8;84%
Crescent City;Mostly cloudy;58;SSE;9;83%
Daggett-Barstow;Clear;86;W;9;21%
Edwards AFB;Clear;69;WSW;11;55%
El Centro;Clear;89;W;9;24%
Eureka;Mostly clear;56;SSE;6;97%
Fairfield;Clear;60;SW;21;71%
Fresno;Clear;81;WNW;12;37%
Fullerton;Cloudy;70;SW;3;77%
Hanford;Clear;82;WNW;10;39%
Hawthorne;Cloudy;66;Calm;0;83%
Hayward;Mostly cloudy;62;W;12;67%
Imperial;Clear;89;W;9;24%
Imperial Beach;Mostly cloudy;64;Calm;0;83%
Lancaster;Clear;75;W;14;23%
Lemoore Nas;Clear;77;NW;10;36%
Lincoln;Clear;64;SSE;16;63%
Livermore;Clear;59;WSW;12;74%
Lompoc;Mostly cloudy;55;Calm;0;86%
Long Beach;Cloudy;68;SE;5;78%
Los Alamitos;Cloudy;68;SE;5;78%
Los Angeles;Cloudy;68;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Cloudy;68;Calm;0;78%
Madera;Clear;78;NW;8;42%
Mammoth;Clear;61;SSE;8;36%
Marysville;Clear;66;SSE;14;62%
Mather AFB;Clear;63;SW;12;67%
Merced;Clear;72;NNW;10;56%
Merced (airport);Clear;72;NNW;10;56%
Miramar Mcas;Clear;65;Calm;0;77%
Modesto;Clear;69;NNW;13;54%
Moffett Nas;Mostly cloudy;61;W;12;72%
Mojave;Clear;79;SW;17;23%
Montague;Clear;72;S;7;20%
Monterey Rabr;Partly cloudy;59;S;5;74%
Mount Shasta;Clear;59;Calm;0;43%
Napa County;Clear;57;WSW;14;80%
Needles;Mostly cloudy;97;SW;16;11%
North Island;Mostly cloudy;66;Calm;0;81%
Oakland;Mostly clear;60;WSW;11;77%
Oceanside;Cloudy;66;WSW;3;83%
Ontario;Clear;70;W;9;68%
Oroville;Clear;72;SSE;13;47%
Oxnard;Cloudy;65;WNW;6;90%
Palm Springs;Clear;93;NNW;14;18%
Palmdale;Clear;80;SSW;20;21%
Paso Robles;Clear;59;S;9;77%
Point Mugu;Cloudy;64;SSW;7;89%
Porterville;Clear;76;S;5;38%
Ramona;Clear;65;W;6;75%
Redding;Clear;75;Calm;0;38%
Riverside;Clear;71;NW;5;68%
Riverside March;Clear;69;WNW;8;64%
Sacramento;Clear;61;SSW;9;69%
Sacramento International;Clear;62;S;14;67%
Salinas;Mostly cloudy;59;W;7;80%
San Bernardino;Clear;75;WSW;5;46%
San Carlos;Mostly clear;61;W;8;67%
San Diego;Mostly cloudy;66;Calm;0;81%
San Diego Brown;Partly cloudy;63;W;3;90%
San Diego Montgomery;Mostly cloudy;66;W;5;81%
San Francisco;Mostly clear;59;WSW;10;77%
San Jose;Partly cloudy;61;N;13;72%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;57;NE;3;83%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;61;W;10;87%
Sandberg;Clear;67;S;16;22%
Santa Ana;Mostly cloudy;67;SW;7;82%
Santa Barbara;Mostly cloudy;62;W;6;93%
Santa Maria;Clear;57;Calm;0;86%
Santa Monica;Cloudy;69;WNW;3;75%
Santa Rosa;Mostly clear;59;E;8;78%
Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%
Santee;Clear;66;WNW;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;57;Calm;0;48%
Stockton;Clear;65;NW;8;62%
Thermal;Clear;95;NNW;13;19%
Truckee-Tahoe;Clear;52;SE;3;50%
Twentynine Palms;Partly cloudy;84;WSW;12;27%
Ukiah;Clear;61;NNE;6;66%
Vacaville;Clear;63;SSW;9;62%
Van Nuys;Cloudy;65;S;6;84%
Vandenberg AFB;Partly cloudy;58;SW;4;85%
Victorville;Clear;68;WSW;11;53%
Visalia;Clear;79;WSW;9;37%
Watsonville;Mostly cloudy;56;Calm;0;93%
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