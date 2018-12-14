CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 10:00 PM PST Thursday, December 13, 2018
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;30;Calm;0;71%
Arcata;Clear;44;SE;6;89%
Auburn;Clear;50;E;5;61%
Avalon;Cloudy;63;SE;5;16%
Bakersfield;Clear;47;E;3;83%
Beale AFB;Clear;39;Calm;0;88%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;68%
Bishop;Clear;29;NNW;3;56%
Blue Canyon;Clear;47;ESE;5;31%
Blythe;Clear;47;SSW;7;50%
Burbank;Clear;59;Calm;0;35%
Camarillo;Mostly clear;63;ENE;9;21%
Camp Pendleton;Clear;56;E;5;50%
Campo;Clear;49;ENE;5;26%
Carlsbad;Clear;47;Calm;0;86%
Chico;Clear;45;NE;7;75%
China Lake;Mostly clear;40;SSW;9;52%
Chino;Mostly clear;55;N;2;44%
Concord;Clear;53;NE;7;71%
Corona;Mostly clear;59;NE;4;36%
Crescent City;Clear;44;E;7;85%
Daggett-Barstow;Clear;45;S;3;38%
Edwards AFB;Mostly clear;42;N;5;61%
El Centro;Clear;50;WSW;5;65%
Eureka;Clear;45;SE;8;85%
Fairfield;Clear;43;E;8;82%
Fresno;Mostly clear;48;Calm;0;82%
Fullerton;Clear;56;Calm;0;48%
Hanford;Clear;42;Calm;0;91%
Hawthorne;Clear;62;Calm;0;51%
Hayward;Clear;53;SSE;3;68%
Imperial;Clear;50;WSW;5;65%
Imperial Beach;Mostly clear;52;Calm;0;96%
Lancaster;Clear;36;W;5;75%
Lemoore Nas;Mostly clear;42;S;3;91%
Lincoln;Clear;37;Calm;0;93%
Livermore;Clear;45;SSE;5;85%
Lompoc;Clear;47;Calm;0;76%
Long Beach;Clear;59;Calm;0;51%
Los Alamitos;Clear;59;Calm;0;51%
Los Angeles;Clear;61;NNE;5;33%
Los Angeles Downtown;Clear;61;NNE;5;33%
Madera;Clear;46;ESE;5;82%
Mammoth;Clear;33;N;3;66%
Marysville;Clear;41;Calm;0;88%
Mather AFB;Clear;39;ESE;5;93%
Merced;Clear;41;ESE;5;100%
Merced (airport);Clear;41;ESE;5;100%
Miramar Mcas;Mostly clear;54;ENE;7;77%
Modesto;Clear;44;SSE;3;92%
Moffett Nas;Mostly clear;50;Calm;0;71%
Mojave;Clear;41;NNW;8;48%
Montague;Clear;27;ENE;3;84%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;48;E;5;70%
Mount Shasta;Clear;30;Calm;0;69%
Napa County;Clear;45;ESE;7;91%
Needles;Clear;53;SE;11;24%
North Island;Mostly clear;60;E;5;86%
Oakland;Clear;50;ESE;6;86%
Oceanside;Clear;47;Calm;0;86%
Ontario;Mostly clear;55;N;2;44%
Oroville;Clear;44;Calm;0;88%
Oxnard;Partly cloudy;60;ENE;8;25%
Palm Springs;Clear;53;NW;8;50%
Palmdale;Mostly clear;42;WNW;3;59%
Paso Robles;Mostly cloudy;46;Calm;0;85%
Point Mugu;Mostly cloudy;66;ENE;18;19%
Porterville;Clear;42;SE;3;91%
Ramona;Clear;56;NE;7;26%
Redding;Clear;39;Calm;0;79%
Riverside;Clear;57;Calm;0;30%
Riverside March;Clear;51;W;5;43%
Sacramento;Clear;44;Calm;0;88%
Sacramento International;Clear;42;Calm;0;100%
Salinas;Mostly cloudy;52;ESE;9;71%
San Bernardino;Clear;57;E;2;43%
San Carlos;Mostly clear;49;N;4;87%
San Diego;Mostly clear;60;E;5;86%
San Diego Brown;Mostly clear;55;Calm;0;79%
San Diego Montgomery;Mostly clear;56;NNE;3;86%
San Francisco;Clear;52;E;5;86%
San Jose;Mostly clear;53;Calm;0;60%
San Luis Obispo;Clear;48;Calm;0;76%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;60;E;6;68%
Sandberg;Clear;48;E;18;25%
Santa Ana;Clear;56;N;3;60%
Santa Barbara;Clear;51;Calm;0;65%
Santa Maria;Clear;51;SSE;5;79%
Santa Monica;Clear;64;NNE;6;25%
Santa Rosa;Clear;41;Calm;0;88%
Santa Ynez;Clear;52;E;12;53%
Santee;Clear;54;Calm;1;83%
South Lake Tahoe;Clear;27;S;5;88%
Stockton;Clear;47;ESE;6;86%
Thermal;Clear;50;N;7;56%
Truckee-Tahoe;Clear;29;Calm;1;81%
Twentynine Palms;Clear;47;WSW;5;44%
Ukiah;Mostly clear;41;Calm;0;79%
Vacaville;Clear;43;Calm;0;82%
Van Nuys;Clear;59;Calm;0;29%
Vandenberg AFB;Clear;48;Calm;0;70%
Victorville;Clear;42;NW;4;52%
Visalia;Clear;43;NE;6;100%
Watsonville;Cloudy;48;NNW;3;73%
_____
Copyright 2018 AccuWeather