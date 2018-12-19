CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Tuesday, December 18, 2018
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;39;W;8;95%
Arcata;Fog;54;E;3;94%
Auburn;Mostly cloudy;54;E;5;66%
Avalon;Clear;54;W;9;77%
Bakersfield;Mostly cloudy;53;Calm;0;76%
Beale AFB;Cloudy;57;SE;7;69%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;68%
Bishop;Clear;29;NW;5;68%
Blue Canyon;Mostly cloudy;39;ESE;5;92%
Blythe;Clear;49;WNW;4;79%
Burbank;Clear;54;Calm;0;79%
Camarillo;Clear;52;ENE;8;80%
Camp Pendleton;Mostly clear;55;NW;2;88%
Campo;Clear;41;Calm;0;82%
Carlsbad;Clear;49;Calm;0;100%
Chico;Partly cloudy;55;SE;8;66%
China Lake;Mostly clear;43;Calm;0;76%
Chino;Clear;54;SW;1;77%
Concord;Mostly cloudy;53;SE;5;82%
Corona;Clear;52;Calm;1;86%
Crescent City;Mostly cloudy;53;S;8;100%
Daggett-Barstow;Clear;46;W;8;73%
Edwards AFB;Partly cloudy;42;SW;7;100%
El Centro;Clear;51;W;5;76%
Eureka;Fog;54;E;3;97%
Fairfield;Mostly cloudy;51;WSW;3;92%
Fresno;Clear;51;Calm;0;89%
Fullerton;Clear;55;Calm;0;83%
Hanford;Clear;42;Calm;0;100%
Hawthorne;Clear;57;Calm;8;89%
Hayward;Clear;54;NE;3;82%
Imperial;Clear;51;W;5;76%
Imperial Beach;Mostly clear;52;Calm;0;89%
Lancaster;Clear;44;W;8;76%
Lemoore Nas;Clear;43;W;7;92%
Lincoln;Cloudy;54;E;6;76%
Livermore;Clear;47;E;3;92%
Lompoc;Clear;54;WNW;9;63%
Long Beach;Clear;58;Calm;0;86%
Los Alamitos;Mostly clear;58;Calm;0;86%
Los Angeles;Clear;55;Calm;0;92%
Los Angeles Downtown;Clear;55;Calm;0;92%
Madera;Clear;47;SSW;3;79%
Mammoth;Mostly clear;39;WSW;6;92%
Marysville;Cloudy;56;ESE;5;83%
Mather AFB;Cloudy;52;SE;6;87%
Merced;Clear;43;Calm;0;96%
Merced (airport);Clear;43;Calm;0;96%
Miramar Mcas;Clear;53;NE;5;79%
Modesto;Clear;47;Calm;0;89%
Moffett Nas;Clear;53;Calm;0;85%
Mojave;Clear;48;Calm;0;61%
Montague;Partly cloudy;42;Calm;0;85%
Monterey Rabr;Clear;50;E;6;79%
Mount Shasta;Fog;41;Calm;0;95%
Napa County;Cloudy;51;S;3;100%
Needles;Clear;54;WNW;5;43%
North Island;Mostly clear;60;N;3;77%
Oakland;Mostly clear;53;S;3;91%
Oceanside;Clear;49;Calm;0;100%
Ontario;Clear;54;SW;1;77%
Oroville;Mostly cloudy;58;SSW;5;66%
Oxnard;Clear;52;E;5;86%
Palm Springs;Clear;56;NW;6;61%
Palmdale;Clear;45;SSW;6;65%
Paso Robles;Clear;48;NW;7;84%
Point Mugu;Mostly clear;52;NNE;7;89%
Porterville;Mostly cloudy;49;SE;3;92%
Ramona;Partly cloudy;43;Calm;0;96%
Redding;Mostly cloudy;51;N;3;96%
Riverside;Clear;53;Calm;0;82%
Riverside March;Clear;47;E;3;100%
Sacramento;Cloudy;52;SSE;3;92%
Sacramento International;Cloudy;55;S;7;86%
Salinas;Clear;49;Calm;0;89%
San Bernardino;Clear;53;Calm;0;68%
San Carlos;Mostly clear;50;NNW;3;100%
San Diego;Mostly clear;60;N;3;77%
San Diego Brown;Clear;55;Calm;0;89%
San Diego Montgomery;Clear;56;Calm;0;89%
San Francisco;Mostly clear;55;S;3;98%
San Jose;Clear;53;Calm;0;82%
San Luis Obispo;Clear;55;NW;8;48%
San Nicolas Island;Clear;58;WNW;14;86%
Sandberg;Clear;45;NNW;28;55%
Santa Ana;Mostly clear;54;N;1;90%
Santa Barbara;Clear;49;Calm;0;92%
Santa Maria;Clear;56;NNW;16;59%
Santa Monica;Clear;57;N;3;80%
Santa Rosa;Showers;54;Calm;0;100%
Santa Ynez;Clear;43;Calm;0;93%
Santee;Mostly clear;52;Calm;0;93%
South Lake Tahoe;Mostly clear;28;Calm;0;88%
Stockton;Clear;50;Calm;0;86%
Thermal;Clear;50;NNW;3;74%
Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;36;Calm;0;86%
Twentynine Palms;Clear;50;NW;6;59%
Ukiah;Mostly cloudy;53;Calm;0;92%
Vacaville;Mostly cloudy;57;SW;9;86%
Van Nuys;Clear;55;Calm;0;71%
Vandenberg AFB;Clear;56;NNE;16;55%
Victorville;Clear;47;SW;4;61%
Visalia;Fog;45;Calm;0;100%
Watsonville;Clear;49;NW;5;96%
_____
Copyright 2018 AccuWeather