CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Friday, December 28, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;24;Calm;0;84%
Arcata;Mostly clear;42;NNE;2;92%
Auburn;Clear;45;E;8;26%
Avalon;Clear;47;E;6;35%
Bakersfield;Clear;40;Calm;0;70%
Beale AFB;Clear;49;N;14;28%
Big Bear City;Clear;19;ENE;8;49%
Bishop;Clear;30;NW;15;41%
Blue Canyon;Clear;34;N;7;23%
Blythe;Clear;44;N;11;34%
Burbank;Clear;48;WSW;6;30%
Camarillo;Clear;45;ENE;8;60%
Camp Pendleton;Clear;47;NNE;3;32%
Campo;Clear;31;NE;8;53%
Carlsbad;Clear;40;E;3;55%
Chico;Clear;39;Calm;0;52%
China Lake;Clear;36;WSW;5;29%
Chino;Clear;45;NNE;7;36%
Concord;Clear;43;SSE;5;55%
Corona;Clear;50;NE;8;27%
Crescent City;Clear;41;E;5;82%
Daggett-Barstow;Clear;38;WSW;5;29%
Edwards AFB;Clear;32;Calm;0;42%
El Centro;Clear;42;WNW;6;46%
Eureka;Mostly clear;42;Calm;0;86%
Fairfield;Clear;50;WNW;3;34%
Fresno;Clear;41;Calm;0;85%
Fullerton;Clear;45;Calm;0;41%
Hanford;Clear;38;Calm;0;92%
Hawthorne;Clear;49;Calm;0;33%
Hayward;Clear;46;NE;7;43%
Imperial;Clear;42;WNW;6;46%
Imperial Beach;Clear;43;E;7;45%
Lancaster;Clear;25;NW;6;74%
Lemoore Nas;Clear;34;WSW;7;78%
Lincoln;Clear;34;NW;8;74%
Livermore;Clear;42;Calm;0;52%
Lompoc;Clear;41;SSE;5;64%
Long Beach;Clear;50;Calm;0;27%
Los Alamitos;Clear;50;Calm;0;27%
Los Angeles;Clear;49;Calm;0;30%
Los Angeles Downtown;Clear;49;Calm;0;30%
Madera;Clear;40;E;6;82%
Mammoth;Clear;26;ESE;3;70%
Marysville;Clear;45;N;7;51%
Mather AFB;Clear;45;N;5;56%
Merced;Clear;35;E;5;92%
Merced (airport);Clear;35;E;5;92%
Miramar Mcas;Clear;50;ENE;10;29%
Modesto;Clear;43;W;3;55%
Moffett Nas;Clear;44;SW;3;53%
Mojave;Mostly cloudy;30;NNW;8;50%
Montague;Mostly clear;28;ESE;3;84%
Monterey Rabr;Clear;42;E;8;54%
Mount Shasta;Clear;28;Calm;0;77%
Napa County;Clear;42;E;3;57%
Needles;Clear;47;N;17;25%
North Island;Clear;51;E;5;34%
Oakland;Clear;46;N;4;61%
Oceanside;Clear;40;E;3;55%
Ontario;Clear;45;NNE;7;36%
Oroville;Clear;43;NW;5;51%
Oxnard;Clear;44;Calm;0;65%
Palm Springs;Clear;54;W;5;16%
Palmdale;Clear;29;E;6;49%
Paso Robles;Clear;34;Calm;0;75%
Point Mugu;Clear;43;N;6;70%
Porterville;Clear;36;ESE;6;89%
Ramona;Clear;47;NE;12;24%
Redding;Clear;50;N;13;37%
Riverside;Clear;52;NNE;8;16%
Riverside March;Clear;36;NNW;6;44%
Sacramento;Clear;46;NNW;10;51%
Sacramento International;Clear;43;NW;13;62%
Salinas;Clear;40;Calm;0;73%
San Bernardino;Clear;49;Calm;0;19%
San Carlos;Clear;43;Calm;0;56%
San Diego;Clear;51;E;5;34%
San Diego Brown;Clear;48;Calm;7;30%
San Diego Montgomery;Clear;50;E;5;25%
San Francisco;Clear;48;NNW;4;62%
San Jose;Clear;46;Calm;0;43%
San Luis Obispo;Clear;40;SE;3;57%
San Nicolas Island;Clear;47;NW;9;46%
Sandberg;Clear;32;NE;14;51%
Santa Ana;Clear;51;NE;5;25%
Santa Barbara;Clear;41;NE;5;73%
Santa Maria;Clear;45;Calm;0;57%
Santa Monica;Clear;55;N;5;17%
Santa Rosa;Clear;40;W;6;79%
Santa Ynez;Clear;36;Calm;0;69%
Santee;Clear;45;SSE;8;45%
South Lake Tahoe;Partly cloudy;18;Calm;0;71%
Stockton;Clear;41;WSW;6;64%
Thermal;Clear;45;NNW;5;29%
Truckee-Tahoe;Clear;16;Calm;0;85%
Twentynine Palms;Clear;39;NNW;9;32%
Ukiah;Clear;39;Calm;0;82%
Vacaville;Clear;52;N;10;29%
Van Nuys;Clear;51;NNW;10;20%
Vandenberg AFB;Clear;44;NE;12;57%
Victorville;Clear;36;ENE;7;34%
Visalia;Clear;37;E;6;88%
Watsonville;Clear;41;NNW;5;59%
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