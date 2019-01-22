CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 04:00 AM PST Tuesday, January 22, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;18;ENE;3;88%
Arcata;Mostly cloudy;37;E;5;100%
Auburn;Clear;36;Calm;0;64%
Avalon;Clear;49;N;10;60%
Bakersfield;Clear;42;ENE;3;85%
Beale AFB;Clear;42;N;9;72%
Big Bear City;Clear;25;N;15;50%
Bishop;Clear;33;N;16;49%
Blue Canyon;Clear;25;N;6;60%
Blythe;Clear;48;NNW;13;41%
Burbank;Clear;49;NNW;18;54%
Camarillo;Clear;49;NE;13;51%
Camp Pendleton;Clear;47;N;3;74%
Campo;Clear;33;NE;3;84%
Carlsbad;Clear;40;Calm;0;96%
Chico;Clear;36;Calm;0;74%
China Lake;Clear;44;Calm;0;33%
Chino;Clear;44;NW;5;65%
Concord;Clear;40;Calm;0;85%
Corona;Clear;48;Calm;5;52%
Crescent City;Mostly cloudy;42;E;6;85%
Daggett-Barstow;Clear;39;WSW;5;64%
Edwards AFB;Clear;38;E;5;67%
El Centro;Clear;50;NNW;7;47%
Eureka;Cloudy;39;E;6;90%
Fairfield;Clear;48;N;16;47%
Fresno;Clear;39;Calm;0;92%
Fullerton;Clear;44;Calm;0;67%
Hanford;Partly cloudy;36;Calm;0;89%
Hawthorne;Clear;55;N;6;41%
Hayward;Clear;43;Calm;0;79%
Imperial;Clear;50;NNW;7;47%
Imperial Beach;Clear;48;E;8;82%
Lancaster;Clear;35;S;3;81%
Lemoore Nas;Clear;41;N;10;85%
Lincoln;Clear;37;NNW;12;80%
Livermore;Clear;44;Calm;0;62%
Lompoc;Clear;47;NE;9;79%
Long Beach;Clear;49;WSW;6;56%
Los Alamitos;Clear;49;WSW;6;56%
Los Angeles;Clear;54;NNW;8;41%
Los Angeles Downtown;Clear;54;NNW;8;41%
Madera;Clear;41;N;3;82%
Mammoth;Cloudy;20;N;2;100%
Marysville;Clear;44;NNW;14;70%
Mather AFB;Clear;43;NNW;12;75%
Merced;Clear;44;N;13;85%
Merced (airport);Clear;44;N;13;85%
Miramar Mcas;Clear;48;ENE;7;76%
Modesto;Clear;45;WNW;15;79%
Moffett Nas;Clear;46;Calm;0;82%
Mojave;Mostly clear;37;WNW;7;64%
Montague;Mostly cloudy;28;ENE;3;84%
Monterey Rabr;Clear;42;Calm;0;88%
Mount Shasta;Partly cloudy;27;W;2;86%
Napa County;Clear;43;N;5;71%
Needles;Clear;51;N;14;31%
North Island;Clear;52;Calm;0;71%
Oakland;Clear;45;NNW;4;77%
Oceanside;Clear;40;Calm;0;96%
Ontario;Clear;44;NW;5;65%
Oroville;Clear;41;NW;9;73%
Oxnard;Clear;47;NE;5;55%
Palm Springs;Clear;53;N;13;39%
Palmdale;Clear;32;WSW;3;85%
Paso Robles;Clear;34;E;5;96%
Point Mugu;Clear;45;NNW;5;65%
Porterville;Clear;40;SSE;7;96%
Ramona;Clear;35;E;3;92%
Redding;Clear;42;NW;2;59%
Riverside;Clear;52;ENE;10;36%
Riverside March;Clear;47;NNW;17;44%
Sacramento;Clear;45;NNW;12;68%
Sacramento International;Clear;44;NNW;16;70%
Salinas;Clear;41;Calm;0;85%
San Bernardino;Clear;53;N;15;31%
San Carlos;Clear;46;Calm;0;81%
San Diego;Clear;52;Calm;0;71%
San Diego Brown;Clear;45;SE;6;89%
San Diego Montgomery;Clear;47;Calm;0;83%
San Francisco;Clear;48;NNW;6;77%
San Jose;Clear;46;WSW;7;82%
San Luis Obispo;Clear;47;NNW;9;73%
San Nicolas Island;Clear;54;NW;20;59%
Sandberg;Partly cloudy;33;N;18;88%
Santa Ana;Clear;47;N;3;67%
Santa Barbara;Clear;54;NNW;6;44%
Santa Maria;Clear;48;N;8;73%
Santa Monica;Clear;57;NNW;10;40%
Santa Rosa;Clear;42;NNE;6;82%
Santa Ynez;Clear;46;E;7;61%
Santee;Clear;43;Calm;0;93%
South Lake Tahoe;Clear;13;Calm;0;88%
Stockton;Clear;43;WNW;9;82%
Thermal;Clear;61;WNW;9;21%
Truckee-Tahoe;Clear;3;Calm;0;84%
Twentynine Palms;Clear;43;NW;13;43%
Ukiah;Clear;35;Calm;0;88%
Vacaville;Clear;50;N;16;42%
Van Nuys;Clear;53;NNW;12;46%
Vandenberg AFB;Clear;45;NNE;9;81%
Victorville;Clear;34;SSE;9;72%
Visalia;Mostly clear;38;Calm;0;96%
Watsonville;Clear;42;Calm;0;91%
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