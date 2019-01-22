CA Current Conditions as of 04:00 AM PST Tuesday, January 22, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;18;ENE;3;88%

Arcata;Mostly cloudy;37;E;5;100%

Auburn;Clear;36;Calm;0;64%

Avalon;Clear;49;N;10;60%

Bakersfield;Clear;42;ENE;3;85%

Beale AFB;Clear;42;N;9;72%

Big Bear City;Clear;25;N;15;50%

Bishop;Clear;33;N;16;49%

Blue Canyon;Clear;25;N;6;60%

Blythe;Clear;48;NNW;13;41%

Burbank;Clear;49;NNW;18;54%

Camarillo;Clear;49;NE;13;51%

Camp Pendleton;Clear;47;N;3;74%

Campo;Clear;33;NE;3;84%

Carlsbad;Clear;40;Calm;0;96%

Chico;Clear;36;Calm;0;74%

China Lake;Clear;44;Calm;0;33%

Chino;Clear;44;NW;5;65%

Concord;Clear;40;Calm;0;85%

Corona;Clear;48;Calm;5;52%

Crescent City;Mostly cloudy;42;E;6;85%

Daggett-Barstow;Clear;39;WSW;5;64%

Edwards AFB;Clear;38;E;5;67%

El Centro;Clear;50;NNW;7;47%

Eureka;Cloudy;39;E;6;90%

Fairfield;Clear;48;N;16;47%

Fresno;Clear;39;Calm;0;92%

Fullerton;Clear;44;Calm;0;67%

Hanford;Partly cloudy;36;Calm;0;89%

Hawthorne;Clear;55;N;6;41%

Hayward;Clear;43;Calm;0;79%

Imperial;Clear;50;NNW;7;47%

Imperial Beach;Clear;48;E;8;82%

Lancaster;Clear;35;S;3;81%

Lemoore Nas;Clear;41;N;10;85%

Lincoln;Clear;37;NNW;12;80%

Livermore;Clear;44;Calm;0;62%

Lompoc;Clear;47;NE;9;79%

Long Beach;Clear;49;WSW;6;56%

Los Alamitos;Clear;49;WSW;6;56%

Los Angeles;Clear;54;NNW;8;41%

Los Angeles Downtown;Clear;54;NNW;8;41%

Madera;Clear;41;N;3;82%

Mammoth;Cloudy;20;N;2;100%

Marysville;Clear;44;NNW;14;70%

Mather AFB;Clear;43;NNW;12;75%

Merced;Clear;44;N;13;85%

Merced (airport);Clear;44;N;13;85%

Miramar Mcas;Clear;48;ENE;7;76%

Modesto;Clear;45;WNW;15;79%

Moffett Nas;Clear;46;Calm;0;82%

Mojave;Mostly clear;37;WNW;7;64%

Montague;Mostly cloudy;28;ENE;3;84%

Monterey Rabr;Clear;42;Calm;0;88%

Mount Shasta;Partly cloudy;27;W;2;86%

Napa County;Clear;43;N;5;71%

Needles;Clear;51;N;14;31%

North Island;Clear;52;Calm;0;71%

Oakland;Clear;45;NNW;4;77%

Oceanside;Clear;40;Calm;0;96%

Ontario;Clear;44;NW;5;65%

Oroville;Clear;41;NW;9;73%

Oxnard;Clear;47;NE;5;55%

Palm Springs;Clear;53;N;13;39%

Palmdale;Clear;32;WSW;3;85%

Paso Robles;Clear;34;E;5;96%

Point Mugu;Clear;45;NNW;5;65%

Porterville;Clear;40;SSE;7;96%

Ramona;Clear;35;E;3;92%

Redding;Clear;42;NW;2;59%

Riverside;Clear;52;ENE;10;36%

Riverside March;Clear;47;NNW;17;44%

Sacramento;Clear;45;NNW;12;68%

Sacramento International;Clear;44;NNW;16;70%

Salinas;Clear;41;Calm;0;85%

San Bernardino;Clear;53;N;15;31%

San Carlos;Clear;46;Calm;0;81%

San Diego;Clear;52;Calm;0;71%

San Diego Brown;Clear;45;SE;6;89%

San Diego Montgomery;Clear;47;Calm;0;83%

San Francisco;Clear;48;NNW;6;77%

San Jose;Clear;46;WSW;7;82%

San Luis Obispo;Clear;47;NNW;9;73%

San Nicolas Island;Clear;54;NW;20;59%

Sandberg;Partly cloudy;33;N;18;88%

Santa Ana;Clear;47;N;3;67%

Santa Barbara;Clear;54;NNW;6;44%

Santa Maria;Clear;48;N;8;73%

Santa Monica;Clear;57;NNW;10;40%

Santa Rosa;Clear;42;NNE;6;82%

Santa Ynez;Clear;46;E;7;61%

Santee;Clear;43;Calm;0;93%

South Lake Tahoe;Clear;13;Calm;0;88%

Stockton;Clear;43;WNW;9;82%

Thermal;Clear;61;WNW;9;21%

Truckee-Tahoe;Clear;3;Calm;0;84%

Twentynine Palms;Clear;43;NW;13;43%

Ukiah;Clear;35;Calm;0;88%

Vacaville;Clear;50;N;16;42%

Van Nuys;Clear;53;NNW;12;46%

Vandenberg AFB;Clear;45;NNE;9;81%

Victorville;Clear;34;SSE;9;72%

Visalia;Mostly clear;38;Calm;0;96%

Watsonville;Clear;42;Calm;0;91%

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