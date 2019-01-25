CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Friday, January 25, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Partly cloudy;24;Calm;0;88%

Arcata;Mostly cloudy;43;E;5;98%

Auburn;Clear;43;Calm;1;90%

Avalon;Clear;62;NE;7;26%

Bakersfield;Clear;45;Calm;0;79%

Beale AFB;Clear;44;NE;5;88%

Big Bear City;Clear;23;Calm;0;60%

Bishop;Clear;37;WNW;6;56%

Blue Canyon;Clear;47;NE;9;19%

Blythe;Clear;50;N;9;55%

Burbank;Clear;60;Calm;0;33%

Camarillo;Clear;65;E;13;25%

Camp Pendleton;Clear;55;N;4;47%

Campo;Clear;51;ENE;6;33%

Carlsbad;Clear;50;NNE;6;65%

Chico;Clear;47;NE;5;68%

China Lake;Clear;41;SW;8;64%

Chino;Clear;54;NE;5;43%

Concord;Clear;46;Calm;0;76%

Corona;Clear;63;NE;7;24%

Crescent City;Mostly cloudy;45;N;3;79%

Daggett-Barstow;Clear;45;SSW;6;55%

Edwards AFB;Clear;38;NE;6;83%

El Centro;Clear;44;Calm;0;55%

Eureka;Mostly cloudy;44;ESE;5;96%

Fairfield;Clear;41;NNW;7;86%

Fresno;Clear;46;SE;8;88%

Fullerton;Clear;56;E;5;40%

Hanford;Clear;42;Calm;0;91%

Hawthorne;Clear;57;Calm;0;59%

Hayward;Clear;50;ENE;10;65%

Imperial;Clear;44;Calm;0;55%

Imperial Beach;Clear;57;E;9;35%

Lancaster;Clear;36;W;3;78%

Lemoore Nas;Clear;41;NNE;3;85%

Lincoln;Clear;40;N;4;92%

Livermore;Clear;39;Calm;0;82%

Lompoc;Clear;45;E;6;92%

Long Beach;Clear;59;WNW;3;38%

Los Alamitos;Clear;59;WNW;3;38%

Los Angeles;Clear;55;Calm;0;48%

Los Angeles Downtown;Clear;55;Calm;0;48%

Madera;Clear;46;Calm;0;79%

Mammoth;Cloudy;31;NNE;3;88%

Marysville;Clear;45;ENE;5;85%

Mather AFB;Clear;41;NNE;5;100%

Merced;Clear;41;Calm;0;92%

Merced (airport);Clear;41;Calm;0;92%

Miramar Mcas;Clear;52;E;7;50%

Modesto;Clear;47;Calm;0;83%

Moffett Nas;Clear;50;Calm;0;71%

Mojave;Mostly clear;43;NNW;9;56%

Montague;Mostly clear;35;N;3;81%

Monterey Rabr;Clear;51;E;9;65%

Mount Shasta;Mostly clear;29;Calm;0;85%

Napa County;Clear;44;NNW;5;89%

Needles;Clear;54;N;6;36%

North Island;Mostly clear;57;N;5;68%

Oakland;Clear;49;NW;3;93%

Oceanside;Clear;50;NNE;6;65%

Ontario;Clear;54;NE;5;43%

Oroville;Clear;47;E;6;83%

Oxnard;Clear;59;N;7;37%

Palm Springs;Clear;59;N;6;30%

Palmdale;Clear;39;Calm;0;69%

Paso Robles;Clear;42;Calm;0;91%

Point Mugu;Clear;62;ENE;14;29%

Porterville;Clear;39;ESE;6;100%

Ramona;Clear;60;ENE;13;25%

Redding;Mostly cloudy;54;NNW;3;37%

Riverside;Clear;59;E;8;26%

Riverside March;Clear;42;NNW;5;66%

Sacramento;Clear;42;Calm;0;100%

Sacramento International;Mostly clear;40;Calm;0;100%

Salinas;Clear;47;SE;5;83%

San Bernardino;Clear;49;E;5;50%

San Carlos;Mostly clear;47;SSE;1;83%

San Diego;Mostly clear;57;N;5;68%

San Diego Brown;Clear;53;SSE;3;42%

San Diego Montgomery;Clear;56;ENE;3;40%

San Francisco;Mostly clear;51;NW;4;83%

San Jose;Mostly clear;48;SE;6;67%

San Luis Obispo;Clear;45;ESE;5;85%

San Nicolas Island;Clear;54;WNW;9;47%

Sandberg;Clear;44;NE;13;46%

Santa Ana;Clear;56;N;3;55%

Santa Barbara;Clear;47;Calm;0;79%

Santa Maria;Clear;49;Calm;0;79%

Santa Monica;Clear;63;N;5;24%

Santa Rosa;Fog;44;Calm;0;100%

Santa Ynez;Clear;44;N;3;82%

Santee;Clear;52;ENE;2;54%

South Lake Tahoe;Clear;21;S;6;92%

Stockton;Clear;43;Calm;0;85%

Thermal;Clear;49;N;6;49%

Truckee-Tahoe;Fog;24;N;1;84%

Twentynine Palms;Clear;49;SE;7;41%

Ukiah;Clear;43;Calm;0;88%

Vacaville;Clear;42;N;5;91%

Van Nuys;Clear;65;N;15;21%

Vandenberg AFB;Clear;47;SE;9;95%

Victorville;Clear;40;NE;6;57%

Visalia;Clear;43;Calm;0;92%

Watsonville;Clear;47;NNE;5;76%

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