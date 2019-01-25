CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Friday, January 25, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Partly cloudy;24;Calm;0;88%
Arcata;Mostly cloudy;43;E;5;98%
Auburn;Clear;43;Calm;1;90%
Avalon;Clear;62;NE;7;26%
Bakersfield;Clear;45;Calm;0;79%
Beale AFB;Clear;44;NE;5;88%
Big Bear City;Clear;23;Calm;0;60%
Bishop;Clear;37;WNW;6;56%
Blue Canyon;Clear;47;NE;9;19%
Blythe;Clear;50;N;9;55%
Burbank;Clear;60;Calm;0;33%
Camarillo;Clear;65;E;13;25%
Camp Pendleton;Clear;55;N;4;47%
Campo;Clear;51;ENE;6;33%
Carlsbad;Clear;50;NNE;6;65%
Chico;Clear;47;NE;5;68%
China Lake;Clear;41;SW;8;64%
Chino;Clear;54;NE;5;43%
Concord;Clear;46;Calm;0;76%
Corona;Clear;63;NE;7;24%
Crescent City;Mostly cloudy;45;N;3;79%
Daggett-Barstow;Clear;45;SSW;6;55%
Edwards AFB;Clear;38;NE;6;83%
El Centro;Clear;44;Calm;0;55%
Eureka;Mostly cloudy;44;ESE;5;96%
Fairfield;Clear;41;NNW;7;86%
Fresno;Clear;46;SE;8;88%
Fullerton;Clear;56;E;5;40%
Hanford;Clear;42;Calm;0;91%
Hawthorne;Clear;57;Calm;0;59%
Hayward;Clear;50;ENE;10;65%
Imperial;Clear;44;Calm;0;55%
Imperial Beach;Clear;57;E;9;35%
Lancaster;Clear;36;W;3;78%
Lemoore Nas;Clear;41;NNE;3;85%
Lincoln;Clear;40;N;4;92%
Livermore;Clear;39;Calm;0;82%
Lompoc;Clear;45;E;6;92%
Long Beach;Clear;59;WNW;3;38%
Los Alamitos;Clear;59;WNW;3;38%
Los Angeles;Clear;55;Calm;0;48%
Los Angeles Downtown;Clear;55;Calm;0;48%
Madera;Clear;46;Calm;0;79%
Mammoth;Cloudy;31;NNE;3;88%
Marysville;Clear;45;ENE;5;85%
Mather AFB;Clear;41;NNE;5;100%
Merced;Clear;41;Calm;0;92%
Merced (airport);Clear;41;Calm;0;92%
Miramar Mcas;Clear;52;E;7;50%
Modesto;Clear;47;Calm;0;83%
Moffett Nas;Clear;50;Calm;0;71%
Mojave;Mostly clear;43;NNW;9;56%
Montague;Mostly clear;35;N;3;81%
Monterey Rabr;Clear;51;E;9;65%
Mount Shasta;Mostly clear;29;Calm;0;85%
Napa County;Clear;44;NNW;5;89%
Needles;Clear;54;N;6;36%
North Island;Mostly clear;57;N;5;68%
Oakland;Clear;49;NW;3;93%
Oceanside;Clear;50;NNE;6;65%
Ontario;Clear;54;NE;5;43%
Oroville;Clear;47;E;6;83%
Oxnard;Clear;59;N;7;37%
Palm Springs;Clear;59;N;6;30%
Palmdale;Clear;39;Calm;0;69%
Paso Robles;Clear;42;Calm;0;91%
Point Mugu;Clear;62;ENE;14;29%
Porterville;Clear;39;ESE;6;100%
Ramona;Clear;60;ENE;13;25%
Redding;Mostly cloudy;54;NNW;3;37%
Riverside;Clear;59;E;8;26%
Riverside March;Clear;42;NNW;5;66%
Sacramento;Clear;42;Calm;0;100%
Sacramento International;Mostly clear;40;Calm;0;100%
Salinas;Clear;47;SE;5;83%
San Bernardino;Clear;49;E;5;50%
San Carlos;Mostly clear;47;SSE;1;83%
San Diego;Mostly clear;57;N;5;68%
San Diego Brown;Clear;53;SSE;3;42%
San Diego Montgomery;Clear;56;ENE;3;40%
San Francisco;Mostly clear;51;NW;4;83%
San Jose;Mostly clear;48;SE;6;67%
San Luis Obispo;Clear;45;ESE;5;85%
San Nicolas Island;Clear;54;WNW;9;47%
Sandberg;Clear;44;NE;13;46%
Santa Ana;Clear;56;N;3;55%
Santa Barbara;Clear;47;Calm;0;79%
Santa Maria;Clear;49;Calm;0;79%
Santa Monica;Clear;63;N;5;24%
Santa Rosa;Fog;44;Calm;0;100%
Santa Ynez;Clear;44;N;3;82%
Santee;Clear;52;ENE;2;54%
South Lake Tahoe;Clear;21;S;6;92%
Stockton;Clear;43;Calm;0;85%
Thermal;Clear;49;N;6;49%
Truckee-Tahoe;Fog;24;N;1;84%
Twentynine Palms;Clear;49;SE;7;41%
Ukiah;Clear;43;Calm;0;88%
Vacaville;Clear;42;N;5;91%
Van Nuys;Clear;65;N;15;21%
Vandenberg AFB;Clear;47;SE;9;95%
Victorville;Clear;40;NE;6;57%
Visalia;Clear;43;Calm;0;92%
Watsonville;Clear;47;NNE;5;76%
_____
Copyright 2019 AccuWeather