CA Current Conditions as of 01:00 AM PST Sunday, February 3, 2019

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;36;S;4;92%

Arcata;Cloudy;48;ESE;2;96%

Auburn;Rain;46;SE;10;92%

Avalon;Mostly cloudy;53;SW;6;89%

Bakersfield;Cloudy;54;SSE;8;61%

Beale AFB;Showers;50;E;7;81%

Big Bear City;Mostly cloudy;30;WSW;12;92%

Bishop;Cloudy;36;SE;17;82%

Blue Canyon;Cloudy;30;SE;9;92%

Blythe;Mostly cloudy;58;SSW;13;83%

Burbank;Cloudy;50;ESE;7;93%

Camarillo;Cloudy;56;S;7;74%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;51;WSW;3;96%

Campo;Partly cloudy;45;SW;8;96%

Carlsbad;Cloudy;52;NE;3;100%

Chico;Showers;48;SE;6;93%

China Lake;Cloudy;46;SSW;13;70%

Chino;Mostly cloudy;50;SW;5;88%

Concord;Cloudy;52;SE;13;85%

Corona;Mostly cloudy;48;Calm;0;100%

Crescent City;Cloudy;50;E;5;92%

Daggett-Barstow;Clear;49;NW;8;65%

Edwards AFB;Partly cloudy;45;SW;20;90%

El Centro;Mostly clear;54;W;14;69%

Eureka;Mostly cloudy;48;ESE;3;99%

Fairfield;Cloudy;51;SE;30;82%

Fresno;Showers;51;SE;24;79%

Fullerton;Clear;52;E;5;89%

Hanford;Rain;51;ESE;10;82%

Hawthorne;Showers;52;ESE;5;86%

Hayward;Cloudy;53;SE;15;79%

Imperial;Mostly clear;54;W;14;69%

Imperial Beach;Clear;53;E;6;92%

Lancaster;Mostly cloudy;44;SW;14;76%

Lemoore Nas;Rain;51;SE;22;79%

Lincoln;Showers;49;SE;12;87%

Livermore;Cloudy;50;E;6;79%

Lompoc;Showers;55;SSW;9;83%

Long Beach;Mostly cloudy;50;ENE;3;92%

Los Alamitos;Mostly clear;50;ENE;3;92%

Los Angeles;Mostly cloudy;53;ESE;7;89%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;53;ESE;7;89%

Madera;Cloudy;53;ESE;18;73%

Mammoth;Cloudy;36;NE;4;90%

Marysville;Rain;50;ESE;10;86%

Mather AFB;Cloudy;50;SE;15;87%

Merced;Rain;51;SE;26;82%

Merced (airport);Rain;51;SE;26;82%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;55;S;8;79%

Modesto;Showers;52;SE;20;76%

Moffett Nas;Cloudy;50;SE;17;92%

Mojave;Cloudy;43;SW;16;75%

Montague;Cloudy;37;NNE;7;85%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;53;S;18;82%

Mount Shasta;Cloudy;36;NNE;2;93%

Napa County;Cloudy;51;E;16;89%

Needles;Mostly cloudy;60;SSW;15;74%

North Island;Mostly cloudy;60;E;3;69%

Oakland;Cloudy;54;SE;18;84%

Oceanside;Cloudy;52;NE;3;100%

Ontario;Mostly cloudy;50;SW;5;88%

Oroville;Showers;50;ESE;5;82%

Oxnard;Mostly cloudy;57;SSW;12;77%

Palm Springs;Clear;51;WSW;3;89%

Palmdale;Cloudy;45;SW;15;73%

Paso Robles;Showers;52;SW;15;92%

Point Mugu;Cloudy;57;SSW;15;71%

Porterville;Rain;52;SE;7;71%

Ramona;Mostly cloudy;48;Calm;0;92%

Redding;Showers;48;Calm;0;89%

Riverside;Cloudy;50;Calm;0;96%

Riverside March;Showers;48;SE;6;100%

Sacramento;Cloudy;51;SE;23;85%

Sacramento International;Rain;51;SE;31;82%

Salinas;Cloudy;51;S;13;85%

San Bernardino;Cloudy;52;SSE;5;80%

San Carlos;Cloudy;49;SE;15;100%

San Diego;Mostly cloudy;60;E;3;69%

San Diego Brown;Clear;50;SE;8;96%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;52;Calm;0;89%

San Francisco;Cloudy;53;SE;18;87%

San Jose;Cloudy;51;SE;17;89%

San Luis Obispo;Rain;55;S;18;86%

San Nicolas Island;Mostly clear;57;SSW;14;74%

Sandberg;Fog;36;SSW;26;96%

Santa Ana;Clear;53;N;4;82%

Santa Barbara;Cloudy;55;SSW;12;83%

Santa Maria;Cloudy;55;S;17;89%

Santa Monica;Cloudy;54;N;3;86%

Santa Rosa;Cloudy;51;E;8;79%

Santa Ynez;Rain;52;S;13;87%

Santee;Cloudy;50;Calm;0;100%

South Lake Tahoe;Cloudy;30;SSW;9;85%

Stockton;Showers;53;SE;24;76%

Thermal;Clear;56;WNW;9;69%

Truckee-Tahoe;Cloudy;28;NNE;7;100%

Twentynine Palms;Mostly clear;47;SW;8;74%

Ukiah;Cloudy;50;SW;5;74%

Vacaville;Cloudy;51;SE;16;85%

Van Nuys;Cloudy;51;Calm;0;89%

Vandenberg AFB;Showers;54;SW;17;93%

Victorville;Clear;43;SW;9;78%

Visalia;Showers;51;SSE;10;79%

Watsonville;Cloudy;51;ESE;13;96%

