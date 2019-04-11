CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, April 10, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;42;WSW;7;70%

Arcata;Cloudy;51;N;6;84%

Auburn;Clear;48;Calm;0;70%

Avalon;Clear;58;NW;18;53%

Bakersfield;Clear;58;NNW;5;40%

Beale AFB;Clear;57;N;6;56%

Big Bear City;Clear;32;Calm;0;47%

Bishop;Clear;50;N;10;23%

Blue Canyon;Clear;43;N;5;48%

Blythe;Clear;66;NW;11;12%

Burbank;Clear;64;WNW;10;27%

Camarillo;Clear;59;E;5;61%

Camp Pendleton;Clear;58;WSW;4;57%

Campo;Clear;41;Calm;0;62%

Carlsbad;Clear;58;SW;7;100%

Chico;Mostly clear;57;Calm;0;41%

China Lake;Clear;58;WNW;9;17%

Chino;Clear;61;N;7;40%

Concord;Clear;60;Calm;0;59%

Corona;Clear;58;Calm;0;49%

Crescent City;Cloudy;50;NNW;9;86%

Daggett-Barstow;Clear;60;WSW;17;22%

Edwards AFB;Clear;55;SSE;8;29%

El Centro;Clear;61;W;9;36%

Eureka;Mostly cloudy;51;NNW;9;82%

Fairfield;Clear;52;SW;9;81%

Fresno;Clear;61;NNW;3;40%

Fullerton;Clear;63;N;3;53%

Hanford;Clear;55;WNW;3;52%

Hawthorne;Clear;70;N;6;15%

Hayward;Clear;57;SW;5;77%

Imperial;Clear;61;W;9;36%

Imperial Beach;Clear;53;SE;5;82%

Lancaster;Clear;54;WNW;21;31%

Lemoore Nas;Clear;54;W;12;38%

Lincoln;Clear;46;Calm;0;87%

Livermore;Clear;56;Calm;0;71%

Lompoc;Clear;52;WSW;7;86%

Long Beach;Clear;69;WNW;14;15%

Los Alamitos;Clear;69;WNW;14;15%

Los Angeles;Clear;67;WNW;5;20%

Los Angeles Downtown;Clear;67;WNW;5;20%

Madera;Clear;56;WNW;9;54%

Mammoth;Cloudy;38;NW;10;80%

Marysville;Clear;60;NNW;13;45%

Mather AFB;Clear;59;NNW;6;51%

Merced;Clear;59;NW;13;49%

Merced (airport);Clear;59;NW;13;49%

Miramar Mcas;Clear;53;E;6;63%

Modesto;Clear;60;NW;12;57%

Moffett Nas;Clear;57;NNW;7;71%

Mojave;Clear;54;WNW;30;37%

Montague;Cloudy;49;N;9;63%

Monterey Rabr;Cloudy;53;SW;7;79%

Mount Shasta;Cloudy;45;N;6;62%

Napa County;Clear;54;WNW;5;74%

Needles;Clear;70;N;10;10%

North Island;Clear;60;Calm;0;74%

Oakland;Mostly clear;57;NW;9;72%

Oceanside;Clear;58;SW;7;100%

Ontario;Clear;61;N;7;40%

Oroville;Clear;64;N;8;35%

Oxnard;Clear;60;NW;6;51%

Palm Springs;Clear;74;NW;17;14%

Palmdale;Clear;53;W;17;33%

Paso Robles;Clear;54;W;8;61%

Point Mugu;Clear;57;NNW;7;74%

Porterville;Clear;50;SSE;6;74%

Ramona;Clear;48;Calm;0;70%

Redding;Mostly cloudy;59;NE;8;47%

Riverside;Clear;62;Calm;0;34%

Riverside March;Clear;51;W;5;54%

Sacramento;Clear;57;W;5;57%

Sacramento International;Clear;55;NW;9;66%

Salinas;Clear;56;W;12;66%

San Bernardino;Clear;58;Calm;0;36%

San Carlos;Clear;57;WNW;6;62%

San Diego;Clear;60;Calm;0;74%

San Diego Brown;Clear;50;Calm;0;82%

San Diego Montgomery;Clear;59;Calm;0;53%

San Francisco;Clear;56;NW;11;71%

San Jose;Clear;56;N;6;80%

San Luis Obispo;Clear;52;W;7;80%

San Nicolas Island;Clear;56;WNW;26;66%

Sandberg;Clear;44;N;7;46%

Santa Ana;Clear;61;ESE;6;55%

Santa Barbara;Clear;58;NW;8;50%

Santa Maria;Clear;51;Calm;0;89%

Santa Monica;Clear;68;SW;6;14%

Santa Rosa;Clear;56;N;7;66%

Santa Ynez;Clear;46;Calm;0;87%

Santee;Clear;55;WNW;3;58%

South Lake Tahoe;Clear;35;WSW;3;61%

Stockton;Clear;58;WNW;10;69%

Thermal;Clear;75;NNW;10;13%

Truckee-Tahoe;Clear;32;SW;3;69%

Twentynine Palms;Clear;61;WNW;17;23%

Ukiah;Clear;54;Calm;0;63%

Vacaville;Clear;64;NW;8;49%

Van Nuys;Clear;67;NNE;6;15%

Vandenberg AFB;Clear;52;Calm;10;83%

Victorville;Clear;53;SW;11;36%

Visalia;Clear;55;Calm;0;56%

Watsonville;Clear;54;E;3;80%

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