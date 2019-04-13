CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, April 13, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;40;SW;5;73%

Arcata;Partly cloudy;50;NNE;5;92%

Auburn;Clear;55;E;5;54%

Avalon;Clear;58;NNW;8;61%

Bakersfield;Clear;61;ESE;6;44%

Beale AFB;Clear;54;Calm;0;69%

Big Bear City;Clear;30;Calm;0;54%

Bishop;Clear;49;N;14;35%

Blue Canyon;Clear;43;ENE;3;45%

Blythe;Clear;61;NNW;7;34%

Burbank;Clear;60;Calm;0;54%

Camarillo;Clear;56;Calm;0;71%

Camp Pendleton;Clear;55;WSW;2;78%

Campo;Clear;43;ENE;3;92%

Carlsbad;Clear;52;NNW;3;100%

Chico;Mostly clear;57;Calm;1;53%

China Lake;Clear;51;SW;9;45%

Chino;Clear;58;NNW;5;58%

Concord;Clear;59;SSE;5;64%

Corona;Clear;57;ENE;5;59%

Crescent City;Mostly cloudy;50;Calm;0;92%

Daggett-Barstow;Clear;55;W;7;27%

Edwards AFB;Clear;52;SSW;9;48%

El Centro;Clear;64;W;10;53%

Eureka;Mostly clear;50;NNE;3;88%

Fairfield;Clear;51;SSW;9;82%

Fresno;Clear;63;Calm;0;49%

Fullerton;Clear;61;SSW;4;64%

Hanford;Clear;52;Calm;0;82%

Hawthorne;Clear;59;SSW;3;71%

Hayward;Clear;55;W;6;83%

Imperial;Clear;64;W;10;53%

Imperial Beach;Clear;53;Calm;0;85%

Lancaster;Clear;51;WNW;8;51%

Lemoore Nas;Clear;54;W;10;50%

Lincoln;Clear;46;ENE;6;87%

Livermore;Clear;51;Calm;0;79%

Lompoc;Cloudy;50;Calm;0;89%

Long Beach;Clear;60;Calm;0;66%

Los Alamitos;Clear;60;Calm;0;66%

Los Angeles;Clear;62;N;5;61%

Los Angeles Downtown;Clear;62;N;5;61%

Madera;Clear;56;Calm;0;69%

Mammoth;Clear;37;ESE;7;79%

Marysville;Clear;58;ENE;6;55%

Mather AFB;Clear;52;SSW;7;76%

Merced;Clear;55;W;7;66%

Merced (airport);Clear;55;W;7;66%

Miramar Mcas;Clear;53;ENE;7;73%

Modesto;Clear;59;Calm;0;61%

Moffett Nas;Clear;55;NE;5;83%

Mojave;Partly cloudy;54;WNW;13;46%

Montague;Clear;46;NE;3;67%

Monterey Rabr;Cloudy;52;WSW;6;82%

Mount Shasta;Clear;45;NE;6;65%

Napa County;Clear;52;SSE;6;88%

Needles;Clear;64;NNW;8;29%

North Island;Clear;60;NNW;5;77%

Oakland;Clear;55;NW;6;86%

Oceanside;Clear;52;NNW;3;100%

Ontario;Clear;58;NNW;5;58%

Oroville;Clear;59;ENE;6;55%

Oxnard;Clear;55;Calm;0;79%

Palm Springs;Clear;70;W;8;32%

Palmdale;Clear;54;W;6;41%

Paso Robles;Clear;53;NNE;5;68%

Point Mugu;Clear;52;NNW;7;86%

Porterville;Clear;51;SE;6;76%

Ramona;Clear;48;E;3;79%

Redding;Clear;62;N;6;42%

Riverside;Clear;56;E;5;64%

Riverside March;Clear;51;SSE;6;86%

Sacramento;Clear;56;SSW;3;69%

Sacramento International;Clear;57;NW;6;63%

Salinas;Clear;55;NNW;7;74%

San Bernardino;Clear;58;ESE;5;49%

San Carlos;Mostly clear;55;Calm;0;71%

San Diego;Clear;60;NNW;5;77%

San Diego Brown;Clear;53;Calm;3;85%

San Diego Montgomery;Clear;57;Calm;0;68%

San Francisco;Mostly clear;54;NW;8;84%

San Jose;Clear;54;NNW;3;82%

San Luis Obispo;Clear;48;Calm;0;89%

San Nicolas Island;Clear;57;WNW;20;61%

Sandberg;Clear;47;NNW;15;45%

Santa Ana;Clear;59;S;4;73%

Santa Barbara;Clear;61;NNW;9;44%

Santa Maria;Clear;50;Calm;0;89%

Santa Monica;Clear;59;Calm;0;71%

Santa Rosa;Mostly clear;56;N;8;74%

Santa Ynez;Clear;45;S;6;93%

Santee;Clear;54;WNW;3;71%

South Lake Tahoe;Clear;31;S;3;78%

Stockton;Clear;57;W;7;71%

Thermal;Clear;71;NW;12;33%

Truckee-Tahoe;Clear;32;ENE;3;74%

Twentynine Palms;Clear;58;WNW;7;26%

Ukiah;Clear;53;Calm;0;73%

Vacaville;Clear;57;SW;5;54%

Van Nuys;Clear;63;Calm;0;46%

Vandenberg AFB;Clear;46;Calm;0;96%

Victorville;Clear;52;WSW;7;43%

Visalia;Clear;57;Calm;0;68%

Watsonville;Clear;53;Calm;0;82%

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