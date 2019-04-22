CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, April 21, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;42;W;3;76%
Arcata;Partly cloudy;51;N;9;91%
Auburn;Clear;55;E;3;66%
Avalon;Clear;53;WSW;5;73%
Bakersfield;Mostly cloudy;63;NE;6;46%
Beale AFB;Partly cloudy;60;N;6;63%
Big Bear City;Clear;36;Calm;0;80%
Bishop;Clear;54;NW;12;28%
Blue Canyon;Clear;48;NE;5;38%
Blythe;Clear;72;WSW;9;21%
Burbank;Clear;56;ESE;9;74%
Camarillo;Clear;58;SSE;3;71%
Camp Pendleton;Clear;54;S;3;81%
Campo;Clear;45;S;3;89%
Carlsbad;Clear;48;Calm;0;89%
Chico;Mostly clear;64;NE;6;34%
China Lake;Partly cloudy;70;SW;13;26%
Chino;Mostly cloudy;55;W;10;74%
Concord;Clear;60;Calm;7;59%
Corona;Clear;54;NNW;6;82%
Crescent City;Partly cloudy;48;Calm;0;92%
Daggett-Barstow;Clear;63;WSW;15;39%
Edwards AFB;Clear;57;S;6;49%
El Centro;Clear;67;W;16;38%
Eureka;Mostly clear;51;NNW;10;92%
Fairfield;Clear;56;SSW;13;70%
Fresno;Clear;66;SW;3;52%
Fullerton;Clear;60;SSW;3;61%
Hanford;Clear;58;Calm;0;80%
Hawthorne;Clear;59;WSW;6;74%
Hayward;Clear;54;WSW;6;77%
Imperial;Clear;67;W;16;38%
Imperial Beach;Cloudy;59;S;5;61%
Lancaster;Clear;55;WSW;14;54%
Lemoore Nas;Clear;59;Calm;0;57%
Lincoln;Clear;55;Calm;0;76%
Livermore;Clear;54;NNW;5;74%
Lompoc;Cloudy;54;WNW;10;82%
Long Beach;Clear;59;SSE;6;64%
Los Alamitos;Clear;59;SSE;6;64%
Los Angeles;Clear;59;Calm;0;69%
Los Angeles Downtown;Clear;59;Calm;0;69%
Madera;Clear;61;W;7;59%
Mammoth;Mostly cloudy;44;NNE;6;83%
Marysville;Mostly cloudy;63;E;7;53%
Mather AFB;Clear;61;NNW;5;65%
Merced;Clear;59;WSW;5;69%
Merced (airport);Clear;59;WSW;5;69%
Miramar Mcas;Clear;55;Calm;0;68%
Modesto;Clear;64;NW;13;48%
Moffett Nas;Clear;55;N;7;71%
Mojave;Mostly clear;55;WNW;25;54%
Montague;Clear;51;NE;5;58%
Monterey Rabr;Cloudy;53;SSW;8;76%
Mount Shasta;Clear;53;N;5;54%
Napa County;Clear;54;W;6;87%
Needles;Mostly cloudy;80;Calm;0;18%
North Island;Mostly cloudy;57;SSE;6;66%
Oakland;Mostly clear;55;WSW;10;85%
Oceanside;Clear;48;Calm;0;89%
Ontario;Mostly cloudy;55;W;10;74%
Oroville;Mostly cloudy;67;ENE;6;44%
Oxnard;Clear;57;Calm;0;83%
Palm Springs;Clear;71;NW;20;38%
Palmdale;Clear;56;WSW;12;48%
Paso Robles;Clear;57;NW;13;66%
Point Mugu;Clear;55;Calm;0;92%
Porterville;Mostly cloudy;62;SSE;5;64%
Ramona;Clear;50;Calm;0;76%
Redding;Clear;61;Calm;0;62%
Riverside;Clear;56;WNW;3;71%
Riverside March;Clear;51;NNW;5;94%
Sacramento;Mostly clear;59;SW;6;71%
Sacramento International;Partly cloudy;63;NW;5;51%
Salinas;Clear;54;WNW;9;74%
San Bernardino;Clear;57;WSW;6;65%
San Carlos;Mostly clear;54;Calm;0;71%
San Diego;Mostly cloudy;57;SSE;6;66%
San Diego Brown;Mostly clear;55;SSE;7;68%
San Diego Montgomery;Mostly clear;57;SSE;3;66%
San Francisco;Mostly clear;53;NW;12;83%
San Jose;Mostly clear;54;N;6;80%
San Luis Obispo;Partly cloudy;51;NW;14;89%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;54;NW;26;80%
Sandberg;Clear;49;NNW;43;58%
Santa Ana;Clear;56;S;5;79%
Santa Barbara;Clear;60;Calm;0;64%
Santa Maria;Mostly cloudy;52;WNW;7;92%
Santa Monica;Clear;57;Calm;0;86%
Santa Rosa;Clear;55;S;3;77%
Santa Ynez;Mostly cloudy;50;W;5;87%
Santee;Clear;55;Calm;0;71%
South Lake Tahoe;Clear;41;N;3;52%
Stockton;Clear;60;WNW;8;64%
Thermal;Clear;73;NNW;16;37%
Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;74%
Twentynine Palms;Clear;64;WNW;17;37%
Ukiah;Clear;57;Calm;0;59%
Vacaville;Clear;62;SSW;5;67%
Van Nuys;Clear;58;SE;5;61%
Vandenberg AFB;Cloudy;52;N;17;92%
Victorville;Clear;53;SW;12;59%
Visalia;Clear;60;SE;3;69%
Watsonville;Clear;52;E;5;86%
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