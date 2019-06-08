CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, June 7, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;47;N;5;47%
Arcata;Clear;52;N;10;84%
Auburn;Clear;54;Calm;0;66%
Avalon;Fog;55;ESE;5;100%
Bakersfield;Clear;68;N;7;35%
Beale AFB;Clear;68;NW;7;30%
Big Bear City;Clear;52;WSW;3;40%
Bishop;Clear;65;N;20;21%
Blue Canyon;Clear;48;NE;5;40%
Blythe;Clear;85;S;12;21%
Burbank;Mostly clear;62;S;5;84%
Camarillo;Clear;59;Calm;0;77%
Camp Pendleton;Cloudy;62;S;5;90%
Campo;Clear;55;N;5;86%
Carlsbad;Cloudy;63;SSW;5;77%
Chico;Clear;66;NW;13;20%
China Lake;Clear;74;SW;16;24%
Chino;Mostly clear;64;NNE;9;79%
Concord;Clear;68;Calm;0;41%
Corona;Clear;63;W;6;83%
Crescent City;Clear;53;NNW;16;73%
Daggett-Barstow;Clear;75;W;23;25%
Edwards AFB;Clear;67;S;7;25%
El Centro;Clear;85;SW;5;23%
Eureka;Clear;52;NNW;11;84%
Fairfield;Clear;60;Calm;0;52%
Fresno;Clear;72;WNW;16;22%
Fullerton;Cloudy;64;SW;7;74%
Hanford;Clear;70;NW;12;26%
Hawthorne;Cloudy;62;W;3;77%
Hayward;Clear;60;WNW;5;74%
Imperial;Clear;85;SW;5;23%
Imperial Beach;Cloudy;62;SSW;4;85%
Lancaster;Clear;65;W;17;24%
Lemoore Nas;Clear;66;NW;13;25%
Lincoln;Clear;59;Calm;0;47%
Livermore;Clear;64;WNW;5;46%
Lompoc;Clear;53;W;6;82%
Long Beach;Cloudy;62;SSW;6;83%
Los Alamitos;Cloudy;62;SSW;6;83%
Los Angeles;Cloudy;63;Calm;0;77%
Los Angeles Downtown;Cloudy;63;Calm;0;77%
Madera;Clear;65;W;9;33%
Mammoth;Clear;43;N;11;57%
Marysville;Clear;69;NNW;16;26%
Mather AFB;Clear;72;NW;9;21%
Merced;Clear;67;NW;10;25%
Merced (airport);Clear;67;NW;10;25%
Miramar Mcas;Cloudy;66;Calm;0;69%
Modesto;Clear;67;NW;9;23%
Moffett Nas;Clear;65;NNW;7;48%
Mojave;Clear;64;WNW;30;23%
Montague;Clear;51;N;13;51%
Monterey Rabr;Clear;54;SW;5;71%
Mount Shasta;Clear;48;N;7;49%
Napa County;Clear;59;WNW;6;69%
Needles;Clear;93;SSW;14;15%
North Island;Cloudy;62;WSW;7;77%
Oakland;Clear;61;NW;11;70%
Oceanside;Cloudy;63;SSW;5;77%
Ontario;Mostly clear;64;NNE;9;79%
Oroville;Clear;68;NNW;8;28%
Oxnard;Clear;61;S;3;75%
Palm Springs;Clear;85;NW;12;29%
Palmdale;Clear;66;W;8;56%
Paso Robles;Clear;65;NW;15;41%
Point Mugu;Mostly clear;59;SE;8;89%
Porterville;Clear;67;NNW;9;37%
Ramona;Mostly cloudy;60;N;4;90%
Redding;Clear;67;N;10;18%
Riverside;Clear;62;W;7;83%
Riverside March;Clear;63;WNW;3;98%
Sacramento;Clear;69;NW;8;25%
Sacramento International;Clear;63;WNW;7;33%
Salinas;Clear;63;NNW;8;51%
San Bernardino;Clear;65;WSW;6;71%
San Carlos;Clear;59;NW;12;59%
San Diego;Cloudy;62;WSW;7;77%
San Diego Brown;Cloudy;61;WSW;3;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;61;S;3;83%
San Francisco;Clear;59;NW;13;70%
San Jose;Clear;62;NNW;9;74%
San Luis Obispo;Clear;53;S;3;79%
San Nicolas Island;Clear;56;WNW;17;74%
Sandberg;Clear;57;NNW;24;30%
Santa Ana;Mostly cloudy;63;SW;6;90%
Santa Barbara;Clear;58;Calm;0;83%
Santa Maria;Clear;53;N;7;85%
Santa Monica;Cloudy;62;SSW;5;83%
Santa Rosa;Clear;63;NNW;12;53%
Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;81%
Santee;Cloudy;64;SW;5;77%
South Lake Tahoe;Clear;48;N;5;34%
Stockton;Clear;70;NW;12;25%
Thermal;Clear;87;NNW;17;28%
Truckee-Tahoe;Clear;39;Calm;0;48%
Twentynine Palms;Clear;79;WNW;11;21%
Ukiah;Clear;61;Calm;0;49%
Vacaville;Clear;66;SW;5;31%
Van Nuys;Mostly clear;62;E;6;77%
Vandenberg AFB;Clear;50;N;5;92%
Victorville;Clear;66;SW;13;51%
Visalia;Clear;67;NW;8;33%
Watsonville;Clear;56;Calm;0;74%
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