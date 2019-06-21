CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Thursday, June 20, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;56;NNE;15;35%

Arcata;Clear;52;NNW;10;87%

Auburn;Clear;70;N;2;65%

Avalon;Mostly cloudy;61;SSW;4;100%

Bakersfield;Clear;76;N;11;44%

Beale AFB;Clear;73;SSE;6;61%

Big Bear City;Clear;57;N;7;26%

Bishop;Clear;76;NNW;13;23%

Blue Canyon;Clear;57;N;5;69%

Blythe;Clear;86;SW;16;29%

Burbank;Cloudy;64;S;7;84%

Camarillo;Cloudy;65;SW;6;78%

Camp Pendleton;Cloudy;64;S;4;85%

Campo;Clear;57;SSE;8;86%

Carlsbad;Cloudy;64;WSW;5;80%

Chico;Clear;77;NNW;6;21%

China Lake;Clear;84;WSW;20;22%

Chino;Mostly cloudy;62;SSW;10;85%

Concord;Clear;59;WSW;11;71%

Corona;Mostly clear;62;WSW;9;88%

Crescent City;Clear;53;N;19;80%

Daggett-Barstow;Clear;81;SW;25;30%

Edwards AFB;Clear;70;SW;22;52%

El Centro;Clear;84;W;26;32%

Eureka;Clear;52;NW;13;84%

Fairfield;Clear;59;SW;14;80%

Fresno;Clear;79;NW;14;47%

Fullerton;Cloudy;66;SSW;7;76%

Hanford;Clear;80;NW;12;51%

Hawthorne;Cloudy;65;W;6;77%

Hayward;Clear;58;NNW;10;80%

Imperial;Clear;84;W;26;32%

Imperial Beach;Mostly cloudy;65;WSW;6;78%

Lancaster;Clear;64;S;20;69%

Lemoore Nas;Clear;77;WNW;11;52%

Lincoln;Clear;71;SSE;5;59%

Livermore;Clear;59;W;12;75%

Lompoc;Cloudy;59;W;6;94%

Long Beach;Cloudy;66;S;5;74%

Los Alamitos;Cloudy;67;SSW;6;77%

Los Angeles;Cloudy;66;N;4;77%

Los Angeles Downtown;Cloudy;66;N;4;77%

Madera;Clear;71;WNW;11;60%

Mammoth;Clear;51;N;16;52%

Marysville;Clear;76;SE;6;57%

Mather AFB;Clear;63;SSE;7;67%

Merced;Clear;68;W;8;66%

Merced (airport);Clear;68;W;8;66%

Miramar Mcas;Cloudy;65;SW;7;75%

Modesto;Clear;73;NNW;11;48%

Moffett Nas;Clear;62;ENE;8;75%

Mojave;Mostly cloudy;73;W;23;38%

Montague;Clear;56;N;15;41%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;58;SW;7;85%

Mount Shasta;Clear;54;NNW;10;45%

Napa County;Clear;57;ESE;13;81%

Needles;Clear;96;SW;15;16%

North Island;Cloudy;65;S;4;79%

Oakland;Clear;58;WNW;9;85%

Oceanside;Cloudy;64;WSW;5;80%

Ontario;Mostly cloudy;62;SSW;10;85%

Oroville;Clear;75;N;4;40%

Oxnard;Cloudy;65;W;7;84%

Palm Springs;Clear;80;NW;23;39%

Palmdale;Clear;64;SW;21;65%

Paso Robles;Clear;59;SSW;11;82%

Point Mugu;Cloudy;64;W;6;86%

Porterville;Clear;75;S;11;51%

Ramona;Mostly cloudy;63;N;5;81%

Redding;Clear;78;NNE;17;16%

Riverside;Mostly cloudy;65;W;8;83%

Riverside March;Mostly cloudy;63;SE;8;89%

Sacramento;Clear;68;S;10;61%

Sacramento International;Clear;67;S;8;62%

Salinas;Mostly cloudy;62;WNW;7;75%

San Bernardino;Cloudy;66;W;10;73%

San Carlos;Mostly clear;55;NNE;10;83%

San Diego;Cloudy;66;S;5;83%

San Diego Brown;Cloudy;63;W;6;77%

San Diego Montgomery;Cloudy;63;WSW;5;76%

San Francisco;Mostly clear;56;WNW;10;86%

San Jose;Clear;62;WNW;6;79%

San Luis Obispo;Cloudy;60;N;2;84%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;61;WSW;6;83%

Sandberg;Fog;55;SSW;14;87%

Santa Ana;Mostly cloudy;64;S;7;83%

Santa Barbara;Mostly cloudy;63;W;8;88%

Santa Maria;Cloudy;59;WNW;6;99%

Santa Monica;Cloudy;65;WSW;5;83%

Santa Rosa;Clear;57;SSE;6;84%

Santa Ynez;Mostly cloudy;61;W;7;84%

Santee;Cloudy;64;WSW;6;80%

South Lake Tahoe;Clear;55;N;6;67%

Stockton;Clear;68;WSW;11;57%

Thermal;Clear;82;NW;9;42%

Truckee-Tahoe;Clear;59;NNW;6;61%

Twentynine Palms;Clear;76;SSW;13;24%

Ukiah;Clear;68;NNE;5;42%

Vacaville;Clear;66;SW;10;63%

Van Nuys;Cloudy;63;SSE;8;85%

Vandenberg AFB;Cloudy;57;N;4;97%

Victorville;Clear;66;SW;15;60%

Visalia;Clear;79;WNW;9;55%

Watsonville;Mostly cloudy;60;WNW;5;79%

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