CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, July 4, 2019

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;55;ESE;6;48%

Arcata;Partly cloudy;56;NNW;5;100%

Auburn;Clear;68;Calm;0;59%

Avalon;Mostly cloudy;56;SW;5;100%

Bakersfield;Clear;77;N;7;26%

Beale AFB;Clear;73;SE;8;56%

Big Bear City;Clear;52;Calm;0;46%

Bishop;Clear;68;WNW;10;27%

Blue Canyon;Clear;58;Calm;0;59%

Blythe;Clear;88;SSW;12;21%

Burbank;Mostly clear;66;SE;6;74%

Camarillo;Clear;62;Calm;0;77%

Camp Pendleton;Cloudy;62;SSW;3;88%

Campo;Clear;54;NE;5;69%

Carlsbad;Cloudy;64;SE;5;77%

Chico;Clear;77;Calm;0;31%

China Lake;Clear;77;S;9;23%

Chino;Mostly clear;65;SSW;9;77%

Concord;Clear;60;S;18;72%

Corona;Clear;63;WNW;7;83%

Crescent City;Mostly cloudy;54;S;10;92%

Daggett-Barstow;Clear;80;WSW;21;29%

Edwards AFB;Clear;70;SW;18;39%

El Centro;Clear;83;W;18;16%

Eureka;Mostly clear;57;NNW;5;93%

Fairfield;Clear;61;SW;18;73%

Fresno;Clear;77;NW;13;44%

Fullerton;Mostly cloudy;66;SW;6;80%

Hanford;Clear;77;NW;13;46%

Hawthorne;Partly cloudy;66;SW;3;69%

Hayward;Mostly cloudy;58;WSW;12;80%

Imperial;Clear;83;W;18;16%

Imperial Beach;Cloudy;64;N;5;77%

Lancaster;Clear;70;WSW;18;42%

Lemoore Nas;Clear;70;NNW;10;54%

Lincoln;Clear;70;Calm;0;52%

Livermore;Clear;56;W;6;83%

Lompoc;Cloudy;57;WNW;8;86%

Long Beach;Mostly clear;65;S;5;77%

Los Alamitos;Mostly cloudy;65;S;5;77%

Los Angeles;Mostly cloudy;67;Calm;0;75%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;67;Calm;0;75%

Madera;Clear;69;WNW;7;56%

Mammoth;Clear;58;ESE;7;42%

Marysville;Clear;73;SSE;9;54%

Mather AFB;Clear;63;S;7;67%

Merced;Clear;67;WSW;7;56%

Merced (airport);Clear;67;WSW;7;56%

Miramar Mcas;Cloudy;66;Calm;0;67%

Modesto;Clear;69;NNW;7;40%

Moffett Nas;Clear;60;NNW;7;74%

Mojave;Clear;73;N;7;21%

Montague;Clear;61;NE;7;40%

Monterey Rabr;Cloudy;58;WSW;9;77%

Mount Shasta;Clear;60;Calm;0;42%

Napa County;Clear;58;SW;9;80%

Needles;Clear;95;SW;12;10%

North Island;Mostly cloudy;64;Calm;0;74%

Oakland;Mostly cloudy;59;WNW;11;88%

Oceanside;Cloudy;64;SE;5;77%

Ontario;Mostly clear;65;SSW;9;77%

Oroville;Clear;79;E;7;40%

Oxnard;Clear;62;WSW;5;80%

Palm Springs;Clear;85;NW;16;30%

Palmdale;Clear;70;SW;13;46%

Paso Robles;Clear;59;WNW;13;74%

Point Mugu;Mostly clear;59;W;5;96%

Porterville;Clear;69;ESE;3;52%

Ramona;Clear;55;W;5;89%

Redding;Clear;78;ESE;6;42%

Riverside;Clear;64;WNW;3;77%

Riverside March;Clear;63;SE;7;89%

Sacramento;Clear;63;S;6;69%

Sacramento International;Clear;66;S;10;62%

Salinas;Cloudy;59;W;9;77%

San Bernardino;Clear;66;WSW;8;67%

San Carlos;Mostly cloudy;58;WNW;12;84%

San Diego;Cloudy;64;Calm;0;74%

San Diego Brown;Cloudy;59;Calm;3;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;63;N;3;75%

San Francisco;Partly cloudy;58;WNW;13;86%

San Jose;Mostly clear;60;N;7;83%

San Luis Obispo;Clear;54;SW;3;86%

San Nicolas Island;Partly cloudy;58;WNW;30;80%

Sandberg;Clear;64;WNW;15;32%

Santa Ana;Mostly cloudy;65;S;6;78%

Santa Barbara;Clear;61;Calm;0;86%

Santa Maria;Cloudy;56;WNW;9;93%

Santa Monica;Cloudy;65;Calm;0;86%

Santa Rosa;Clear;57;S;5;80%

Santa Ynez;Mostly cloudy;54;Calm;0;87%

Santee;Mostly cloudy;63;Calm;0;77%

South Lake Tahoe;Clear;49;SSW;3;68%

Stockton;Clear;64;W;7;60%

Thermal;Clear;85;NNW;21;34%

Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;81%

Twentynine Palms;Clear;81;NNW;14;27%

Ukiah;Clear;66;N;3;46%

Vacaville;Clear;65;SW;8;67%

Van Nuys;Mostly clear;66;SE;6;72%

Vandenberg AFB;Cloudy;55;N;10;93%

Victorville;Clear;66;SSW;12;57%

Visalia;Clear;74;NW;10;51%

Watsonville;Mostly cloudy;57;E;6;83%

_____

Copyright 2019 AccuWeather