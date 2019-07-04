CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, July 4, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;55;ESE;6;48%
Arcata;Partly cloudy;56;NNW;5;100%
Auburn;Clear;68;Calm;0;59%
Avalon;Mostly cloudy;56;SW;5;100%
Bakersfield;Clear;77;N;7;26%
Beale AFB;Clear;73;SE;8;56%
Big Bear City;Clear;52;Calm;0;46%
Bishop;Clear;68;WNW;10;27%
Blue Canyon;Clear;58;Calm;0;59%
Blythe;Clear;88;SSW;12;21%
Burbank;Mostly clear;66;SE;6;74%
Camarillo;Clear;62;Calm;0;77%
Camp Pendleton;Cloudy;62;SSW;3;88%
Campo;Clear;54;NE;5;69%
Carlsbad;Cloudy;64;SE;5;77%
Chico;Clear;77;Calm;0;31%
China Lake;Clear;77;S;9;23%
Chino;Mostly clear;65;SSW;9;77%
Concord;Clear;60;S;18;72%
Corona;Clear;63;WNW;7;83%
Crescent City;Mostly cloudy;54;S;10;92%
Daggett-Barstow;Clear;80;WSW;21;29%
Edwards AFB;Clear;70;SW;18;39%
El Centro;Clear;83;W;18;16%
Eureka;Mostly clear;57;NNW;5;93%
Fairfield;Clear;61;SW;18;73%
Fresno;Clear;77;NW;13;44%
Fullerton;Mostly cloudy;66;SW;6;80%
Hanford;Clear;77;NW;13;46%
Hawthorne;Partly cloudy;66;SW;3;69%
Hayward;Mostly cloudy;58;WSW;12;80%
Imperial;Clear;83;W;18;16%
Imperial Beach;Cloudy;64;N;5;77%
Lancaster;Clear;70;WSW;18;42%
Lemoore Nas;Clear;70;NNW;10;54%
Lincoln;Clear;70;Calm;0;52%
Livermore;Clear;56;W;6;83%
Lompoc;Cloudy;57;WNW;8;86%
Long Beach;Mostly clear;65;S;5;77%
Los Alamitos;Mostly cloudy;65;S;5;77%
Los Angeles;Mostly cloudy;67;Calm;0;75%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;67;Calm;0;75%
Madera;Clear;69;WNW;7;56%
Mammoth;Clear;58;ESE;7;42%
Marysville;Clear;73;SSE;9;54%
Mather AFB;Clear;63;S;7;67%
Merced;Clear;67;WSW;7;56%
Merced (airport);Clear;67;WSW;7;56%
Miramar Mcas;Cloudy;66;Calm;0;67%
Modesto;Clear;69;NNW;7;40%
Moffett Nas;Clear;60;NNW;7;74%
Mojave;Clear;73;N;7;21%
Montague;Clear;61;NE;7;40%
Monterey Rabr;Cloudy;58;WSW;9;77%
Mount Shasta;Clear;60;Calm;0;42%
Napa County;Clear;58;SW;9;80%
Needles;Clear;95;SW;12;10%
North Island;Mostly cloudy;64;Calm;0;74%
Oakland;Mostly cloudy;59;WNW;11;88%
Oceanside;Cloudy;64;SE;5;77%
Ontario;Mostly clear;65;SSW;9;77%
Oroville;Clear;79;E;7;40%
Oxnard;Clear;62;WSW;5;80%
Palm Springs;Clear;85;NW;16;30%
Palmdale;Clear;70;SW;13;46%
Paso Robles;Clear;59;WNW;13;74%
Point Mugu;Mostly clear;59;W;5;96%
Porterville;Clear;69;ESE;3;52%
Ramona;Clear;55;W;5;89%
Redding;Clear;78;ESE;6;42%
Riverside;Clear;64;WNW;3;77%
Riverside March;Clear;63;SE;7;89%
Sacramento;Clear;63;S;6;69%
Sacramento International;Clear;66;S;10;62%
Salinas;Cloudy;59;W;9;77%
San Bernardino;Clear;66;WSW;8;67%
San Carlos;Mostly cloudy;58;WNW;12;84%
San Diego;Cloudy;64;Calm;0;74%
San Diego Brown;Cloudy;59;Calm;3;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;63;N;3;75%
San Francisco;Partly cloudy;58;WNW;13;86%
San Jose;Mostly clear;60;N;7;83%
San Luis Obispo;Clear;54;SW;3;86%
San Nicolas Island;Partly cloudy;58;WNW;30;80%
Sandberg;Clear;64;WNW;15;32%
Santa Ana;Mostly cloudy;65;S;6;78%
Santa Barbara;Clear;61;Calm;0;86%
Santa Maria;Cloudy;56;WNW;9;93%
Santa Monica;Cloudy;65;Calm;0;86%
Santa Rosa;Clear;57;S;5;80%
Santa Ynez;Mostly cloudy;54;Calm;0;87%
Santee;Mostly cloudy;63;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;49;SSW;3;68%
Stockton;Clear;64;W;7;60%
Thermal;Clear;85;NNW;21;34%
Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;81%
Twentynine Palms;Clear;81;NNW;14;27%
Ukiah;Clear;66;N;3;46%
Vacaville;Clear;65;SW;8;67%
Van Nuys;Mostly clear;66;SE;6;72%
Vandenberg AFB;Cloudy;55;N;10;93%
Victorville;Clear;66;SSW;12;57%
Visalia;Clear;74;NW;10;51%
Watsonville;Mostly cloudy;57;E;6;83%
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