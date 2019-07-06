CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, July 5, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;69;SW;8;27%

Arcata;Partly cloudy;58;NNW;10;96%

Auburn;Clear;75;Calm;0;40%

Avalon;Mostly clear;56;E;5;100%

Bakersfield;Clear;84;NNE;6;27%

Beale AFB;Clear;80;SE;8;47%

Big Bear City;Clear;46;Calm;0;36%

Bishop;Clear;74;SW;7;18%

Blue Canyon;Clear;64;Calm;0;53%

Blythe;Clear;93;WSW;8;17%

Burbank;Clear;68;SE;8;72%

Camarillo;Mostly clear;63;Calm;0;77%

Camp Pendleton;Cloudy;63;SSW;4;90%

Campo;Clear;60;NE;3;72%

Carlsbad;Cloudy;64;W;5;80%

Chico;Clear;82;Calm;0;32%

China Lake;Clear;85;SW;11;25%

Chino;Clear;68;SW;10;74%

Concord;Clear;70;SSW;10;45%

Corona;Clear;67;W;10;78%

Crescent City;Clear;54;NW;8;92%

Daggett-Barstow;Clear;88;WSW;13;18%

Edwards AFB;Clear;77;SW;18;33%

El Centro;Clear;89;W;10;20%

Eureka;Mostly clear;57;NNW;10;96%

Fairfield;Clear;64;SW;20;62%

Fresno;Clear;88;NW;9;27%

Fullerton;Clear;67;W;6;83%

Hanford;Clear;83;NW;8;36%

Hawthorne;Mostly cloudy;65;W;7;80%

Hayward;Clear;58;NW;7;80%

Imperial;Clear;89;W;10;20%

Imperial Beach;Cloudy;65;SSW;5;81%

Lancaster;Clear;74;SW;10;40%

Lemoore Nas;Clear;76;NW;10;39%

Lincoln;Clear;73;SE;5;49%

Livermore;Clear;64;NW;7;60%

Lompoc;Cloudy;57;WNW;6;86%

Long Beach;Clear;67;WNW;8;78%

Los Alamitos;Clear;67;WNW;8;78%

Los Angeles;Clear;66;W;3;77%

Los Angeles Downtown;Clear;66;W;3;77%

Madera;Clear;77;WNW;9;44%

Mammoth;Clear;67;NW;9;32%

Marysville;Clear;80;SSE;7;53%

Mather AFB;Clear;77;SW;8;43%

Merced;Clear;82;NNW;10;40%

Merced (airport);Clear;82;NNW;10;40%

Miramar Mcas;Cloudy;67;Calm;0;70%

Modesto;Clear;82;NW;12;21%

Moffett Nas;Clear;63;NNW;5;75%

Mojave;Clear;79;WNW;24;31%

Montague;Clear;75;NNW;9;30%

Monterey Rabr;Cloudy;58;WSW;8;77%

Mount Shasta;Clear;69;N;5;33%

Napa County;Clear;59;SSW;13;86%

Needles;Clear;96;WSW;9;9%

North Island;Cloudy;65;SSW;3;75%

Oakland;Mostly clear;59;WNW;11;82%

Oceanside;Cloudy;64;W;5;80%

Ontario;Clear;68;SW;10;74%

Oroville;Clear;85;E;7;38%

Oxnard;Cloudy;61;WNW;3;86%

Palm Springs;Clear;91;NW;15;26%

Palmdale;Clear;75;WSW;7;41%

Paso Robles;Clear;65;SSW;8;60%

Point Mugu;Mostly clear;60;NW;5;92%

Porterville;Clear;78;SSE;3;44%

Ramona;Clear;58;W;6;83%

Redding;Clear;83;SSE;6;43%

Riverside;Clear;68;W;8;69%

Riverside March;Clear;68;WNW;5;66%

Sacramento;Clear;72;SSW;8;54%

Sacramento International;Clear;74;S;9;55%

Salinas;Mostly clear;58;NW;8;80%

San Bernardino;Clear;72;SW;5;57%

San Carlos;Partly cloudy;61;NW;10;72%

San Diego;Cloudy;65;SSW;3;75%

San Diego Brown;Cloudy;59;W;3;89%

San Diego Montgomery;Cloudy;63;WSW;5;80%

San Francisco;Mostly clear;57;WNW;11;90%

San Jose;Partly cloudy;63;WNW;5;77%

San Luis Obispo;Partly cloudy;55;WNW;8;89%

San Nicolas Island;Fog;57;W;18;86%

Sandberg;Clear;69;NW;15;31%

Santa Ana;Mostly cloudy;65;SSW;7;88%

Santa Barbara;Clear;61;ESE;10;89%

Santa Maria;Cloudy;56;W;5;93%

Santa Monica;Clear;64;SW;6;89%

Santa Rosa;Clear;59;S;6;77%

Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;87%

Santee;Partly cloudy;64;NW;5;77%

South Lake Tahoe;Clear;59;S;3;66%

Stockton;Clear;77;W;12;35%

Thermal;Clear;90;NW;7;27%

Truckee-Tahoe;Clear;52;SSE;3;76%

Twentynine Palms;Clear;86;ESE;10;22%

Ukiah;Clear;74;N;3;31%

Vacaville;Clear;74;SSE;3;49%

Van Nuys;Clear;69;E;5;67%

Vandenberg AFB;Cloudy;54;N;7;94%

Victorville;Clear;73;SW;12;39%

Visalia;Clear;81;NW;9;40%

Watsonville;Mostly cloudy;58;SSE;5;83%

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