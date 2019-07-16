CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, July 16, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;64;WSW;7;48%
Arcata;Cloudy;60;N;5;100%
Auburn;Clear;73;ENE;5;52%
Avalon;Clear;77;WNW;13;36%
Bakersfield;Clear;86;N;7;29%
Beale AFB;Clear;76;SSE;8;54%
Big Bear City;Clear;52;Calm;0;46%
Bishop;Clear;72;WNW;6;27%
Blue Canyon;Clear;63;Calm;0;49%
Blythe;Clear;98;WSW;11;11%
Burbank;Clear;74;E;5;66%
Camarillo;Clear;64;Calm;0;80%
Camp Pendleton;Clear;67;E;3;84%
Campo;Clear;66;Calm;0;52%
Carlsbad;Clear;62;Calm;0;89%
Chico;Clear;82;Calm;0;28%
China Lake;Clear;86;NNW;13;27%
Chino;Clear;76;SE;7;62%
Concord;Clear;69;S;17;58%
Corona;Clear;72;WSW;5;70%
Crescent City;Fog;60;W;5;100%
Daggett-Barstow;Clear;87;WSW;16;14%
Edwards AFB;Clear;82;SSW;13;15%
El Centro;Clear;93;W;9;13%
Eureka;Cloudy;61;NNW;5;97%
Fairfield;Clear;67;SW;18;66%
Fresno;Clear;83;NW;17;35%
Fullerton;Clear;71;S;4;74%
Hanford;Clear;82;NW;15;37%
Hawthorne;Clear;67;Calm;0;78%
Hayward;Mostly cloudy;61;W;8;83%
Imperial;Clear;93;W;9;13%
Imperial Beach;Mostly cloudy;68;WSW;1;78%
Lancaster;Clear;80;W;13;25%
Lemoore Nas;Clear;77;NNW;10;41%
Lincoln;Clear;75;SSE;10;49%
Livermore;Clear;64;SW;10;74%
Lompoc;Cloudy;59;W;9;86%
Long Beach;Clear;69;ESE;5;75%
Los Alamitos;Clear;69;ESE;5;75%
Los Angeles;Clear;68;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Clear;68;Calm;0;78%
Madera;Clear;75;WNW;10;49%
Mammoth;Clear;63;NNW;9;54%
Marysville;Clear;77;S;12;53%
Mather AFB;Clear;68;SE;9;63%
Merced;Clear;76;W;5;42%
Merced (airport);Clear;76;W;5;42%
Miramar Mcas;Clear;68;W;5;69%
Modesto;Clear;77;N;9;38%
Moffett Nas;Clear;68;N;9;72%
Mojave;Clear;81;WNW;23;21%
Montague;Mostly cloudy;71;N;8;47%
Monterey Rabr;Cloudy;62;SW;8;77%
Mount Shasta;Clear;66;SE;9;56%
Napa County;Clear;66;SSW;14;72%
Needles;Clear;101;W;12;8%
North Island;Mostly clear;65;Calm;5;86%
Oakland;Mostly cloudy;62;W;11;86%
Oceanside;Clear;62;Calm;0;89%
Ontario;Clear;76;SE;7;62%
Oroville;Clear;83;ESE;7;40%
Oxnard;Clear;65;Calm;0;84%
Palm Springs;Clear;99;NW;14;11%
Palmdale;Clear;77;SSW;8;20%
Paso Robles;Clear;70;WNW;21;56%
Point Mugu;Mostly clear;62;SSE;6;100%
Porterville;Clear;79;Calm;0;50%
Ramona;Clear;66;SE;3;62%
Redding;Mostly clear;85;W;7;30%
Riverside;Clear;77;WSW;5;49%
Riverside March;Clear;72;Calm;0;48%
Sacramento;Clear;70;S;5;63%
Sacramento International;Clear;73;SSE;9;56%
Salinas;Clear;62;NNW;10;77%
San Bernardino;Clear;79;Calm;0;37%
San Carlos;Mostly cloudy;62;NNW;11;84%
San Diego;Mostly clear;65;Calm;5;86%
San Diego Brown;Clear;65;Calm;0;86%
San Diego Montgomery;Clear;69;SW;3;80%
San Francisco;Partly cloudy;59;WNW;12;91%
San Jose;Mostly clear;66;N;6;81%
San Luis Obispo;Clear;57;WNW;3;86%
San Nicolas Island;Clear;62;WNW;30;100%
Sandberg;Clear;73;N;13;28%
Santa Ana;Mostly cloudy;69;SSW;5;82%
Santa Barbara;Clear;64;Calm;0;86%
Santa Maria;Clear;59;ESE;5;86%
Santa Monica;Clear;64;Calm;0;96%
Santa Rosa;Clear;68;S;6;67%
Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;87%
Santee;Clear;70;NW;5;68%
South Lake Tahoe;Clear;57;SSW;3;63%
Stockton;Clear;73;W;13;50%
Thermal;Clear;99;NNW;17;14%
Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;66%
Twentynine Palms;Clear;87;W;12;16%
Ukiah;Clear;71;NNW;3;54%
Vacaville;Clear;76;SW;7;49%
Van Nuys;Clear;75;ESE;5;57%
Vandenberg AFB;Cloudy;56;NW;6;94%
Victorville;Clear;78;SW;9;31%
Visalia;Clear;79;NW;14;51%
Watsonville;Clear;60;SE;3;80%
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