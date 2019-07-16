CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, July 16, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;64;WSW;7;48%

Arcata;Cloudy;60;N;5;100%

Auburn;Clear;73;ENE;5;52%

Avalon;Clear;77;WNW;13;36%

Bakersfield;Clear;86;N;7;29%

Beale AFB;Clear;76;SSE;8;54%

Big Bear City;Clear;52;Calm;0;46%

Bishop;Clear;72;WNW;6;27%

Blue Canyon;Clear;63;Calm;0;49%

Blythe;Clear;98;WSW;11;11%

Burbank;Clear;74;E;5;66%

Camarillo;Clear;64;Calm;0;80%

Camp Pendleton;Clear;67;E;3;84%

Campo;Clear;66;Calm;0;52%

Carlsbad;Clear;62;Calm;0;89%

Chico;Clear;82;Calm;0;28%

China Lake;Clear;86;NNW;13;27%

Chino;Clear;76;SE;7;62%

Concord;Clear;69;S;17;58%

Corona;Clear;72;WSW;5;70%

Crescent City;Fog;60;W;5;100%

Daggett-Barstow;Clear;87;WSW;16;14%

Edwards AFB;Clear;82;SSW;13;15%

El Centro;Clear;93;W;9;13%

Eureka;Cloudy;61;NNW;5;97%

Fairfield;Clear;67;SW;18;66%

Fresno;Clear;83;NW;17;35%

Fullerton;Clear;71;S;4;74%

Hanford;Clear;82;NW;15;37%

Hawthorne;Clear;67;Calm;0;78%

Hayward;Mostly cloudy;61;W;8;83%

Imperial;Clear;93;W;9;13%

Imperial Beach;Mostly cloudy;68;WSW;1;78%

Lancaster;Clear;80;W;13;25%

Lemoore Nas;Clear;77;NNW;10;41%

Lincoln;Clear;75;SSE;10;49%

Livermore;Clear;64;SW;10;74%

Lompoc;Cloudy;59;W;9;86%

Long Beach;Clear;69;ESE;5;75%

Los Alamitos;Clear;69;ESE;5;75%

Los Angeles;Clear;68;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Clear;68;Calm;0;78%

Madera;Clear;75;WNW;10;49%

Mammoth;Clear;63;NNW;9;54%

Marysville;Clear;77;S;12;53%

Mather AFB;Clear;68;SE;9;63%

Merced;Clear;76;W;5;42%

Merced (airport);Clear;76;W;5;42%

Miramar Mcas;Clear;68;W;5;69%

Modesto;Clear;77;N;9;38%

Moffett Nas;Clear;68;N;9;72%

Mojave;Clear;81;WNW;23;21%

Montague;Mostly cloudy;71;N;8;47%

Monterey Rabr;Cloudy;62;SW;8;77%

Mount Shasta;Clear;66;SE;9;56%

Napa County;Clear;66;SSW;14;72%

Needles;Clear;101;W;12;8%

North Island;Mostly clear;65;Calm;5;86%

Oakland;Mostly cloudy;62;W;11;86%

Oceanside;Clear;62;Calm;0;89%

Ontario;Clear;76;SE;7;62%

Oroville;Clear;83;ESE;7;40%

Oxnard;Clear;65;Calm;0;84%

Palm Springs;Clear;99;NW;14;11%

Palmdale;Clear;77;SSW;8;20%

Paso Robles;Clear;70;WNW;21;56%

Point Mugu;Mostly clear;62;SSE;6;100%

Porterville;Clear;79;Calm;0;50%

Ramona;Clear;66;SE;3;62%

Redding;Mostly clear;85;W;7;30%

Riverside;Clear;77;WSW;5;49%

Riverside March;Clear;72;Calm;0;48%

Sacramento;Clear;70;S;5;63%

Sacramento International;Clear;73;SSE;9;56%

Salinas;Clear;62;NNW;10;77%

San Bernardino;Clear;79;Calm;0;37%

San Carlos;Mostly cloudy;62;NNW;11;84%

San Diego;Mostly clear;65;Calm;5;86%

San Diego Brown;Clear;65;Calm;0;86%

San Diego Montgomery;Clear;69;SW;3;80%

San Francisco;Partly cloudy;59;WNW;12;91%

San Jose;Mostly clear;66;N;6;81%

San Luis Obispo;Clear;57;WNW;3;86%

San Nicolas Island;Clear;62;WNW;30;100%

Sandberg;Clear;73;N;13;28%

Santa Ana;Mostly cloudy;69;SSW;5;82%

Santa Barbara;Clear;64;Calm;0;86%

Santa Maria;Clear;59;ESE;5;86%

Santa Monica;Clear;64;Calm;0;96%

Santa Rosa;Clear;68;S;6;67%

Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;87%

Santee;Clear;70;NW;5;68%

South Lake Tahoe;Clear;57;SSW;3;63%

Stockton;Clear;73;W;13;50%

Thermal;Clear;99;NNW;17;14%

Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;66%

Twentynine Palms;Clear;87;W;12;16%

Ukiah;Clear;71;NNW;3;54%

Vacaville;Clear;76;SW;7;49%

Van Nuys;Clear;75;ESE;5;57%

Vandenberg AFB;Cloudy;56;NW;6;94%

Victorville;Clear;78;SW;9;31%

Visalia;Clear;79;NW;14;51%

Watsonville;Clear;60;SE;3;80%

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