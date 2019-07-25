CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, July 25, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;67;E;7;27%

Arcata;Partly cloudy;57;SE;4;89%

Auburn;Clear;81;E;7;36%

Avalon;Clear;80;ESE;3;26%

Bakersfield;Clear;91;NNE;6;32%

Beale AFB;Clear;79;ENE;3;20%

Big Bear City;Partly cloudy;59;Calm;0;76%

Bishop;Clear;77;N;6;35%

Blue Canyon;Clear;72;SSE;3;45%

Blythe;Clear;93;W;5;36%

Burbank;Clear;77;SE;8;51%

Camarillo;Clear;69;SSW;3;72%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;72;SE;3;75%

Campo;Clear;73;Calm;0;61%

Carlsbad;Mostly cloudy;73;NNE;3;73%

Chico;Clear;82;Calm;0;19%

China Lake;Clear;91;SSW;8;24%

Chino;Clear;78;SW;7;56%

Concord;Clear;80;S;7;23%

Corona;Mostly clear;76;Calm;7;61%

Crescent City;Clear;58;S;15;86%

Daggett-Barstow;Clear;91;SSW;15;28%

Edwards AFB;Mostly clear;85;SSW;9;29%

El Centro;Clear;93;SSW;7;32%

Eureka;Mostly clear;55;SE;3;89%

Fairfield;Clear;72;SSW;15;44%

Fresno;Clear;91;WNW;13;29%

Fullerton;Clear;77;NNW;4;66%

Hanford;Clear;88;NW;9;35%

Hawthorne;Mostly clear;76;ESE;5;61%

Hayward;Clear;64;NW;6;72%

Imperial;Clear;93;SSW;7;32%

Imperial Beach;Mostly cloudy;71;Calm;0;78%

Lancaster;Clear;85;WSW;16;31%

Lemoore Nas;Clear;84;WNW;10;40%

Lincoln;Clear;73;E;7;40%

Livermore;Clear;77;Calm;0;26%

Lompoc;Clear;60;W;5;86%

Long Beach;Clear;74;SSE;5;76%

Los Alamitos;Partly cloudy;74;SSE;5;76%

Los Angeles;Clear;77;Calm;0;55%

Los Angeles Downtown;Clear;77;Calm;0;55%

Madera;Clear;78;W;7;57%

Mammoth;Clear;71;N;7;31%

Marysville;Clear;78;ENE;3;51%

Mather AFB;Clear;77;SE;6;25%

Merced;Clear;82;NW;5;43%

Merced (airport);Clear;82;NW;5;43%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;78;Calm;0;59%

Modesto;Clear;87;NW;10;18%

Moffett Nas;Clear;69;WNW;6;70%

Mojave;Clear;86;WNW;22;30%

Montague;Clear;74;N;10;34%

Monterey Rabr;Clear;61;Calm;0;72%

Mount Shasta;Clear;61;NE;3;40%

Napa County;Clear;62;S;3;83%

Needles;Clear;94;W;16;35%

North Island;Mostly cloudy;69;S;3;83%

Oakland;Clear;65;NW;9;71%

Oceanside;Mostly cloudy;73;NNE;3;73%

Ontario;Clear;78;SW;7;56%

Oroville;Clear;81;NE;3;33%

Oxnard;Clear;67;Calm;0;78%

Palm Springs;Cloudy;96;NNW;14;23%

Palmdale;Clear;86;SSW;16;30%

Paso Robles;Clear;80;WNW;12;14%

Point Mugu;Partly cloudy;65;N;3;90%

Porterville;Clear;83;Calm;0;56%

Ramona;Cloudy;77;Calm;0;53%

Redding;Clear;79;Calm;0;30%

Riverside;Partly cloudy;81;Calm;0;36%

Riverside March;Mostly cloudy;77;SSE;5;37%

Sacramento;Clear;78;S;6;30%

Sacramento International;Clear;79;S;8;32%

Salinas;Clear;60;NNW;10;77%

San Bernardino;Clear;82;WSW;3;31%

San Carlos;Clear;66;WNW;8;64%

San Diego;Mostly cloudy;69;S;3;83%

San Diego Brown;Showers;73;SE;6;63%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;76;Calm;0;66%

San Francisco;Clear;59;NW;9;82%

San Jose;Clear;70;NW;5;65%

San Luis Obispo;Clear;59;WNW;3;80%

San Nicolas Island;Clear;64;WNW;7;100%

Sandberg;Clear;79;W;9;32%

Santa Ana;Clear;73;SW;5;73%

Santa Barbara;Clear;65;ESE;5;84%

Santa Maria;Clear;60;Calm;0;89%

Santa Monica;Clear;72;Calm;0;78%

Santa Rosa;Clear;59;Calm;0;77%

Santa Ynez;Clear;64;SW;3;67%

Santee;Partly cloudy;79;Calm;0;53%

South Lake Tahoe;Clear;59;Calm;0;66%

Stockton;Clear;82;WNW;7;26%

Thermal;Clear;92;Calm;0;51%

Truckee-Tahoe;Clear;55;Calm;0;71%

Twentynine Palms;Rain;87;NNW;4;46%

Ukiah;Clear;72;Calm;0;27%

Vacaville;Clear;81;Calm;0;22%

Van Nuys;Clear;78;SE;6;38%

Vandenberg AFB;Clear;58;NNE;3;91%

Victorville;Clear;82;SSW;8;40%

Visalia;Clear;84;WNW;6;50%

Watsonville;Clear;59;Calm;0;80%

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