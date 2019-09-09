CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, September 9, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;59;N;5;45%

Arcata;Partly cloudy;60;Calm;1;100%

Auburn;Clear;63;Calm;0;65%

Avalon;Clear;66;E;6;56%

Bakersfield;Clear;73;NE;3;40%

Beale AFB;Clear;69;ESE;8;56%

Big Bear City;Clear;43;Calm;0;52%

Bishop;Clear;60;Calm;0;23%

Blue Canyon;Clear;53;ENE;3;68%

Blythe;Cloudy;84;WSW;9;13%

Burbank;Clear;69;ESE;6;60%

Camarillo;Clear;64;SSE;5;74%

Camp Pendleton;Partly cloudy;66;ENE;3;85%

Campo;Clear;53;NE;5;76%

Carlsbad;Clear;61;Calm;0;89%

Chico;Cloudy;71;SW;5;53%

China Lake;Clear;73;SSW;8;29%

Chino;Mostly clear;68;SSW;5;68%

Concord;Clear;66;S;9;64%

Corona;Clear;66;Calm;0;74%

Crescent City;Mostly cloudy;61;S;7;100%

Daggett-Barstow;Clear;71;N;8;28%

Edwards AFB;Clear;68;SW;16;29%

El Centro;Clear;82;WNW;11;17%

Eureka;Partly cloudy;61;Calm;0;93%

Fairfield;Clear;64;SW;16;72%

Fresno;Clear;73;NW;7;52%

Fullerton;Clear;69;Calm;1;71%

Hanford;Clear;72;NW;9;54%

Hawthorne;Clear;71;Calm;0;58%

Hayward;Clear;63;S;3;80%

Imperial;Clear;82;WNW;11;17%

Imperial Beach;Clear;65;Calm;1;88%

Lancaster;Clear;67;W;17;38%

Lemoore Nas;Clear;68;NW;6;66%

Lincoln;Clear;68;SE;6;55%

Livermore;Clear;62;WSW;8;80%

Lompoc;Clear;58;W;7;90%

Long Beach;Clear;72;S;3;63%

Los Alamitos;Clear;72;S;3;63%

Los Angeles;Clear;70;Calm;0;67%

Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;67%

Madera;Clear;67;NW;6;62%

Mammoth;Partly cloudy;54;NW;8;71%

Marysville;Clear;67;SE;8;65%

Mather AFB;Clear;67;S;8;65%

Merced;Clear;64;Calm;0;69%

Merced (airport);Clear;64;Calm;0;69%

Miramar Mcas;Clear;63;E;3;77%

Modesto;Clear;67;NNW;5;52%

Moffett Nas;Clear;64;NNW;3;74%

Mojave;Clear;72;NW;26;15%

Montague;Mostly clear;60;N;9;57%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;63;SW;7;75%

Mount Shasta;Mostly cloudy;58;N;3;55%

Napa County;Clear;64;WSW;9;74%

Needles;Clear;90;WSW;14;10%

North Island;Clear;68;Calm;0;83%

Oakland;Clear;62;NNW;7;89%

Oceanside;Clear;61;Calm;0;89%

Ontario;Mostly clear;68;SSW;5;68%

Oroville;Clear;73;E;7;45%

Oxnard;Clear;66;SSE;3;77%

Palm Springs;Clear;85;NW;10;35%

Palmdale;Clear;70;W;20;25%

Paso Robles;Clear;63;NW;17;69%

Point Mugu;Clear;62;W;6;86%

Porterville;Clear;67;ESE;7;66%

Ramona;Clear;60;ENE;3;86%

Redding;Clear;69;SE;9;44%

Riverside;Clear;68;N;3;67%

Riverside March;Clear;63;Calm;0;92%

Sacramento;Clear;67;SSW;7;65%

Sacramento International;Cloudy;66;S;8;67%

Salinas;Clear;63;W;10;77%

San Bernardino;Clear;71;Calm;0;59%

San Carlos;Mostly clear;61;WNW;9;83%

San Diego;Clear;68;Calm;0;83%

San Diego Brown;Clear;62;Calm;0;89%

San Diego Montgomery;Clear;65;Calm;0;80%

San Francisco;Mostly clear;63;NW;10;78%

San Jose;Mostly clear;64;Calm;0;74%

San Luis Obispo;Clear;59;SW;7;80%

San Nicolas Island;Clear;66;NW;17;86%

Sandberg;Clear;58;NNW;25;55%

Santa Ana;Clear;67;SW;2;82%

Santa Barbara;Clear;65;ESE;3;80%

Santa Maria;Clear;59;Calm;0;80%

Santa Monica;Clear;67;NW;3;75%

Santa Rosa;Clear;64;NW;7;72%

Santa Ynez;Clear;54;SW;5;93%

Santee;Clear;64;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;47;Calm;0;68%

Stockton;Clear;67;W;9;62%

Thermal;Clear;87;NNW;15;34%

Truckee-Tahoe;Clear;41;S;3;80%

Twentynine Palms;Clear;76;NNW;7;19%

Ukiah;Clear;61;S;3;75%

Vacaville;Clear;64;WSW;6;72%

Van Nuys;Clear;69;ESE;3;60%

Vandenberg AFB;Clear;56;N;16;96%

Victorville;Clear;64;WSW;8;39%

Visalia;Mostly cloudy;67;Calm;0;67%

Watsonville;Clear;61;NE;3;77%

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