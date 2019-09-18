CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, September 18, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;53;Calm;0;63%

Arcata;Partly cloudy;61;SE;2;96%

Auburn;Clear;60;ESE;7;68%

Avalon;Clear;68;WNW;3;45%

Bakersfield;Clear;71;Calm;0;41%

Beale AFB;Clear;63;SSE;7;65%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;55%

Bishop;Clear;62;S;8;25%

Blue Canyon;Clear;48;ESE;5;70%

Blythe;Clear;84;NNW;8;15%

Burbank;Clear;70;SSE;3;65%

Camarillo;Clear;65;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Mostly clear;66;NE;2;80%

Campo;Clear;51;ENE;5;60%

Carlsbad;Clear;64;NNE;3;86%

Chico;Mostly clear;72;SE;9;30%

China Lake;Clear;70;SSW;10;34%

Chino;Clear;67;SSE;5;73%

Concord;Clear;65;S;8;67%

Corona;Clear;66;Calm;0;83%

Crescent City;Mostly cloudy;60;SSE;12;92%

Daggett-Barstow;Clear;74;WNW;15;25%

Edwards AFB;Clear;61;W;6;43%

El Centro;Clear;81;W;14;18%

Eureka;Mostly clear;60;Calm;0;93%

Fairfield;Clear;64;S;6;82%

Fresno;Clear;71;NW;7;36%

Fullerton;Clear;70;Calm;1;75%

Hanford;Mostly cloudy;64;Calm;0;55%

Hawthorne;Clear;70;Calm;0;72%

Hayward;Partly cloudy;63;W;7;83%

Imperial;Clear;81;W;14;18%

Imperial Beach;Mostly cloudy;68;W;3;83%

Lancaster;Clear;63;W;10;46%

Lemoore Nas;Clear;61;WNW;9;49%

Lincoln;Clear;63;SE;10;59%

Livermore;Clear;61;SSW;7;83%

Lompoc;Clear;55;Calm;0;86%

Long Beach;Clear;71;Calm;0;70%

Los Alamitos;Mostly clear;71;Calm;0;70%

Los Angeles;Clear;71;Calm;0;68%

Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;68%

Madera;Clear;66;NW;9;49%

Mammoth;Mostly cloudy;52;S;7;65%

Marysville;Clear;63;SSE;10;59%

Mather AFB;Clear;59;SE;8;76%

Merced;Clear;65;N;8;54%

Merced (airport);Clear;65;N;8;54%

Miramar Mcas;Clear;61;Calm;0;80%

Modesto;Clear;66;NW;12;52%

Moffett Nas;Mostly clear;61;ENE;9;73%

Mojave;Clear;64;WNW;9;36%

Montague;Showers;56;NNE;5;89%

Monterey Rabr;Clear;63;SSW;6;64%

Mount Shasta;Showers;52;E;6;82%

Napa County;Clear;61;W;9;89%

Needles;Clear;84;N;3;12%

North Island;Mostly clear;68;Calm;0;83%

Oakland;Clear;61;W;10;85%

Oceanside;Clear;64;NNE;3;86%

Ontario;Clear;67;SSE;5;73%

Oroville;Clear;69;SE;10;43%

Oxnard;Clear;65;N;3;77%

Palm Springs;Clear;83;NW;12;28%

Palmdale;Clear;64;Calm;0;44%

Paso Robles;Clear;62;NW;12;55%

Point Mugu;Clear;62;N;3;86%

Porterville;Clear;65;SSE;4;57%

Ramona;Clear;57;Calm;0;71%

Redding;Cloudy;72;SW;8;36%

Riverside;Clear;68;Calm;0;75%

Riverside March;Clear;65;N;4;77%

Sacramento;Clear;62;S;5;80%

Sacramento International;Clear;62;S;8;77%

Salinas;Clear;62;N;7;64%

San Bernardino;Clear;68;Calm;0;58%

San Carlos;Mostly clear;61;NW;9;84%

San Diego;Mostly clear;68;Calm;0;83%

San Diego Brown;Mostly cloudy;64;Calm;0;89%

San Diego Montgomery;Clear;66;N;3;83%

San Francisco;Clear;62;WNW;10;85%

San Jose;Mostly clear;64;N;9;80%

San Luis Obispo;Clear;58;Calm;0;77%

San Nicolas Island;Clear;64;WNW;17;94%

Sandberg;Clear;55;NW;13;61%

Santa Ana;Clear;66;WNW;2;86%

Santa Barbara;Clear;61;SE;3;86%

Santa Maria;Clear;58;Calm;0;83%

Santa Monica;Clear;67;Calm;0;84%

Santa Rosa;Mostly clear;59;SE;3;83%

Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;93%

Santee;Clear;64;WNW;5;77%

South Lake Tahoe;Clear;41;Calm;0;79%

Stockton;Clear;64;W;10;69%

Thermal;Clear;83;NNW;13;31%

Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;86%

Twentynine Palms;Clear;73;WNW;7;23%

Ukiah;Partly cloudy;60;Calm;0;69%

Vacaville;Clear;58;Calm;0;74%

Van Nuys;Clear;70;Calm;0;52%

Vandenberg AFB;Clear;56;SSW;6;81%

Victorville;Clear;63;WNW;6;44%

Visalia;Clear;64;Calm;0;60%

Watsonville;Clear;57;NNW;8;85%

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