CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, September 20, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;49;Calm;0;77%
Arcata;Mostly clear;58;ENE;5;93%
Auburn;Showers;65;Calm;0;48%
Avalon;Clear;68;WNW;5;50%
Bakersfield;Clear;71;E;5;36%
Beale AFB;Cloudy;68;NW;2;50%
Big Bear City;Clear;37;Calm;0;55%
Bishop;Clear;61;N;10;27%
Blue Canyon;Clear;53;NE;9;50%
Blythe;Clear;75;NNW;6;16%
Burbank;Clear;69;ESE;7;78%
Camarillo;Clear;65;Calm;0;72%
Camp Pendleton;Clear;65;NNE;3;80%
Campo;Clear;57;NE;5;66%
Carlsbad;Cloudy;64;Calm;0;80%
Chico;Showers;73;Calm;0;28%
China Lake;Clear;64;SW;7;24%
Chino;Clear;70;SSE;7;63%
Concord;Clear;72;SSE;3;37%
Corona;Clear;68;W;6;72%
Crescent City;Clear;58;NNW;6;93%
Daggett-Barstow;Clear;72;S;6;17%
Edwards AFB;Clear;65;WNW;7;35%
El Centro;Clear;76;WSW;6;18%
Eureka;Mostly clear;59;NNE;7;91%
Fairfield;Clear;64;SW;7;52%
Fresno;Clear;74;NW;6;35%
Fullerton;Clear;70;NW;4;76%
Hanford;Clear;68;NW;5;48%
Hawthorne;Clear;70;N;3;72%
Hayward;Clear;69;Calm;0;50%
Imperial;Clear;76;WSW;6;18%
Imperial Beach;Clear;63;E;4;99%
Lancaster;Clear;65;WNW;10;39%
Lemoore Nas;Clear;65;WNW;9;44%
Lincoln;Showers;57;Calm;0;76%
Livermore;Clear;66;Calm;0;52%
Lompoc;Clear;56;Calm;0;83%
Long Beach;Clear;72;Calm;0;63%
Los Alamitos;Clear;72;Calm;0;63%
Los Angeles;Clear;71;Calm;0;68%
Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;68%
Madera;Clear;63;Calm;0;57%
Mammoth;Clear;51;NNW;7;66%
Marysville;Clear;62;W;3;59%
Mather AFB;Mostly clear;70;Calm;0;40%
Merced;Clear;64;W;3;55%
Merced (airport);Clear;64;W;3;55%
Miramar Mcas;Clear;68;NNW;5;78%
Modesto;Clear;69;WNW;9;41%
Moffett Nas;Mostly clear;65;Calm;6;65%
Mojave;Mostly clear;66;WNW;14;36%
Montague;Mostly clear;55;N;10;71%
Monterey Rabr;Clear;71;S;7;38%
Mount Shasta;Mostly clear;54;Calm;0;66%
Napa County;Clear;60;SE;7;61%
Needles;Clear;79;WNW;6;12%
North Island;Mostly clear;69;Calm;0;83%
Oakland;Clear;64;W;5;65%
Oceanside;Cloudy;64;Calm;0;80%
Ontario;Clear;70;SSE;7;63%
Oroville;Clear;66;ENE;5;58%
Oxnard;Clear;66;Calm;0;81%
Palm Springs;Clear;83;WNW;7;31%
Palmdale;Clear;63;SW;7;36%
Paso Robles;Clear;67;NW;12;48%
Point Mugu;Clear;63;N;3;90%
Porterville;Clear;69;S;4;53%
Ramona;Clear;59;WSW;3;86%
Redding;Clear;74;N;8;36%
Riverside;Clear;67;W;3;67%
Riverside March;Clear;65;W;6;67%
Sacramento;Clear;65;Calm;0;55%
Sacramento International;Clear;64;W;5;55%
Salinas;Clear;65;N;5;55%
San Bernardino;Clear;69;W;3;61%
San Carlos;Clear;67;NW;5;58%
San Diego;Mostly clear;69;Calm;0;83%
San Diego Brown;Clear;64;Calm;5;89%
San Diego Montgomery;Clear;67;NNW;6;81%
San Francisco;Clear;64;NW;6;61%
San Jose;Mostly clear;68;NW;6;56%
San Luis Obispo;Clear;60;WNW;5;77%
San Nicolas Island;Clear;63;WNW;13;93%
Sandberg;Clear;57;NW;16;52%
Santa Ana;Clear;67;NNW;4;84%
Santa Barbara;Clear;62;W;3;74%
Santa Maria;Clear;62;Calm;0;61%
Santa Monica;Clear;68;Calm;0;83%
Santa Rosa;Clear;63;Calm;0;64%
Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;81%
Santee;Clear;66;W;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;51;N;6;45%
Stockton;Clear;73;NW;12;39%
Thermal;Clear;74;WNW;3;32%
Truckee-Tahoe;Clear;36;Calm;0;86%
Twentynine Palms;Clear;72;SSW;7;19%
Ukiah;Clear;65;Calm;0;58%
Vacaville;Clear;63;Calm;0;47%
Van Nuys;Clear;71;Calm;0;48%
Vandenberg AFB;Clear;56;S;4;84%
Victorville;Clear;65;W;7;41%
Visalia;Clear;66;Calm;0;58%
Watsonville;Clear;58;N;6;84%
_____
Copyright 2019 AccuWeather