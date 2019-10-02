CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, October 1, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;32;E;3;81%

Arcata;Clear;45;E;3;99%

Auburn;Clear;53;Calm;0;62%

Avalon;Clear;57;NW;6;74%

Bakersfield;Clear;60;E;3;36%

Beale AFB;Clear;50;E;5;76%

Big Bear City;Clear;28;Calm;0;33%

Bishop;Clear;50;WNW;7;34%

Blue Canyon;Clear;42;NE;6;70%

Blythe;Clear;67;WSW;6;21%

Burbank;Clear;63;NW;3;57%

Camarillo;Clear;60;NE;3;72%

Camp Pendleton;Clear;61;NE;3;75%

Campo;Clear;48;ENE;5;76%

Carlsbad;Clear;57;Calm;0;77%

Chico;Clear;57;Calm;0;38%

China Lake;Clear;59;SSW;10;26%

Chino;Clear;61;NNW;6;71%

Concord;Clear;58;SSE;7;47%

Corona;Clear;61;Calm;0;75%

Crescent City;Clear;48;SSE;6;92%

Daggett-Barstow;Clear;63;WNW;8;19%

Edwards AFB;Clear;53;SSW;3;37%

El Centro;Clear;69;W;5;31%

Eureka;Clear;46;E;4;94%

Fairfield;Clear;50;SSW;7;57%

Fresno;Clear;61;NNW;5;36%

Fullerton;Clear;65;NNW;3;68%

Hanford;Clear;58;NW;5;47%

Hawthorne;Clear;66;Calm;0;52%

Hayward;Clear;57;Calm;0;68%

Imperial;Clear;69;W;5;31%

Imperial Beach;Clear;64;Calm;0;64%

Lancaster;Clear;53;WNW;10;37%

Lemoore Nas;Clear;54;W;10;38%

Lincoln;Clear;46;E;3;81%

Livermore;Clear;55;NE;3;56%

Lompoc;Clear;49;Calm;0;89%

Long Beach;Clear;66;NNW;5;58%

Los Alamitos;Clear;66;NNW;5;58%

Los Angeles;Clear;66;Calm;0;56%

Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;56%

Madera;Clear;57;N;3;48%

Mammoth;Clear;39;N;4;57%

Marysville;Clear;52;Calm;0;61%

Mather AFB;Clear;52;Calm;0;61%

Merced;Clear;56;Calm;0;48%

Merced (airport);Clear;56;Calm;0;48%

Miramar Mcas;Clear;59;ENE;5;69%

Modesto;Clear;59;NW;8;47%

Moffett Nas;Clear;54;S;5;64%

Mojave;Clear;52;W;3;34%

Montague;Clear;41;Calm;0;64%

Monterey Rabr;Clear;57;Calm;0;57%

Mount Shasta;Clear;36;Calm;0;81%

Napa County;Clear;51;SSE;5;68%

Needles;Clear;71;N;3;16%

North Island;Mostly cloudy;63;Calm;0;69%

Oakland;Clear;53;WNW;5;76%

Oceanside;Clear;57;Calm;0;77%

Ontario;Clear;61;NNW;6;71%

Oroville;Clear;58;Calm;0;53%

Oxnard;Clear;60;NE;3;77%

Palm Springs;Clear;75;NNW;9;28%

Palmdale;Clear;55;Calm;0;26%

Paso Robles;Clear;56;WNW;7;54%

Point Mugu;Clear;57;NNE;5;86%

Porterville;Clear;57;Calm;5;51%

Ramona;Clear;52;Calm;0;74%

Redding;Clear;57;N;3;43%

Riverside;Clear;61;W;5;66%

Riverside March;Clear;55;NW;5;89%

Sacramento;Clear;57;Calm;0;48%

Sacramento International;Clear;55;W;5;52%

Salinas;Clear;57;N;5;59%

San Bernardino;Clear;63;Calm;0;57%

San Carlos;Clear;55;NNW;6;52%

San Diego;Mostly cloudy;63;Calm;0;69%

San Diego Brown;Clear;58;ENE;3;77%

San Diego Montgomery;Clear;62;Calm;0;69%

San Francisco;Clear;56;NNW;6;78%

San Jose;Clear;59;N;3;59%

San Luis Obispo;Clear;54;WNW;3;77%

San Nicolas Island;Clear;60;WNW;16;82%

Sandberg;Clear;46;NW;17;51%

Santa Ana;Clear;62;NNW;3;79%

Santa Barbara;Clear;55;Calm;0;66%

Santa Maria;Clear;54;SSW;3;66%

Santa Monica;Clear;63;Calm;0;69%

Santa Rosa;Clear;50;Calm;0;79%

Santa Ynez;Clear;46;N;3;75%

Santee;Clear;59;WNW;5;71%

South Lake Tahoe;Clear;30;Calm;0;78%

Stockton;Clear;60;WNW;8;45%

Thermal;Clear;66;NW;7;42%

Truckee-Tahoe;Clear;28;Calm;0;80%

Twentynine Palms;Clear;63;WNW;7;25%

Ukiah;Clear;54;Calm;0;50%

Vacaville;Clear;48;WSW;3;58%

Van Nuys;Clear;62;Calm;0;53%

Vandenberg AFB;Clear;47;SE;6;90%

Victorville;Clear;54;WSW;7;43%

Visalia;Clear;58;NW;5;45%

Watsonville;Clear;54;NNW;3;69%

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