CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Sunday, October 20, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;39;S;3;88%

Arcata;Clear;53;E;3;88%

Auburn;Cloudy;60;Calm;0;55%

Avalon;Clear;73;NNW;13;25%

Bakersfield;Clear;64;ESE;5;49%

Beale AFB;Clear;61;N;5;42%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;44%

Bishop;Clear;57;WNW;12;31%

Blue Canyon;Clear;53;N;5;60%

Blythe;Clear;70;NNW;11;12%

Burbank;Clear;74;ENE;3;19%

Camarillo;Clear;62;N;3;69%

Camp Pendleton;Clear;65;ENE;3;66%

Campo;Clear;70;NE;15;14%

Carlsbad;Clear;58;NE;5;80%

Chico;Clear;63;NNW;3;44%

China Lake;Clear;57;SW;6;30%

Chino;Clear;68;NNE;4;41%

Concord;Clear;64;S;5;46%

Corona;Clear;73;NNE;4;31%

Crescent City;Mostly cloudy;50;Calm;0;89%

Daggett-Barstow;Clear;61;WNW;6;21%

Edwards AFB;Clear;56;SSW;6;47%

El Centro;Clear;69;WSW;5;20%

Eureka;Clear;52;ESE;3;89%

Fairfield;Clear;57;S;7;64%

Fresno;Clear;65;WNW;7;46%

Fullerton;Clear;71;Calm;1;47%

Hanford;Clear;55;Calm;0;77%

Hawthorne;Clear;70;Calm;0;56%

Hayward;Clear;59;S;3;77%

Imperial;Clear;69;WSW;5;20%

Imperial Beach;Clear;57;Calm;2;93%

Lancaster;Clear;58;Calm;0;50%

Lemoore Nas;Clear;56;WNW;3;48%

Lincoln;Clear;50;ENE;6;66%

Livermore;Clear;61;Calm;0;55%

Lompoc;Clear;59;W;8;59%

Long Beach;Clear;72;Calm;0;42%

Los Alamitos;Clear;72;Calm;0;42%

Los Angeles;Clear;74;Calm;0;40%

Los Angeles Downtown;Clear;74;Calm;0;40%

Madera;Clear;55;SW;6;66%

Mammoth;Clear;44;ESE;4;88%

Marysville;Clear;61;NNW;5;49%

Mather AFB;Cloudy;58;NNW;3;57%

Merced;Clear;61;N;3;47%

Merced (airport);Clear;61;N;3;47%

Miramar Mcas;Clear;62;E;6;64%

Modesto;Clear;65;NNW;7;44%

Moffett Nas;Mostly clear;57;N;6;72%

Mojave;Clear;61;NW;10;44%

Montague;Mostly cloudy;49;E;3;79%

Monterey Rabr;Clear;60;S;3;66%

Mount Shasta;Mostly cloudy;46;Calm;0;76%

Napa County;Clear;57;SSE;5;74%

Needles;Clear;73;NNW;15;7%

North Island;Clear;67;N;3;75%

Oakland;Clear;57;W;5;84%

Oceanside;Clear;58;NE;5;80%

Ontario;Clear;68;NNE;4;41%

Oroville;Clear;58;NNE;3;55%

Oxnard;Clear;63;Calm;0;77%

Palm Springs;Clear;77;W;5;15%

Palmdale;Clear;58;Calm;0;45%

Paso Robles;Clear;58;NNW;7;55%

Point Mugu;Clear;61;NW;5;83%

Porterville;Clear;56;E;3;74%

Ramona;Clear;61;NNE;5;29%

Redding;Clear;59;Calm;0;55%

Riverside;Clear;72;ENE;6;20%

Riverside March;Clear;65;N;5;21%

Sacramento;Clear;59;Calm;0;61%

Sacramento International;Clear;60;NW;5;49%

Salinas;Clear;59;N;7;69%

San Bernardino;Clear;66;Calm;0;23%

San Carlos;Clear;58;NNW;7;70%

San Diego;Clear;67;N;3;75%

San Diego Brown;Clear;63;ESE;3;75%

San Diego Montgomery;Clear;64;Calm;0;74%

San Francisco;Clear;58;WNW;8;78%

San Jose;Mostly clear;60;Calm;0;80%

San Luis Obispo;Clear;61;Calm;0;57%

San Nicolas Island;Clear;67;WNW;16;62%

Sandberg;Clear;53;N;8;42%

Santa Ana;Clear;66;N;3;71%

Santa Barbara;Clear;65;Calm;0;50%

Santa Maria;Clear;69;N;10;33%

Santa Monica;Clear;78;N;6;24%

Santa Rosa;Clear;57;Calm;0;74%

Santa Ynez;Clear;70;WNW;10;28%

Santee;Clear;63;Calm;0;63%

South Lake Tahoe;Clear;36;S;5;78%

Stockton;Clear;66;NW;8;44%

Thermal;Clear;73;NW;8;20%

Truckee-Tahoe;Clear;36;Calm;0;86%

Twentynine Palms;Clear;64;N;6;18%

Ukiah;Clear;57;Calm;0;63%

Vacaville;Clear;58;Calm;0;59%

Van Nuys;Clear;75;N;17;22%

Vandenberg AFB;Clear;56;NE;7;67%

Victorville;Clear;57;W;6;40%

Visalia;Clear;58;NNW;3;77%

Watsonville;Clear;58;Calm;0;69%

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