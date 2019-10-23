CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, October 23, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;46;E;3;73%
Arcata;Fog;54;SSE;4;100%
Auburn;Clear;63;Calm;0;54%
Avalon;Clear;78;WNW;10;16%
Bakersfield;Clear;67;ESE;3;52%
Beale AFB;Clear;60;NE;3;52%
Big Bear City;Clear;36;Calm;0;47%
Bishop;Clear;54;WNW;7;26%
Blue Canyon;Clear;59;N;7;26%
Blythe;Clear;67;NNW;5;20%
Burbank;Clear;73;E;3;27%
Camarillo;Clear;62;WNW;6;53%
Camp Pendleton;Clear;69;ENE;2;29%
Campo;Clear;54;ENE;9;29%
Carlsbad;Clear;59;Calm;0;43%
Chico;Clear;68;NNW;7;45%
China Lake;Clear;59;SSW;8;24%
Chino;Clear;65;ENE;2;38%
Concord;Clear;66;Calm;0;46%
Corona;Clear;71;W;2;24%
Crescent City;Mostly clear;52;NNW;7;96%
Daggett-Barstow;Clear;61;WNW;6;21%
Edwards AFB;Clear;56;SSE;5;23%
El Centro;Clear;68;W;6;19%
Eureka;Fog;55;SSE;3;100%
Fairfield;Clear;60;Calm;0;60%
Fresno;Clear;66;Calm;0;52%
Fullerton;Clear;68;Calm;1;41%
Hanford;Clear;56;Calm;0;80%
Hawthorne;Clear;71;Calm;0;45%
Hayward;Clear;65;E;3;46%
Imperial;Clear;68;W;6;19%
Imperial Beach;Clear;72;Calm;0;39%
Lancaster;Clear;54;W;6;41%
Lemoore Nas;Clear;58;W;7;47%
Lincoln;Clear;52;ENE;6;71%
Livermore;Clear;60;Calm;0;45%
Lompoc;Clear;53;ENE;3;68%
Long Beach;Clear;72;Calm;0;40%
Los Alamitos;Clear;72;Calm;0;40%
Los Angeles;Clear;70;Calm;0;52%
Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;52%
Madera;Clear;58;Calm;0;69%
Mammoth;Clear;46;N;6;94%
Marysville;Clear;61;ENE;5;62%
Mather AFB;Clear;59;ESE;7;54%
Merced;Clear;57;SSE;3;68%
Merced (airport);Clear;57;SSE;3;68%
Miramar Mcas;Clear;67;SE;3;25%
Modesto;Clear;60;Calm;0;66%
Moffett Nas;Clear;59;WNW;3;68%
Mojave;Clear;63;WNW;5;29%
Montague;Clear;54;N;3;74%
Monterey Rabr;Clear;62;ESE;3;47%
Mount Shasta;Clear;52;N;3;76%
Napa County;Clear;56;SE;3;66%
Needles;Clear;75;W;10;14%
North Island;Clear;69;Calm;0;40%
Oakland;Clear;61;NW;2;71%
Oceanside;Clear;59;Calm;0;43%
Ontario;Clear;65;ENE;2;38%
Oroville;Clear;66;NNW;3;48%
Oxnard;Clear;66;NE;6;42%
Palm Springs;Clear;75;NNW;7;17%
Palmdale;Clear;61;WSW;6;29%
Paso Robles;Clear;60;N;3;55%
Point Mugu;Clear;59;NNW;5;77%
Porterville;Clear;61;E;6;64%
Ramona;Clear;54;Calm;0;43%
Redding;Clear;75;NNW;7;39%
Riverside;Clear;68;E;3;34%
Riverside March;Clear;58;Calm;0;33%
Sacramento;Clear;59;Calm;0;71%
Sacramento International;Clear;63;Calm;0;55%
Salinas;Clear;59;Calm;0;71%
San Bernardino;Clear;71;ESE;3;22%
San Carlos;Partly cloudy;66;NE;3;53%
San Diego;Clear;69;Calm;0;40%
San Diego Brown;Clear;66;E;3;32%
San Diego Montgomery;Clear;70;Calm;0;25%
San Francisco;Mostly clear;62;NW;3;74%
San Jose;Clear;66;E;3;58%
San Luis Obispo;Clear;63;ESE;3;44%
San Nicolas Island;Clear;70;W;13;59%
Sandberg;Clear;65;NNW;10;25%
Santa Ana;Clear;66;N;2;52%
Santa Barbara;Clear;58;Calm;0;90%
Santa Maria;Clear;62;SE;3;49%
Santa Monica;Clear;67;Calm;0;67%
Santa Rosa;Clear;56;W;3;71%
Santa Ynez;Clear;55;NNE;3;54%
Santee;Clear;63;NW;3;31%
South Lake Tahoe;Clear;35;Calm;0;69%
Stockton;Clear;63;Calm;0;51%
Thermal;Clear;60;N;3;51%
Truckee-Tahoe;Clear;36;Calm;0;74%
Twentynine Palms;Clear;65;W;5;21%
Ukiah;Clear;61;NW;3;59%
Vacaville;Clear;60;Calm;0;53%
Van Nuys;Clear;72;S;3;27%
Vandenberg AFB;Clear;58;SE;8;58%
Victorville;Clear;55;SSW;4;29%
Visalia;Clear;58;Calm;0;77%
Watsonville;Clear;58;Calm;0;66%
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