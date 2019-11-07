CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Thursday, November 7, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;29;Calm;0;68%
Arcata;Fog;45;N;2;100%
Auburn;Clear;56;Calm;0;54%
Avalon;Fog;53;E;6;89%
Bakersfield;Clear;61;E;3;33%
Beale AFB;Clear;55;Calm;0;53%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;50%
Bishop;Clear;42;NW;8;33%
Blue Canyon;Clear;59;ENE;5;15%
Blythe;Clear;59;NNW;6;21%
Burbank;Cloudy;57;Calm;0;93%
Camarillo;Cloudy;62;Calm;0;77%
Camp Pendleton;Cloudy;60;ENE;2;76%
Campo;Clear;47;NE;6;63%
Carlsbad;Cloudy;57;Calm;0;82%
Chico;Clear;59;NE;6;41%
China Lake;Clear;48;W;5;25%
Chino;Mostly clear;56;Calm;1;82%
Concord;Clear;51;Calm;0;85%
Corona;Fog;50;Calm;0;100%
Crescent City;Fog;45;S;5;100%
Daggett-Barstow;Clear;57;WSW;7;16%
Edwards AFB;Clear;48;Calm;0;27%
El Centro;Clear;64;WSW;5;33%
Eureka;Fog;45;N;3;100%
Fairfield;Clear;51;SSW;9;83%
Fresno;Clear;57;E;3;54%
Fullerton;Cloudy;60;Calm;1;88%
Hanford;Clear;53;ENE;3;64%
Hawthorne;Cloudy;62;Calm;0;77%
Hayward;Clear;51;Calm;0;89%
Imperial;Clear;64;WSW;5;33%
Imperial Beach;Cloudy;61;Calm;0;77%
Lancaster;Clear;47;WNW;7;25%
Lemoore Nas;Clear;51;Calm;0;50%
Lincoln;Clear;45;ENE;6;75%
Livermore;Clear;50;Calm;0;74%
Lompoc;Partly cloudy;53;SE;5;92%
Long Beach;Cloudy;61;Calm;0;83%
Los Alamitos;Cloudy;61;Calm;0;83%
Los Angeles;Cloudy;63;Calm;0;80%
Los Angeles Downtown;Cloudy;63;Calm;0;80%
Madera;Clear;48;Calm;0;73%
Mammoth;Clear;32;N;3;64%
Marysville;Clear;48;E;5;73%
Mather AFB;Clear;50;NE;5;61%
Merced;Clear;50;Calm;0;68%
Merced (airport);Clear;50;Calm;0;68%
Miramar Mcas;Cloudy;56;NE;3;83%
Modesto;Clear;50;Calm;0;82%
Moffett Nas;Mostly clear;49;Calm;2;86%
Mojave;Clear;57;N;5;16%
Montague;Clear;35;Calm;0;64%
Monterey Rabr;Cloudy;53;SSW;3;82%
Mount Shasta;Clear;38;Calm;0;64%
Napa County;Clear;49;Calm;0;92%
Needles;Clear;62;WSW;6;19%
North Island;Mostly cloudy;59;Calm;0;89%
Oakland;Mostly cloudy;50;NNW;4;100%
Oceanside;Cloudy;57;Calm;0;82%
Ontario;Mostly clear;56;Calm;1;82%
Oroville;Clear;54;ENE;5;61%
Oxnard;Cloudy;61;Calm;0;80%
Palm Springs;Clear;72;NNW;7;26%
Palmdale;Clear;52;S;8;33%
Paso Robles;Clear;45;Calm;0;70%
Point Mugu;Cloudy;60;WSW;3;83%
Porterville;Clear;51;E;5;58%
Ramona;Clear;45;Calm;0;82%
Redding;Clear;50;Calm;0;58%
Riverside;Clear;57;Calm;0;77%
Riverside March;Clear;51;W;3;100%
Sacramento;Clear;50;Calm;0;82%
Sacramento International;Clear;51;E;5;65%
Salinas;Cloudy;52;Calm;0;89%
San Bernardino;Clear;57;Calm;0;59%
San Carlos;Partly cloudy;48;Calm;0;93%
San Diego;Mostly cloudy;59;Calm;0;89%
San Diego Brown;Cloudy;56;Calm;0;89%
San Diego Montgomery;Cloudy;57;NNE;3;83%
San Francisco;Partly cloudy;51;NNW;5;88%
San Jose;Clear;52;NW;3;89%
San Luis Obispo;Cloudy;54;Calm;0;92%
San Nicolas Island;Fog;57;WNW;8;88%
Sandberg;Clear;61;NNW;10;14%
Santa Ana;Cloudy;59;ESE;2;92%
Santa Barbara;Mostly cloudy;61;ENE;9;83%
Santa Maria;Mostly cloudy;56;ESE;5;83%
Santa Monica;Cloudy;60;Calm;0;83%
Santa Rosa;Showers;48;E;3;100%
Santa Ynez;Fog;50;Calm;0;93%
Santee;Partly cloudy;54;Calm;0;93%
South Lake Tahoe;Clear;29;S;5;63%
Stockton;Clear;53;Calm;0;66%
Thermal;Clear;56;N;3;57%
Truckee-Tahoe;Clear;30;Calm;0;59%
Twentynine Palms;Clear;57;W;3;22%
Ukiah;Clear;53;NE;4;67%
Vacaville;Clear;50;Calm;0;74%
Van Nuys;Cloudy;55;SE;3;93%
Vandenberg AFB;Mostly cloudy;54;SE;5;93%
Victorville;Clear;45;ESE;3;54%
Visalia;Clear;50;ESE;3;74%
Watsonville;Mostly cloudy;52;Calm;0;92%
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