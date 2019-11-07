CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Thursday, November 7, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;29;Calm;0;68%

Arcata;Fog;45;N;2;100%

Auburn;Clear;56;Calm;0;54%

Avalon;Fog;53;E;6;89%

Bakersfield;Clear;61;E;3;33%

Beale AFB;Clear;55;Calm;0;53%

Big Bear City;Clear;28;Calm;0;50%

Bishop;Clear;42;NW;8;33%

Blue Canyon;Clear;59;ENE;5;15%

Blythe;Clear;59;NNW;6;21%

Burbank;Cloudy;57;Calm;0;93%

Camarillo;Cloudy;62;Calm;0;77%

Camp Pendleton;Cloudy;60;ENE;2;76%

Campo;Clear;47;NE;6;63%

Carlsbad;Cloudy;57;Calm;0;82%

Chico;Clear;59;NE;6;41%

China Lake;Clear;48;W;5;25%

Chino;Mostly clear;56;Calm;1;82%

Concord;Clear;51;Calm;0;85%

Corona;Fog;50;Calm;0;100%

Crescent City;Fog;45;S;5;100%

Daggett-Barstow;Clear;57;WSW;7;16%

Edwards AFB;Clear;48;Calm;0;27%

El Centro;Clear;64;WSW;5;33%

Eureka;Fog;45;N;3;100%

Fairfield;Clear;51;SSW;9;83%

Fresno;Clear;57;E;3;54%

Fullerton;Cloudy;60;Calm;1;88%

Hanford;Clear;53;ENE;3;64%

Hawthorne;Cloudy;62;Calm;0;77%

Hayward;Clear;51;Calm;0;89%

Imperial;Clear;64;WSW;5;33%

Imperial Beach;Cloudy;61;Calm;0;77%

Lancaster;Clear;47;WNW;7;25%

Lemoore Nas;Clear;51;Calm;0;50%

Lincoln;Clear;45;ENE;6;75%

Livermore;Clear;50;Calm;0;74%

Lompoc;Partly cloudy;53;SE;5;92%

Long Beach;Cloudy;61;Calm;0;83%

Los Alamitos;Cloudy;61;Calm;0;83%

Los Angeles;Cloudy;63;Calm;0;80%

Los Angeles Downtown;Cloudy;63;Calm;0;80%

Madera;Clear;48;Calm;0;73%

Mammoth;Clear;32;N;3;64%

Marysville;Clear;48;E;5;73%

Mather AFB;Clear;50;NE;5;61%

Merced;Clear;50;Calm;0;68%

Merced (airport);Clear;50;Calm;0;68%

Miramar Mcas;Cloudy;56;NE;3;83%

Modesto;Clear;50;Calm;0;82%

Moffett Nas;Mostly clear;49;Calm;2;86%

Mojave;Clear;57;N;5;16%

Montague;Clear;35;Calm;0;64%

Monterey Rabr;Cloudy;53;SSW;3;82%

Mount Shasta;Clear;38;Calm;0;64%

Napa County;Clear;49;Calm;0;92%

Needles;Clear;62;WSW;6;19%

North Island;Mostly cloudy;59;Calm;0;89%

Oakland;Mostly cloudy;50;NNW;4;100%

Oceanside;Cloudy;57;Calm;0;82%

Ontario;Mostly clear;56;Calm;1;82%

Oroville;Clear;54;ENE;5;61%

Oxnard;Cloudy;61;Calm;0;80%

Palm Springs;Clear;72;NNW;7;26%

Palmdale;Clear;52;S;8;33%

Paso Robles;Clear;45;Calm;0;70%

Point Mugu;Cloudy;60;WSW;3;83%

Porterville;Clear;51;E;5;58%

Ramona;Clear;45;Calm;0;82%

Redding;Clear;50;Calm;0;58%

Riverside;Clear;57;Calm;0;77%

Riverside March;Clear;51;W;3;100%

Sacramento;Clear;50;Calm;0;82%

Sacramento International;Clear;51;E;5;65%

Salinas;Cloudy;52;Calm;0;89%

San Bernardino;Clear;57;Calm;0;59%

San Carlos;Partly cloudy;48;Calm;0;93%

San Diego;Mostly cloudy;59;Calm;0;89%

San Diego Brown;Cloudy;56;Calm;0;89%

San Diego Montgomery;Cloudy;57;NNE;3;83%

San Francisco;Partly cloudy;51;NNW;5;88%

San Jose;Clear;52;NW;3;89%

San Luis Obispo;Cloudy;54;Calm;0;92%

San Nicolas Island;Fog;57;WNW;8;88%

Sandberg;Clear;61;NNW;10;14%

Santa Ana;Cloudy;59;ESE;2;92%

Santa Barbara;Mostly cloudy;61;ENE;9;83%

Santa Maria;Mostly cloudy;56;ESE;5;83%

Santa Monica;Cloudy;60;Calm;0;83%

Santa Rosa;Showers;48;E;3;100%

Santa Ynez;Fog;50;Calm;0;93%

Santee;Partly cloudy;54;Calm;0;93%

South Lake Tahoe;Clear;29;S;5;63%

Stockton;Clear;53;Calm;0;66%

Thermal;Clear;56;N;3;57%

Truckee-Tahoe;Clear;30;Calm;0;59%

Twentynine Palms;Clear;57;W;3;22%

Ukiah;Clear;53;NE;4;67%

Vacaville;Clear;50;Calm;0;74%

Van Nuys;Cloudy;55;SE;3;93%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;54;SE;5;93%

Victorville;Clear;45;ESE;3;54%

Visalia;Clear;50;ESE;3;74%

Watsonville;Mostly cloudy;52;Calm;0;92%

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