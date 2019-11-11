CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Monday, November 11, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;35;Calm;0;78%

Arcata;Mostly clear;48;NE;3;97%

Auburn;Clear;54;Calm;0;63%

Avalon;Clear;53;NNE;7;85%

Bakersfield;Clear;57;ENE;3;40%

Beale AFB;Clear;50;E;3;64%

Big Bear City;Clear;28;Calm;0;36%

Bishop;Clear;45;WNW;12;26%

Blue Canyon;Clear;59;ENE;8;28%

Blythe;Mostly cloudy;58;NNE;4;20%

Burbank;Cloudy;59;E;3;93%

Camarillo;Cloudy;61;Calm;0;83%

Camp Pendleton;Cloudy;61;Calm;1;80%

Campo;Clear;44;NE;8;46%

Carlsbad;Cloudy;62;SE;3;80%

Chico;Clear;59;NE;8;44%

China Lake;Clear;49;SW;6;17%

Chino;Mostly clear;57;SSE;3;79%

Concord;Clear;54;N;3;74%

Corona;Mostly cloudy;52;Calm;0;100%

Crescent City;Clear;50;Calm;0;100%

Daggett-Barstow;Clear;71;W;10;8%

Edwards AFB;Clear;44;Calm;0;24%

El Centro;Clear;59;W;3;25%

Eureka;Partly cloudy;50;ENE;4;92%

Fairfield;Clear;49;NE;6;74%

Fresno;Clear;56;Calm;0;59%

Fullerton;Cloudy;60;ENE;3;88%

Hanford;Clear;52;NW;2;70%

Hawthorne;Cloudy;62;Calm;0;80%

Hayward;Fog;53;Calm;0;82%

Imperial;Clear;59;W;3;25%

Imperial Beach;Cloudy;60;Calm;1;86%

Lancaster;Clear;41;Calm;0;30%

Lemoore Nas;Clear;49;NNW;2;75%

Lincoln;Clear;45;ENE;6;75%

Livermore;Clear;52;ENE;3;61%

Lompoc;Cloudy;55;E;3;92%

Long Beach;Cloudy;62;N;3;83%

Los Alamitos;Cloudy;62;N;3;83%

Los Angeles;Cloudy;63;ESE;3;80%

Los Angeles Downtown;Cloudy;63;ESE;3;80%

Madera;Clear;50;Calm;0;56%

Mammoth;Clear;46;NNE;5;79%

Marysville;Clear;50;Calm;0;65%

Mather AFB;Clear;50;NE;2;69%

Merced;Clear;53;Calm;0;89%

Merced (airport);Clear;53;Calm;0;89%

Miramar Mcas;Cloudy;62;Calm;0;77%

Modesto;Clear;51;Calm;0;79%

Moffett Nas;Mostly clear;50;WSW;3;82%

Mojave;Clear;52;NNW;6;22%

Montague;Mostly cloudy;46;NNE;7;65%

Monterey Rabr;Fog;53;ESE;3;85%

Mount Shasta;Clear;52;Calm;0;58%

Napa County;Fog;50;SE;3;92%

Needles;Clear;62;S;5;13%

North Island;Cloudy;63;N;3;83%

Oakland;Fog;49;NNW;2;94%

Oceanside;Cloudy;62;SE;3;80%

Ontario;Mostly clear;57;SSE;3;79%

Oroville;Clear;54;NNE;5;58%

Oxnard;Cloudy;59;Calm;0;93%

Palm Springs;Clear;63;N;3;35%

Palmdale;Clear;48;SSW;7;37%

Paso Robles;Clear;50;Calm;0;58%

Point Mugu;Mostly cloudy;60;NE;3;89%

Porterville;Clear;53;E;6;58%

Ramona;Fog;48;Calm;0;96%

Redding;Clear;72;NNW;9;32%

Riverside;Clear;57;Calm;0;71%

Riverside March;Clear;49;Calm;0;96%

Sacramento;Clear;52;E;3;76%

Sacramento International;Clear;52;NE;7;68%

Salinas;Showers;51;Calm;0;92%

San Bernardino;Clear;56;Calm;0;44%

San Carlos;Fog;52;Calm;0;87%

San Diego;Cloudy;63;N;3;83%

San Diego Brown;Cloudy;60;Calm;0;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;61;Calm;0;80%

San Francisco;Fog;51;NNW;3;95%

San Jose;Clear;55;SW;3;79%

San Luis Obispo;Fog;52;Calm;0;100%

San Nicolas Island;Partly cloudy;57;WNW;8;92%

Sandberg;Clear;60;NW;9;15%

Santa Ana;Cloudy;59;NNE;2;94%

Santa Barbara;Clear;53;ENE;6;89%

Santa Maria;Fog;54;S;3;92%

Santa Monica;Cloudy;61;N;3;83%

Santa Rosa;Fog;46;Calm;0;92%

Santa Ynez;Fog;48;Calm;0;100%

Santee;Fog;59;Calm;0;87%

South Lake Tahoe;Clear;31;N;3;63%

Stockton;Clear;52;Calm;0;63%

Thermal;Clear;52;NNW;5;58%

Truckee-Tahoe;Clear;30;Calm;0;64%

Twentynine Palms;Clear;59;W;2;16%

Ukiah;Clear;52;Calm;0;61%

Vacaville;Clear;52;E;5;68%

Van Nuys;Cloudy;58;N;5;93%

Vandenberg AFB;Cloudy;53;S;4;97%

Victorville;Clear;42;WSW;4;42%

Visalia;Clear;50;E;5;76%

Watsonville;Fog;50;Calm;0;96%

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