CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Wednesday, December 18, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;34;Calm;0;81%

Arcata;Showers;50;SE;6;93%

Auburn;Cloudy;48;SE;5;65%

Avalon;Mostly cloudy;50;NW;10;89%

Bakersfield;Clear;48;Calm;0;45%

Beale AFB;Cloudy;46;N;5;93%

Big Bear City;Clear;21;Calm;0;62%

Bishop;Clear;18;NW;8;60%

Blue Canyon;Cloudy;33;SSE;5;71%

Blythe;Mostly cloudy;41;W;5;41%

Burbank;Clear;46;NNW;10;36%

Camarillo;Clear;45;Calm;0;70%

Camp Pendleton;Clear;47;ENE;4;60%

Campo;Clear;29;ENE;7;66%

Carlsbad;Clear;39;N;3;85%

Chico;Showers;45;Calm;0;93%

China Lake;Clear;28;Calm;0;60%

Chino;Clear;43;NW;3;54%

Concord;Cloudy;48;N;5;89%

Corona;Clear;39;Calm;0;72%

Crescent City;Showers;51;S;13;79%

Daggett-Barstow;Clear;38;WSW;3;42%

Edwards AFB;Mostly clear;31;NNW;5;66%

El Centro;Mostly clear;40;W;6;37%

Eureka;Showers;52;SE;6;71%

Fairfield;Cloudy;45;NNE;12;94%

Fresno;Mostly cloudy;47;Calm;0;53%

Fullerton;Clear;48;NE;3;59%

Hanford;Clear;43;E;6;82%

Hawthorne;Clear;52;Calm;8;61%

Hayward;Cloudy;53;Calm;0;96%

Imperial;Mostly clear;40;W;6;37%

Imperial Beach;Mostly clear;52;NNE;3;42%

Lancaster;Clear;29;W;6;78%

Lemoore Nas;Partly cloudy;43;E;6;82%

Lincoln;Cloudy;45;Calm;0;100%

Livermore;Cloudy;52;Calm;0;92%

Lompoc;Clear;42;E;3;91%

Long Beach;Clear;49;E;3;73%

Los Alamitos;Clear;49;E;3;73%

Los Angeles;Clear;53;Calm;0;41%

Los Angeles Downtown;Clear;53;Calm;0;41%

Madera;Partly cloudy;46;E;5;57%

Mammoth;Cloudy;34;SE;4;90%

Marysville;Cloudy;45;NW;5;96%

Mather AFB;Showers;48;WNW;5;100%

Merced;Cloudy;50;Calm;0;68%

Merced (airport);Cloudy;50;Calm;0;68%

Miramar Mcas;Clear;43;ENE;8;65%

Modesto;Cloudy;53;SE;3;82%

Moffett Nas;Cloudy;52;SE;5;98%

Mojave;Mostly clear;34;N;6;47%

Montague;Showers;39;W;5;79%

Monterey Rabr;Cloudy;56;Calm;0;86%

Mount Shasta;Cloudy;38;E;6;85%

Napa County;Cloudy;48;E;10;89%

Needles;Clear;44;W;12;46%

North Island;Mostly clear;49;Calm;0;65%

Oakland;Cloudy;54;N;6;89%

Oceanside;Clear;39;N;3;85%

Ontario;Clear;43;NW;3;54%

Oroville;Cloudy;46;Calm;0;88%

Oxnard;Clear;46;NE;8;55%

Palm Springs;Clear;46;NNW;9;36%

Palmdale;Clear;31;SSW;9;66%

Paso Robles;Clear;42;Calm;0;95%

Point Mugu;Mostly clear;44;N;7;82%

Porterville;Clear;42;ESE;7;67%

Ramona;Clear;32;ESE;3;78%

Redding;Cloudy;44;Calm;0;92%

Riverside;Clear;44;ENE;5;45%

Riverside March;Clear;30;Calm;0;85%

Sacramento;Cloudy;46;NNW;8;92%

Sacramento International;Cloudy;45;NW;9;96%

Salinas;Cloudy;52;SE;6;92%

San Bernardino;Clear;40;E;5;50%

San Carlos;Cloudy;52;Calm;0;100%

San Diego;Mostly clear;49;Calm;0;65%

San Diego Brown;Clear;45;ENE;5;62%

San Diego Montgomery;Clear;46;NNE;3;53%

San Francisco;Cloudy;54;NW;6;88%

San Jose;Mostly cloudy;53;SSE;8;89%

San Luis Obispo;Partly cloudy;44;E;5;92%

San Nicolas Island;Clear;53;WNW;15;79%

Sandberg;Partly cloudy;39;NNW;23;69%

Santa Ana;Clear;48;N;3;67%

Santa Barbara;Clear;54;NNW;7;69%

Santa Maria;Partly cloudy;47;E;5;89%

Santa Monica;Clear;50;NW;3;36%

Santa Rosa;Cloudy;51;ESE;6;100%

Santa Ynez;Clear;45;W;5;93%

Santee;Clear;41;Calm;0;70%

South Lake Tahoe;Cloudy;32;S;7;69%

Stockton;Cloudy;53;ESE;7;82%

Thermal;Clear;39;N;6;50%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;27;Calm;0;86%

Twentynine Palms;Clear;38;W;4;41%

Ukiah;Cloudy;46;Calm;0;95%

Vacaville;Cloudy;45;N;5;96%

Van Nuys;Clear;49;NW;5;47%

Vandenberg AFB;Clear;44;E;5;95%

Victorville;Clear;30;WSW;5;84%

Visalia;Clear;43;E;7;70%

Watsonville;Mostly cloudy;52;SE;3;100%

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