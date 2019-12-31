CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Monday, December 30, 2019

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Fog;26;Calm;0;88%

Arcata;Mostly clear;43;NNW;4;88%

Auburn;Clear;47;Calm;0;50%

Avalon;Mostly cloudy;54;ENE;15;44%

Bakersfield;Clear;48;E;5;76%

Beale AFB;Clear;47;N;12;69%

Big Bear City;Flurries;27;E;9;92%

Bishop;Mostly cloudy;34;WNW;7;69%

Blue Canyon;Clear;38;N;6;59%

Blythe;Cloudy;44;NNW;5;69%

Burbank;Clear;62;NE;21;27%

Camarillo;Clear;58;SSE;3;35%

Camp Pendleton;Cloudy;56;NNE;9;43%

Campo;Cloudy;48;NE;18;42%

Carlsbad;Cloudy;50;Calm;0;82%

Chico;Clear;46;Calm;0;70%

China Lake;Clear;40;ESE;3;73%

Chino;Cloudy;53;NE;17;38%

Concord;Clear;47;Calm;0;86%

Corona;Cloudy;57;SE;7;34%

Crescent City;Partly cloudy;49;NE;8;70%

Daggett-Barstow;Mostly clear;40;W;6;70%

Edwards AFB;Mostly clear;38;NNW;3;91%

El Centro;Cloudy;50;W;7;61%

Eureka;Mostly clear;41;NW;3;93%

Fairfield;Clear;45;NNW;9;87%

Fresno;Clear;42;Calm;0;88%

Fullerton;Clear;53;NNE;4;46%

Hanford;Clear;38;Calm;0;96%

Hawthorne;Clear;55;E;3;56%

Hayward;Fog;46;NE;3;88%

Imperial;Cloudy;50;W;7;61%

Imperial Beach;Cloudy;54;E;3;35%

Lancaster;Clear;35;Calm;0;84%

Lemoore Nas;Partly cloudy;39;SW;5;95%

Lincoln;Clear;45;Calm;0;81%

Livermore;Clear;44;N;3;85%

Lompoc;Clear;46;Calm;0;70%

Long Beach;Cloudy;54;N;6;56%

Los Alamitos;Mostly cloudy;54;N;6;56%

Los Angeles;Clear;57;Calm;0;48%

Los Angeles Downtown;Clear;57;Calm;0;48%

Madera;Clear;40;E;5;92%

Mammoth;Mostly clear;33;N;4;77%

Marysville;Clear;54;N;10;52%

Mather AFB;Clear;41;Calm;0;100%

Merced;Clear;39;ESE;5;95%

Merced (airport);Clear;39;ESE;5;95%

Miramar Mcas;Cloudy;48;SE;3;65%

Modesto;Clear;44;Calm;0;85%

Moffett Nas;Clear;44;S;4;93%

Mojave;Mostly cloudy;36;N;10;80%

Montague;Fog;31;Calm;0;92%

Monterey Rabr;Clear;51;E;3;76%

Mount Shasta;Mostly clear;30;Calm;0;88%

Napa County;Clear;40;S;3;100%

Needles;Showers;52;NNW;13;42%

North Island;Cloudy;54;N;3;66%

Oakland;Fog;45;NNW;3;91%

Oceanside;Cloudy;50;Calm;0;82%

Ontario;Cloudy;53;NE;17;38%

Oroville;Clear;53;NW;7;56%

Oxnard;Clear;54;N;5;50%

Palm Springs;Cloudy;58;NW;10;32%

Palmdale;Clear;39;NE;8;64%

Paso Robles;Clear;43;ENE;5;92%

Point Mugu;Mostly clear;58;NE;22;37%

Porterville;Clear;40;ESE;3;96%

Ramona;Showers;55;E;14;43%

Redding;Clear;56;N;12;43%

Riverside;Cloudy;55;N;3;35%

Riverside March;Mostly cloudy;52;NE;7;38%

Sacramento;Clear;41;Calm;0;92%

Sacramento International;Clear;43;NNW;6;92%

Salinas;Clear;46;SSW;3;85%

San Bernardino;Cloudy;52;Calm;0;44%

San Carlos;Partly cloudy;46;Calm;0;87%

San Diego;Cloudy;54;N;3;66%

San Diego Brown;Cloudy;49;NE;3;58%

San Diego Montgomery;Cloudy;49;SE;3;68%

San Francisco;Fog;49;NNW;4;79%

San Jose;Clear;47;S;3;83%

San Luis Obispo;Clear;48;Calm;0;67%

San Nicolas Island;Clear;55;N;12;68%

Sandberg;Clear;36;N;6;69%

Santa Ana;Cloudy;58;NE;10;38%

Santa Barbara;Clear;49;Calm;0;86%

Santa Maria;Clear;54;N;13;54%

Santa Monica;Clear;54;ENE;3;44%

Santa Rosa;Clear;43;NNW;9;96%

Santa Ynez;Clear;46;S;5;70%

Santee;Cloudy;46;Calm;0;75%

South Lake Tahoe;Mostly cloudy;33;N;5;69%

Stockton;Clear;45;SE;8;85%

Thermal;Showers;53;N;7;60%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;25;SE;6;92%

Twentynine Palms;Showers;46;NW;10;59%

Ukiah;Fog;38;Calm;0;100%

Vacaville;Clear;59;N;15;43%

Van Nuys;Clear;56;NNE;15;38%

Vandenberg AFB;Clear;50;NE;12;65%

Victorville;Clear;40;NNE;10;66%

Visalia;Clear;41;Calm;0;100%

Watsonville;Clear;45;NNW;5;92%

_____

Copyright 2019 AccuWeather