CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Saturday, February 15, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;26;E;3;74%
Arcata;Clear;42;E;4;88%
Auburn;Mostly clear;43;E;6;68%
Avalon;Clear;54;NW;7;21%
Bakersfield;Clear;54;E;7;58%
Beale AFB;Mostly clear;43;Calm;0;85%
Big Bear City;Clear;23;Calm;0;85%
Bishop;Clear;35;N;3;70%
Blue Canyon;Mostly clear;42;NE;3;57%
Blythe;Clear;50;N;4;43%
Burbank;Clear;51;Calm;0;54%
Camarillo;Clear;49;ENE;5;86%
Camp Pendleton;Clear;48;ENE;4;74%
Campo;Clear;37;NE;5;75%
Carlsbad;Clear;43;Calm;0;87%
Chico;Clear;46;Calm;0;75%
China Lake;Mostly cloudy;42;SSW;8;54%
Chino;Clear;50;NW;3;67%
Concord;Clear;50;SSE;5;76%
Corona;Clear;50;ESE;5;65%
Crescent City;Mostly cloudy;41;SSE;5;92%
Daggett-Barstow;Clear;51;W;7;37%
Edwards AFB;Mostly cloudy;42;SW;8;61%
El Centro;Clear;51;WNW;4;62%
Eureka;Clear;41;E;5;60%
Fairfield;Clear;47;S;9;90%
Fresno;Clear;52;NW;5;71%
Fullerton;Clear;52;Calm;1;76%
Hanford;Clear;52;NNW;6;74%
Hawthorne;Clear;55;Calm;0;79%
Hayward;Clear;48;NE;5;82%
Imperial;Clear;51;WNW;4;62%
Imperial Beach;Showers;52;NE;2;80%
Lancaster;Partly cloudy;41;Calm;0;62%
Lemoore Nas;Clear;42;NW;9;82%
Lincoln;Partly cloudy;36;ENE;6;100%
Livermore;Clear;44;Calm;0;82%
Lompoc;Cloudy;44;Calm;0;88%
Long Beach;Clear;51;Calm;0;85%
Los Alamitos;Clear;51;Calm;0;85%
Los Angeles;Clear;56;Calm;0;80%
Los Angeles Downtown;Clear;56;Calm;0;80%
Madera;Clear;42;Calm;0;88%
Mammoth;Cloudy;35;N;4;53%
Marysville;Clear;42;Calm;0;88%
Mather AFB;Clear;43;SE;7;93%
Merced;Clear;43;Calm;0;82%
Merced (airport);Clear;43;Calm;0;82%
Miramar Mcas;Clear;46;ENE;5;82%
Modesto;Clear;46;Calm;0;82%
Moffett Nas;Mostly clear;47;N;2;89%
Mojave;Mostly cloudy;52;W;12;32%
Montague;Cloudy;39;NE;6;61%
Monterey Rabr;Clear;46;ESE;5;85%
Mount Shasta;Cloudy;33;N;3;69%
Napa County;Clear;45;E;3;92%
Needles;Clear;51;WSW;6;29%
North Island;Clear;54;Calm;0;92%
Oakland;Clear;49;NW;3;83%
Oceanside;Clear;43;Calm;0;87%
Ontario;Clear;50;NW;3;67%
Oroville;Partly cloudy;48;W;3;73%
Oxnard;Mostly clear;51;Calm;0;89%
Palm Springs;Clear;58;WNW;3;32%
Palmdale;Mostly clear;46;WSW;5;57%
Paso Robles;Clear;44;ENE;3;85%
Point Mugu;Mostly clear;50;NNE;6;89%
Porterville;Clear;45;Calm;0;79%
Ramona;Clear;37;Calm;0;92%
Redding;Mostly cloudy;44;Calm;0;76%
Riverside;Clear;50;ESE;3;65%
Riverside March;Clear;43;W;3;78%
Sacramento;Clear;45;Calm;0;85%
Sacramento International;Mostly clear;48;SW;5;82%
Salinas;Clear;47;Calm;0;79%
San Bernardino;Clear;49;Calm;0;50%
San Carlos;Clear;48;Calm;0;87%
San Diego;Clear;54;Calm;0;92%
San Diego Brown;Clear;50;NW;3;89%
San Diego Montgomery;Clear;51;Calm;0;85%
San Francisco;Clear;49;NW;4;80%
San Jose;Mostly clear;50;Calm;0;86%
San Luis Obispo;Clear;45;ESE;3;89%
San Nicolas Island;Mostly clear;50;WNW;14;92%
Sandberg;Clear;45;NNW;14;60%
Santa Ana;Clear;51;N;2;82%
Santa Barbara;Clear;47;N;3;86%
Santa Maria;Clear;47;SSE;3;86%
Santa Monica;Clear;51;Calm;0;82%
Santa Rosa;Mostly clear;45;Calm;0;89%
Santa Ynez;Mostly cloudy;45;Calm;0;93%
Santee;Clear;46;Calm;0;87%
South Lake Tahoe;Clear;28;SSW;3;81%
Stockton;Clear;48;Calm;0;82%
Thermal;Clear;48;NNE;3;45%
Truckee-Tahoe;Clear;23;Calm;0;92%
Twentynine Palms;Clear;47;W;2;40%
Ukiah;Clear;46;Calm;0;76%
Vacaville;Clear;42;Calm;0;88%
Van Nuys;Clear;52;W;3;67%
Vandenberg AFB;Partly cloudy;45;SSE;3;93%
Victorville;Clear;43;SW;4;43%
Visalia;Clear;46;NNE;3;79%
Watsonville;Clear;45;NNW;5;89%
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