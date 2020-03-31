CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Monday, March 30, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;43;SW;10;73%
Arcata;Showers;51;SSW;8;100%
Auburn;Mostly cloudy;52;Calm;0;84%
Avalon;Mostly clear;57;W;8;45%
Bakersfield;Clear;58;NNE;5;59%
Beale AFB;Mostly cloudy;55;SE;6;73%
Big Bear City;Mostly clear;32;Calm;0;59%
Bishop;Clear;41;SSW;6;54%
Blue Canyon;Cloudy;37;SSE;6;92%
Blythe;Clear;66;SW;4;37%
Burbank;Clear;59;E;3;66%
Camarillo;Clear;58;Calm;0;77%
Camp Pendleton;Mostly clear;59;NNW;5;68%
Campo;Mostly cloudy;48;NNE;3;86%
Carlsbad;Clear;53;Calm;0;85%
Chico;Mostly cloudy;57;SE;10;67%
China Lake;Clear;57;S;10;38%
Chino;Clear;59;SE;8;67%
Concord;Mostly cloudy;54;N;5;77%
Corona;Partly cloudy;58;WSW;5;69%
Crescent City;Cloudy;51;S;16;96%
Daggett-Barstow;Clear;61;WNW;8;30%
Edwards AFB;Clear;55;SW;13;56%
El Centro;Mostly clear;64;N;4;27%
Eureka;Rain;51;SSW;9;100%
Fairfield;Mostly clear;50;Calm;0;81%
Fresno;Clear;60;NNW;6;59%
Fullerton;Clear;60;WNW;5;74%
Hanford;Clear;55;NNW;6;79%
Hawthorne;Clear;59;SW;3;74%
Hayward;Clear;54;NW;5;77%
Imperial;Mostly clear;64;N;4;27%
Imperial Beach;Mostly clear;63;Calm;0;62%
Lancaster;Clear;55;W;18;52%
Lemoore Nas;Clear;53;NW;9;73%
Lincoln;Mostly cloudy;54;Calm;0;76%
Livermore;Clear;50;W;6;86%
Lompoc;Clear;54;W;8;86%
Long Beach;Clear;58;NW;3;77%
Los Alamitos;Mostly clear;58;NW;3;77%
Los Angeles;Clear;60;Calm;0;66%
Los Angeles Downtown;Clear;60;Calm;0;66%
Madera;Clear;54;NNW;6;80%
Mammoth;Partly cloudy;41;WSW;10;96%
Marysville;Mostly cloudy;53;S;6;76%
Mather AFB;Mostly clear;56;SW;5;73%
Merced;Clear;53;NNW;7;76%
Merced (airport);Clear;53;NNW;7;76%
Miramar Mcas;Clear;58;N;7;80%
Modesto;Clear;57;NW;9;68%
Moffett Nas;Mostly clear;53;NNW;7;90%
Mojave;Showers;57;WNW;14;28%
Montague;Showers;48;WSW;10;62%
Monterey Rabr;Clear;56;S;5;77%
Mount Shasta;Cloudy;42;ESE;5;95%
Napa County;Clear;52;W;9;82%
Needles;Clear;65;SW;9;39%
North Island;Partly cloudy;62;NNW;6;80%
Oakland;Mostly clear;57;NW;8;82%
Oceanside;Clear;53;Calm;0;85%
Ontario;Clear;59;SE;8;67%
Oroville;Mostly cloudy;58;SSE;8;64%
Oxnard;Clear;56;Calm;0;89%
Palm Springs;Clear;70;Calm;0;29%
Palmdale;Clear;53;WSW;9;46%
Paso Robles;Clear;54;WNW;12;74%
Point Mugu;Clear;57;NNE;3;86%
Porterville;Clear;51;SSE;6;89%
Ramona;Clear;49;Calm;0;92%
Redding;Cloudy;53;Calm;0;92%
Riverside;Partly cloudy;58;W;5;61%
Riverside March;Partly cloudy;51;NW;6;79%
Sacramento;Mostly clear;52;WSW;7;80%
Sacramento International;Mostly clear;53;SW;5;73%
Salinas;Clear;54;WNW;5;80%
San Bernardino;Clear;61;Calm;0;55%
San Carlos;Mostly clear;54;Calm;0;76%
San Diego;Mostly clear;62;NNW;6;80%
San Diego Brown;Clear;57;NW;3;77%
San Diego Montgomery;Clear;59;N;7;71%
San Francisco;Mostly clear;55;NW;8;81%
San Jose;Partly cloudy;54;NW;9;77%
San Luis Obispo;Clear;53;NW;7;85%
San Nicolas Island;Clear;54;NW;24;86%
Sandberg;Showers;47;NW;22;68%
Santa Ana;Clear;58;NW;4;83%
Santa Barbara;Clear;54;Calm;0;86%
Santa Maria;Clear;54;WNW;10;80%
Santa Monica;Clear;56;Calm;0;86%
Santa Rosa;Mostly cloudy;50;NW;5;92%
Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;87%
Santee;Clear;55;W;5;81%
South Lake Tahoe;Cloudy;39;S;12;66%
Stockton;Clear;57;WNW;12;71%
Thermal;Clear;63;Calm;0;47%
Truckee-Tahoe;Cloudy;37;SW;12;75%
Twentynine Palms;Clear;58;N;5;38%
Ukiah;Cloudy;53;SSE;5;82%
Vacaville;Mostly clear;54;SSW;3;71%
Van Nuys;Clear;58;Calm;0;72%
Vandenberg AFB;Clear;53;N;16;88%
Victorville;Clear;53;SW;8;52%
Visalia;Clear;57;NNW;6;68%
Watsonville;Clear;53;ENE;3;85%
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