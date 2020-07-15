CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, July 15, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;69;N;5;29%
Arcata;Clear;58;S;2;83%
Auburn;Clear;71;Calm;0;55%
Avalon;Cloudy;58;SW;7;86%
Bakersfield;Clear;82;N;10;17%
Beale AFB;Clear;76;SSE;7;49%
Big Bear City;Clear;55;Calm;0;40%
Bishop;Mostly clear;85;S;12;14%
Blue Canyon;Clear;67;NNE;3;52%
Blythe;Clear;95;S;7;18%
Burbank;Partly cloudy;65;S;5;77%
Camarillo;Cloudy;63;Calm;0;80%
Camp Pendleton;Cloudy;68;SW;2;81%
Campo;Clear;60;Calm;0;72%
Carlsbad;Mostly cloudy;61;Calm;0;96%
Chico;Clear;82;SSE;5;34%
China Lake;Clear;85;S;17;19%
Chino;Clear;66;WSW;3;81%
Concord;Mostly clear;63;W;7;69%
Corona;Clear;67;WNW;5;84%
Crescent City;Clear;56;S;5;83%
Daggett-Barstow;Clear;85;WNW;13;22%
Edwards AFB;Clear;74;WSW;15;26%
El Centro;Clear;88;W;13;13%
Eureka;Mostly clear;57;SE;5;77%
Fairfield;Clear;60;SW;28;78%
Fresno;Clear;82;WNW;12;36%
Fullerton;Cloudy;69;SW;2;84%
Hanford;Clear;81;NW;10;45%
Hawthorne;Cloudy;65;SW;5;77%
Hayward;Clear;60;N;7;77%
Imperial;Clear;88;W;13;13%
Imperial Beach;Cloudy;66;SSW;2;79%
Lancaster;Clear;73;WSW;17;37%
Lemoore Nas;Mostly clear;74;WNW;8;47%
Lincoln;Clear;73;Calm;0;49%
Livermore;Clear;60;WNW;8;77%
Lompoc;Cloudy;60;N;6;80%
Long Beach;Mostly cloudy;65;NW;6;84%
Los Alamitos;Cloudy;65;NW;6;84%
Los Angeles;Cloudy;65;W;3;77%
Los Angeles Downtown;Cloudy;65;W;3;77%
Madera;Cloudy;70;NW;6;50%
Mammoth;Clear;68;NNW;4;27%
Marysville;Clear;75;SSE;10;53%
Mather AFB;Mostly clear;66;Calm;0;63%
Merced;Clear;70;W;7;48%
Merced (airport);Clear;70;W;7;48%
Miramar Mcas;Cloudy;65;W;3;84%
Modesto;Clear;75;N;9;49%
Moffett Nas;Cloudy;61;Calm;0;82%
Mojave;Clear;79;N;10;21%
Montague;Clear;77;N;15;31%
Monterey Rabr;Mostly clear;59;SSE;3;80%
Mount Shasta;Clear;74;N;3;34%
Napa County;Mostly clear;58;WSW;5;80%
Needles;Clear;97;SSW;5;6%
North Island;Cloudy;69;NW;3;70%
Oakland;Mostly clear;62;W;3;85%
Oceanside;Mostly cloudy;61;Calm;0;96%
Ontario;Clear;66;WSW;3;81%
Oroville;Clear;82;ESE;6;40%
Oxnard;Cloudy;60;WNW;9;89%
Palm Springs;Clear;91;NNW;15;18%
Palmdale;Clear;77;SW;13;18%
Paso Robles;Clear;57;SSW;12;80%
Point Mugu;Mostly cloudy;62;NW;6;83%
Porterville;Clear;76;SE;7;31%
Ramona;Mostly clear;57;W;5;93%
Redding;Clear;81;ESE;5;46%
Riverside;Clear;67;W;6;75%
Riverside March;Clear;67;W;5;76%
Sacramento;Mostly clear;65;S;7;67%
Sacramento International;Clear;67;SSE;12;65%
Salinas;Cloudy;63;NNW;7;72%
San Bernardino;Clear;70;WSW;6;64%
San Carlos;Partly cloudy;63;SSW;5;77%
San Diego;Cloudy;69;NW;3;70%
San Diego Brown;Cloudy;64;W;3;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;68;W;3;72%
San Francisco;Partly cloudy;58;WSW;4;93%
San Jose;Clear;63;S;7;69%
San Luis Obispo;Cloudy;59;WSW;3;80%
San Nicolas Island;Cloudy;58;NW;22;86%
Sandberg;Clear;65;S;8;29%
Santa Ana;Mostly cloudy;69;WSW;2;79%
Santa Barbara;Clear;62;ENE;7;86%
Santa Maria;Cloudy;60;N;5;77%
Santa Monica;Cloudy;64;N;3;83%
Santa Rosa;Cloudy;54;S;8;89%
Santa Ynez;Mostly cloudy;54;W;3;93%
Santee;Cloudy;64;W;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;61;Calm;0;64%
Stockton;Clear;75;W;13;49%
Thermal;Clear;89;N;17;24%
Truckee-Tahoe;Clear;55;Calm;0;71%
Twentynine Palms;Clear;84;WNW;5;16%
Ukiah;Clear;71;S;8;52%
Vacaville;Clear;72;SW;9;51%
Van Nuys;Mostly cloudy;66;ESE;6;91%
Vandenberg AFB;Cloudy;58;N;6;84%
Victorville;Clear;70;S;4;17%
Visalia;Clear;79;NW;9;53%
Watsonville;Cloudy;57;Calm;0;96%
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