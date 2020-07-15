CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, July 15, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;69;N;5;29%

Arcata;Clear;58;S;2;83%

Auburn;Clear;71;Calm;0;55%

Avalon;Cloudy;58;SW;7;86%

Bakersfield;Clear;82;N;10;17%

Beale AFB;Clear;76;SSE;7;49%

Big Bear City;Clear;55;Calm;0;40%

Bishop;Mostly clear;85;S;12;14%

Blue Canyon;Clear;67;NNE;3;52%

Blythe;Clear;95;S;7;18%

Burbank;Partly cloudy;65;S;5;77%

Camarillo;Cloudy;63;Calm;0;80%

Camp Pendleton;Cloudy;68;SW;2;81%

Campo;Clear;60;Calm;0;72%

Carlsbad;Mostly cloudy;61;Calm;0;96%

Chico;Clear;82;SSE;5;34%

China Lake;Clear;85;S;17;19%

Chino;Clear;66;WSW;3;81%

Concord;Mostly clear;63;W;7;69%

Corona;Clear;67;WNW;5;84%

Crescent City;Clear;56;S;5;83%

Daggett-Barstow;Clear;85;WNW;13;22%

Edwards AFB;Clear;74;WSW;15;26%

El Centro;Clear;88;W;13;13%

Eureka;Mostly clear;57;SE;5;77%

Fairfield;Clear;60;SW;28;78%

Fresno;Clear;82;WNW;12;36%

Fullerton;Cloudy;69;SW;2;84%

Hanford;Clear;81;NW;10;45%

Hawthorne;Cloudy;65;SW;5;77%

Hayward;Clear;60;N;7;77%

Imperial;Clear;88;W;13;13%

Imperial Beach;Cloudy;66;SSW;2;79%

Lancaster;Clear;73;WSW;17;37%

Lemoore Nas;Mostly clear;74;WNW;8;47%

Lincoln;Clear;73;Calm;0;49%

Livermore;Clear;60;WNW;8;77%

Lompoc;Cloudy;60;N;6;80%

Long Beach;Mostly cloudy;65;NW;6;84%

Los Alamitos;Cloudy;65;NW;6;84%

Los Angeles;Cloudy;65;W;3;77%

Los Angeles Downtown;Cloudy;65;W;3;77%

Madera;Cloudy;70;NW;6;50%

Mammoth;Clear;68;NNW;4;27%

Marysville;Clear;75;SSE;10;53%

Mather AFB;Mostly clear;66;Calm;0;63%

Merced;Clear;70;W;7;48%

Merced (airport);Clear;70;W;7;48%

Miramar Mcas;Cloudy;65;W;3;84%

Modesto;Clear;75;N;9;49%

Moffett Nas;Cloudy;61;Calm;0;82%

Mojave;Clear;79;N;10;21%

Montague;Clear;77;N;15;31%

Monterey Rabr;Mostly clear;59;SSE;3;80%

Mount Shasta;Clear;74;N;3;34%

Napa County;Mostly clear;58;WSW;5;80%

Needles;Clear;97;SSW;5;6%

North Island;Cloudy;69;NW;3;70%

Oakland;Mostly clear;62;W;3;85%

Oceanside;Mostly cloudy;61;Calm;0;96%

Ontario;Clear;66;WSW;3;81%

Oroville;Clear;82;ESE;6;40%

Oxnard;Cloudy;60;WNW;9;89%

Palm Springs;Clear;91;NNW;15;18%

Palmdale;Clear;77;SW;13;18%

Paso Robles;Clear;57;SSW;12;80%

Point Mugu;Mostly cloudy;62;NW;6;83%

Porterville;Clear;76;SE;7;31%

Ramona;Mostly clear;57;W;5;93%

Redding;Clear;81;ESE;5;46%

Riverside;Clear;67;W;6;75%

Riverside March;Clear;67;W;5;76%

Sacramento;Mostly clear;65;S;7;67%

Sacramento International;Clear;67;SSE;12;65%

Salinas;Cloudy;63;NNW;7;72%

San Bernardino;Clear;70;WSW;6;64%

San Carlos;Partly cloudy;63;SSW;5;77%

San Diego;Cloudy;69;NW;3;70%

San Diego Brown;Cloudy;64;W;3;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;68;W;3;72%

San Francisco;Partly cloudy;58;WSW;4;93%

San Jose;Clear;63;S;7;69%

San Luis Obispo;Cloudy;59;WSW;3;80%

San Nicolas Island;Cloudy;58;NW;22;86%

Sandberg;Clear;65;S;8;29%

Santa Ana;Mostly cloudy;69;WSW;2;79%

Santa Barbara;Clear;62;ENE;7;86%

Santa Maria;Cloudy;60;N;5;77%

Santa Monica;Cloudy;64;N;3;83%

Santa Rosa;Cloudy;54;S;8;89%

Santa Ynez;Mostly cloudy;54;W;3;93%

Santee;Cloudy;64;W;5;82%

South Lake Tahoe;Clear;61;Calm;0;64%

Stockton;Clear;75;W;13;49%

Thermal;Clear;89;N;17;24%

Truckee-Tahoe;Clear;55;Calm;0;71%

Twentynine Palms;Clear;84;WNW;5;16%

Ukiah;Clear;71;S;8;52%

Vacaville;Clear;72;SW;9;51%

Van Nuys;Mostly cloudy;66;ESE;6;91%

Vandenberg AFB;Cloudy;58;N;6;84%

Victorville;Clear;70;S;4;17%

Visalia;Clear;79;NW;9;53%

Watsonville;Cloudy;57;Calm;0;96%

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