CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Tuesday, July 21, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly clear;63;NNW;2;34%
Arcata;Mostly cloudy;54;WNW;1;100%
Auburn;Clear;65;SE;7;64%
Avalon;Fog;57;Calm;0;93%
Bakersfield;Clear;75;N;7;53%
Beale AFB;Clear;64;SW;3;74%
Big Bear City;Cloudy;46;Calm;0;49%
Bishop;Mostly clear;65;NNW;3;36%
Blue Canyon;Clear;70;N;5;36%
Blythe;Mostly clear;86;SE;3;21%
Burbank;Clear;64;E;8;72%
Camarillo;Mostly clear;61;SE;3;83%
Camp Pendleton;Cloudy;65;SW;2;86%
Campo;Clear;54;NE;7;74%
Carlsbad;Cloudy;67;WNW;6;86%
Chico;Clear;73;SE;7;56%
China Lake;Clear;77;SW;6;34%
Chino;Clear;62;WNW;2;84%
Concord;Mostly cloudy;59;SW;8;80%
Corona;Clear;62;Calm;2;84%
Crescent City;Fog;52;Calm;0;96%
Daggett-Barstow;Clear;81;WNW;9;29%
Edwards AFB;Clear;73;SSW;9;38%
El Centro;Clear;82;SE;6;57%
Eureka;Mostly cloudy;53;SW;2;99%
Fairfield;Partly cloudy;56;SW;25;84%
Fresno;Clear;72;NW;9;53%
Fullerton;Mostly clear;67;SW;2;80%
Hanford;Clear;73;NNW;7;58%
Hawthorne;Mostly clear;64;SW;3;77%
Hayward;Cloudy;59;N;3;80%
Imperial;Clear;82;SE;6;57%
Imperial Beach;Cloudy;66;SSE;2;87%
Lancaster;Clear;77;W;14;35%
Lemoore Nas;Clear;69;NNW;7;56%
Lincoln;Mostly clear;67;Calm;0;74%
Livermore;Mostly cloudy;56;NW;9;89%
Lompoc;Cloudy;58;W;7;90%
Long Beach;Mostly clear;65;Calm;0;80%
Los Alamitos;Mostly clear;65;Calm;0;80%
Los Angeles;Mostly clear;64;Calm;0;77%
Los Angeles Downtown;Mostly clear;64;Calm;0;77%
Madera;Clear;67;NW;6;70%
Mammoth;Mostly cloudy;68;NNE;4;39%
Marysville;Clear;64;S;5;69%
Mather AFB;Mostly clear;59;S;9;82%
Merced;Clear;67;Calm;0;67%
Merced (airport);Clear;67;Calm;0;67%
Miramar Mcas;Cloudy;66;W;1;82%
Modesto;Clear;69;NNW;7;54%
Moffett Nas;Cloudy;61;Calm;0;82%
Mojave;Clear;81;NW;20;27%
Montague;Clear;68;Calm;0;46%
Monterey Rabr;Showers;57;Calm;0;89%
Mount Shasta;Clear;59;Calm;0;69%
Napa County;Cloudy;57;WSW;13;86%
Needles;Cloudy;91;SE;9;9%
North Island;Cloudy;66;Calm;0;77%
Oakland;Cloudy;58;SSW;3;97%
Oceanside;Cloudy;67;WNW;6;86%
Ontario;Clear;62;WNW;2;84%
Oroville;Clear;71;ESE;5;58%
Oxnard;Mostly clear;59;Calm;0;96%
Palm Springs;Clear;86;Calm;0;33%
Palmdale;Clear;73;SW;7;35%
Paso Robles;Mostly cloudy;55;NW;8;89%
Point Mugu;Partly cloudy;59;Calm;0;89%
Porterville;Clear;71;S;3;72%
Ramona;Showers;59;Calm;0;93%
Redding;Mostly clear;76;WSW;3;59%
Riverside;Clear;66;W;5;72%
Riverside March;Clear;63;NW;5;77%
Sacramento;Mostly clear;59;S;6;83%
Sacramento International;Clear;60;SSE;10;80%
Salinas;Cloudy;57;Calm;0;89%
San Bernardino;Clear;67;WSW;5;68%
San Carlos;Cloudy;59;SSE;6;87%
San Diego;Cloudy;66;Calm;0;77%
San Diego Brown;Cloudy;64;W;5;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;66;S;5;77%
San Francisco;Mostly cloudy;58;WSW;4;95%
San Jose;Cloudy;61;SE;3;80%
San Luis Obispo;Cloudy;57;WNW;8;93%
San Nicolas Island;Cloudy;57;WNW;22;93%
Sandberg;Clear;69;NNW;16;50%
Santa Ana;Partly cloudy;66;S;2;84%
Santa Barbara;Mostly clear;57;Calm;0;89%
Santa Maria;Cloudy;58;WNW;6;86%
Santa Monica;Mostly clear;61;Calm;0;89%
Santa Rosa;Cloudy;56;SE;5;89%
Santa Ynez;Cloudy;55;Calm;0;93%
Santee;Cloudy;64;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Clear;52;Calm;0;71%
Stockton;Clear;64;NW;7;67%
Thermal;Clear;79;Calm;0;43%
Truckee-Tahoe;Clear;46;NNE;3;87%
Twentynine Palms;Clear;85;WNW;5;23%
Ukiah;Clear;60;SSE;5;74%
Vacaville;Clear;63;Calm;0;69%
Van Nuys;Mostly clear;64;E;5;81%
Vandenberg AFB;Cloudy;54;N;10;100%
Victorville;Clear;72;SSW;3;46%
Visalia;Clear;71;NW;8;70%
Watsonville;Cloudy;56;ENE;6;100%
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