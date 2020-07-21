CA Current Conditions as of 04:00 AM PDT Tuesday, July 21, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly clear;63;NNW;2;34%

Arcata;Mostly cloudy;54;WNW;1;100%

Auburn;Clear;65;SE;7;64%

Avalon;Fog;57;Calm;0;93%

Bakersfield;Clear;75;N;7;53%

Beale AFB;Clear;64;SW;3;74%

Big Bear City;Cloudy;46;Calm;0;49%

Bishop;Mostly clear;65;NNW;3;36%

Blue Canyon;Clear;70;N;5;36%

Blythe;Mostly clear;86;SE;3;21%

Burbank;Clear;64;E;8;72%

Camarillo;Mostly clear;61;SE;3;83%

Camp Pendleton;Cloudy;65;SW;2;86%

Campo;Clear;54;NE;7;74%

Carlsbad;Cloudy;67;WNW;6;86%

Chico;Clear;73;SE;7;56%

China Lake;Clear;77;SW;6;34%

Chino;Clear;62;WNW;2;84%

Concord;Mostly cloudy;59;SW;8;80%

Corona;Clear;62;Calm;2;84%

Crescent City;Fog;52;Calm;0;96%

Daggett-Barstow;Clear;81;WNW;9;29%

Edwards AFB;Clear;73;SSW;9;38%

El Centro;Clear;82;SE;6;57%

Eureka;Mostly cloudy;53;SW;2;99%

Fairfield;Partly cloudy;56;SW;25;84%

Fresno;Clear;72;NW;9;53%

Fullerton;Mostly clear;67;SW;2;80%

Hanford;Clear;73;NNW;7;58%

Hawthorne;Mostly clear;64;SW;3;77%

Hayward;Cloudy;59;N;3;80%

Imperial;Clear;82;SE;6;57%

Imperial Beach;Cloudy;66;SSE;2;87%

Lancaster;Clear;77;W;14;35%

Lemoore Nas;Clear;69;NNW;7;56%

Lincoln;Mostly clear;67;Calm;0;74%

Livermore;Mostly cloudy;56;NW;9;89%

Lompoc;Cloudy;58;W;7;90%

Long Beach;Mostly clear;65;Calm;0;80%

Los Alamitos;Mostly clear;65;Calm;0;80%

Los Angeles;Mostly clear;64;Calm;0;77%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;64;Calm;0;77%

Madera;Clear;67;NW;6;70%

Mammoth;Mostly cloudy;68;NNE;4;39%

Marysville;Clear;64;S;5;69%

Mather AFB;Mostly clear;59;S;9;82%

Merced;Clear;67;Calm;0;67%

Merced (airport);Clear;67;Calm;0;67%

Miramar Mcas;Cloudy;66;W;1;82%

Modesto;Clear;69;NNW;7;54%

Moffett Nas;Cloudy;61;Calm;0;82%

Mojave;Clear;81;NW;20;27%

Montague;Clear;68;Calm;0;46%

Monterey Rabr;Showers;57;Calm;0;89%

Mount Shasta;Clear;59;Calm;0;69%

Napa County;Cloudy;57;WSW;13;86%

Needles;Cloudy;91;SE;9;9%

North Island;Cloudy;66;Calm;0;77%

Oakland;Cloudy;58;SSW;3;97%

Oceanside;Cloudy;67;WNW;6;86%

Ontario;Clear;62;WNW;2;84%

Oroville;Clear;71;ESE;5;58%

Oxnard;Mostly clear;59;Calm;0;96%

Palm Springs;Clear;86;Calm;0;33%

Palmdale;Clear;73;SW;7;35%

Paso Robles;Mostly cloudy;55;NW;8;89%

Point Mugu;Partly cloudy;59;Calm;0;89%

Porterville;Clear;71;S;3;72%

Ramona;Showers;59;Calm;0;93%

Redding;Mostly clear;76;WSW;3;59%

Riverside;Clear;66;W;5;72%

Riverside March;Clear;63;NW;5;77%

Sacramento;Mostly clear;59;S;6;83%

Sacramento International;Clear;60;SSE;10;80%

Salinas;Cloudy;57;Calm;0;89%

San Bernardino;Clear;67;WSW;5;68%

San Carlos;Cloudy;59;SSE;6;87%

San Diego;Cloudy;66;Calm;0;77%

San Diego Brown;Cloudy;64;W;5;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;66;S;5;77%

San Francisco;Mostly cloudy;58;WSW;4;95%

San Jose;Cloudy;61;SE;3;80%

San Luis Obispo;Cloudy;57;WNW;8;93%

San Nicolas Island;Cloudy;57;WNW;22;93%

Sandberg;Clear;69;NNW;16;50%

Santa Ana;Partly cloudy;66;S;2;84%

Santa Barbara;Mostly clear;57;Calm;0;89%

Santa Maria;Cloudy;58;WNW;6;86%

Santa Monica;Mostly clear;61;Calm;0;89%

Santa Rosa;Cloudy;56;SE;5;89%

Santa Ynez;Cloudy;55;Calm;0;93%

Santee;Cloudy;64;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;52;Calm;0;71%

Stockton;Clear;64;NW;7;67%

Thermal;Clear;79;Calm;0;43%

Truckee-Tahoe;Clear;46;NNE;3;87%

Twentynine Palms;Clear;85;WNW;5;23%

Ukiah;Clear;60;SSE;5;74%

Vacaville;Clear;63;Calm;0;69%

Van Nuys;Mostly clear;64;E;5;81%

Vandenberg AFB;Cloudy;54;N;10;100%

Victorville;Clear;72;SSW;3;46%

Visalia;Clear;71;NW;8;70%

Watsonville;Cloudy;56;ENE;6;100%

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