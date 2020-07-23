CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Thursday, July 23, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;50;Calm;0;79%
Arcata;Mostly cloudy;56;WNW;2;100%
Auburn;Clear;61;ESE;6;70%
Avalon;Cloudy;58;SE;5;86%
Bakersfield;Clear;73;N;3;37%
Beale AFB;Clear;62;W;6;75%
Big Bear City;Clear;37;Calm;0;27%
Bishop;Clear;56;Calm;0;47%
Blue Canyon;Clear;64;NNE;5;42%
Blythe;Clear;89;WSW;4;38%
Burbank;Cloudy;60;ESE;5;83%
Camarillo;Cloudy;61;SW;5;80%
Camp Pendleton;Cloudy;64;SSW;2;87%
Campo;Clear;46;ENE;6;73%
Carlsbad;Cloudy;65;Calm;0;84%
Chico;Clear;66;ESE;3;67%
China Lake;Clear;76;SSW;12;21%
Chino;Mostly cloudy;60;NW;2;88%
Concord;Cloudy;60;SSW;13;80%
Corona;Cloudy;60;Calm;2;91%
Crescent City;Cloudy;56;Calm;0;89%
Daggett-Barstow;Clear;72;W;12;19%
Edwards AFB;Clear;67;SSW;13;29%
El Centro;Clear;83;NE;4;16%
Eureka;Cloudy;54;WNW;2;100%
Fairfield;Mostly cloudy;57;SW;23;87%
Fresno;Clear;64;NW;7;69%
Fullerton;Cloudy;65;SSW;1;77%
Hanford;Clear;67;NW;10;70%
Hawthorne;Cloudy;63;SSE;3;77%
Hayward;Cloudy;61;W;8;77%
Imperial;Clear;83;NE;4;16%
Imperial Beach;Cloudy;64;SE;2;79%
Lancaster;Clear;71;WSW;16;26%
Lemoore Nas;Clear;62;NW;8;67%
Lincoln;Clear;61;SSE;8;77%
Livermore;Mostly cloudy;60;WNW;6;83%
Lompoc;Cloudy;57;Calm;0;93%
Long Beach;Cloudy;64;Calm;0;77%
Los Alamitos;Cloudy;64;Calm;0;77%
Los Angeles;Cloudy;65;Calm;0;72%
Los Angeles Downtown;Cloudy;65;Calm;0;72%
Madera;Clear;61;NW;7;80%
Mammoth;Mostly cloudy;62;SW;4;60%
Marysville;Clear;61;SSW;6;77%
Mather AFB;Mostly clear;55;SE;7;93%
Merced;Clear;63;WNW;6;77%
Merced (airport);Clear;63;WNW;6;77%
Miramar Mcas;Cloudy;64;SW;2;77%
Modesto;Clear;61;NW;7;83%
Moffett Nas;Cloudy;61;E;6;77%
Mojave;Clear;72;WSW;14;21%
Montague;Mostly clear;60;SE;3;83%
Monterey Rabr;Cloudy;59;WSW;3;89%
Mount Shasta;Clear;52;Calm;0;89%
Napa County;Cloudy;58;WNW;7;83%
Needles;Mostly clear;92;SSW;10;25%
North Island;Cloudy;66;Calm;0;69%
Oakland;Cloudy;60;SW;3;89%
Oceanside;Cloudy;65;Calm;0;84%
Ontario;Mostly cloudy;60;NW;2;88%
Oroville;Clear;64;Calm;0;72%
Oxnard;Cloudy;60;SSE;5;86%
Palm Springs;Clear;77;SSE;3;40%
Palmdale;Clear;72;S;5;13%
Paso Robles;Cloudy;54;Calm;0;86%
Point Mugu;Cloudy;60;SSE;9;83%
Porterville;Clear;63;SSE;8;57%
Ramona;Cloudy;59;Calm;0;93%
Redding;Mostly clear;70;Calm;0;58%
Riverside;Mostly cloudy;61;W;5;83%
Riverside March;Mostly cloudy;55;WNW;2;93%
Sacramento;Mostly cloudy;58;SSW;6;86%
Sacramento International;Mostly clear;59;SE;10;83%
Salinas;Cloudy;60;NNW;3;86%
San Bernardino;Mostly clear;61;W;3;80%
San Carlos;Cloudy;59;W;6;82%
San Diego;Cloudy;66;Calm;0;69%
San Diego Brown;Cloudy;63;W;5;80%
San Diego Montgomery;Cloudy;66;N;3;69%
San Francisco;Cloudy;59;SW;4;90%
San Jose;Cloudy;60;SSE;10;77%
San Luis Obispo;Cloudy;59;NNW;5;83%
San Nicolas Island;Cloudy;57;NW;7;96%
Sandberg;Clear;60;SSW;6;38%
Santa Ana;Cloudy;63;SSW;2;80%
Santa Barbara;Cloudy;60;SE;5;86%
Santa Maria;Cloudy;58;Calm;0;86%
Santa Monica;Cloudy;62;ESE;5;83%
Santa Rosa;Cloudy;54;SSW;3;96%
Santa Ynez;Cloudy;55;NNW;3;87%
Santee;Cloudy;64;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;46;S;3;85%
Stockton;Clear;57;N;6;86%
Thermal;Clear;82;NW;12;34%
Truckee-Tahoe;Fog;43;Calm;0;100%
Twentynine Palms;Clear;77;W;5;11%
Ukiah;Clear;61;Calm;0;75%
Vacaville;Mostly clear;59;SW;5;77%
Van Nuys;Cloudy;61;Calm;0;83%
Vandenberg AFB;Cloudy;57;N;3;87%
Victorville;Clear;62;SSE;3;42%
Visalia;Clear;63;WSW;5;80%
Watsonville;Cloudy;56;Calm;0;93%
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