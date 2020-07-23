CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Thursday, July 23, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;50;Calm;0;79%

Arcata;Mostly cloudy;56;WNW;2;100%

Auburn;Clear;61;ESE;6;70%

Avalon;Cloudy;58;SE;5;86%

Bakersfield;Clear;73;N;3;37%

Beale AFB;Clear;62;W;6;75%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;27%

Bishop;Clear;56;Calm;0;47%

Blue Canyon;Clear;64;NNE;5;42%

Blythe;Clear;89;WSW;4;38%

Burbank;Cloudy;60;ESE;5;83%

Camarillo;Cloudy;61;SW;5;80%

Camp Pendleton;Cloudy;64;SSW;2;87%

Campo;Clear;46;ENE;6;73%

Carlsbad;Cloudy;65;Calm;0;84%

Chico;Clear;66;ESE;3;67%

China Lake;Clear;76;SSW;12;21%

Chino;Mostly cloudy;60;NW;2;88%

Concord;Cloudy;60;SSW;13;80%

Corona;Cloudy;60;Calm;2;91%

Crescent City;Cloudy;56;Calm;0;89%

Daggett-Barstow;Clear;72;W;12;19%

Edwards AFB;Clear;67;SSW;13;29%

El Centro;Clear;83;NE;4;16%

Eureka;Cloudy;54;WNW;2;100%

Fairfield;Mostly cloudy;57;SW;23;87%

Fresno;Clear;64;NW;7;69%

Fullerton;Cloudy;65;SSW;1;77%

Hanford;Clear;67;NW;10;70%

Hawthorne;Cloudy;63;SSE;3;77%

Hayward;Cloudy;61;W;8;77%

Imperial;Clear;83;NE;4;16%

Imperial Beach;Cloudy;64;SE;2;79%

Lancaster;Clear;71;WSW;16;26%

Lemoore Nas;Clear;62;NW;8;67%

Lincoln;Clear;61;SSE;8;77%

Livermore;Mostly cloudy;60;WNW;6;83%

Lompoc;Cloudy;57;Calm;0;93%

Long Beach;Cloudy;64;Calm;0;77%

Los Alamitos;Cloudy;64;Calm;0;77%

Los Angeles;Cloudy;65;Calm;0;72%

Los Angeles Downtown;Cloudy;65;Calm;0;72%

Madera;Clear;61;NW;7;80%

Mammoth;Mostly cloudy;62;SW;4;60%

Marysville;Clear;61;SSW;6;77%

Mather AFB;Mostly clear;55;SE;7;93%

Merced;Clear;63;WNW;6;77%

Merced (airport);Clear;63;WNW;6;77%

Miramar Mcas;Cloudy;64;SW;2;77%

Modesto;Clear;61;NW;7;83%

Moffett Nas;Cloudy;61;E;6;77%

Mojave;Clear;72;WSW;14;21%

Montague;Mostly clear;60;SE;3;83%

Monterey Rabr;Cloudy;59;WSW;3;89%

Mount Shasta;Clear;52;Calm;0;89%

Napa County;Cloudy;58;WNW;7;83%

Needles;Mostly clear;92;SSW;10;25%

North Island;Cloudy;66;Calm;0;69%

Oakland;Cloudy;60;SW;3;89%

Oceanside;Cloudy;65;Calm;0;84%

Ontario;Mostly cloudy;60;NW;2;88%

Oroville;Clear;64;Calm;0;72%

Oxnard;Cloudy;60;SSE;5;86%

Palm Springs;Clear;77;SSE;3;40%

Palmdale;Clear;72;S;5;13%

Paso Robles;Cloudy;54;Calm;0;86%

Point Mugu;Cloudy;60;SSE;9;83%

Porterville;Clear;63;SSE;8;57%

Ramona;Cloudy;59;Calm;0;93%

Redding;Mostly clear;70;Calm;0;58%

Riverside;Mostly cloudy;61;W;5;83%

Riverside March;Mostly cloudy;55;WNW;2;93%

Sacramento;Mostly cloudy;58;SSW;6;86%

Sacramento International;Mostly clear;59;SE;10;83%

Salinas;Cloudy;60;NNW;3;86%

San Bernardino;Mostly clear;61;W;3;80%

San Carlos;Cloudy;59;W;6;82%

San Diego;Cloudy;66;Calm;0;69%

San Diego Brown;Cloudy;63;W;5;80%

San Diego Montgomery;Cloudy;66;N;3;69%

San Francisco;Cloudy;59;SW;4;90%

San Jose;Cloudy;60;SSE;10;77%

San Luis Obispo;Cloudy;59;NNW;5;83%

San Nicolas Island;Cloudy;57;NW;7;96%

Sandberg;Clear;60;SSW;6;38%

Santa Ana;Cloudy;63;SSW;2;80%

Santa Barbara;Cloudy;60;SE;5;86%

Santa Maria;Cloudy;58;Calm;0;86%

Santa Monica;Cloudy;62;ESE;5;83%

Santa Rosa;Cloudy;54;SSW;3;96%

Santa Ynez;Cloudy;55;NNW;3;87%

Santee;Cloudy;64;Calm;0;77%

South Lake Tahoe;Clear;46;S;3;85%

Stockton;Clear;57;N;6;86%

Thermal;Clear;82;NW;12;34%

Truckee-Tahoe;Fog;43;Calm;0;100%

Twentynine Palms;Clear;77;W;5;11%

Ukiah;Clear;61;Calm;0;75%

Vacaville;Mostly clear;59;SW;5;77%

Van Nuys;Cloudy;61;Calm;0;83%

Vandenberg AFB;Cloudy;57;N;3;87%

Victorville;Clear;62;SSE;3;42%

Visalia;Clear;63;WSW;5;80%

Watsonville;Cloudy;56;Calm;0;93%

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