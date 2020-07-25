CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Saturday, July 25, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;64;Calm;0;37%

Arcata;Mostly clear;55;S;2;78%

Auburn;Clear;70;E;7;44%

Avalon;Showers;59;SE;7;89%

Bakersfield;Clear;80;N;6;36%

Beale AFB;Clear;67;SSW;3;61%

Big Bear City;Clear;46;Calm;0;33%

Bishop;Mostly clear;57;ENE;6;52%

Blue Canyon;Clear;66;NE;3;52%

Blythe;Clear;90;S;6;24%

Burbank;Clear;64;SE;6;74%

Camarillo;Clear;61;Calm;0;80%

Camp Pendleton;Cloudy;65;NNE;2;80%

Campo;Clear;55;N;5;79%

Carlsbad;Cloudy;67;Calm;0;81%

Chico;Clear;77;SSE;8;43%

China Lake;Clear;79;SSW;8;28%

Chino;Clear;63;W;2;86%

Concord;Partly cloudy;59;SSW;14;74%

Corona;Clear;61;Calm;0;89%

Crescent City;Mostly clear;57;SSE;7;80%

Daggett-Barstow;Clear;85;WNW;16;14%

Edwards AFB;Clear;73;SSW;8;26%

El Centro;Clear;84;E;5;33%

Eureka;Mostly clear;54;SSW;2;76%

Fairfield;Mostly clear;57;SW;24;83%

Fresno;Mostly clear;79;WNW;12;40%

Fullerton;Mostly clear;66;SW;1;82%

Hanford;Clear;78;NW;10;47%

Hawthorne;Mostly clear;63;Calm;0;77%

Hayward;Mostly cloudy;60;WNW;7;74%

Imperial;Clear;84;E;5;33%

Imperial Beach;Cloudy;65;SSE;2;87%

Lancaster;Clear;74;SW;6;32%

Lemoore Nas;Clear;76;NW;13;42%

Lincoln;Clear;68;SSE;12;55%

Livermore;Mostly clear;57;WNW;9;83%

Lompoc;Cloudy;59;Calm;0;86%

Long Beach;Mostly clear;64;NNW;6;80%

Los Alamitos;Mostly clear;64;NNW;6;80%

Los Angeles;Mostly clear;63;Calm;0;83%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;63;Calm;0;83%

Madera;Clear;71;WNW;9;58%

Mammoth;Clear;62;W;4;39%

Marysville;Clear;68;S;9;58%

Mather AFB;Mostly cloudy;61;SSE;4;72%

Merced;Clear;69;W;6;60%

Merced (airport);Clear;69;W;6;60%

Miramar Mcas;Cloudy;63;NW;1;88%

Modesto;Clear;73;NNW;8;50%

Moffett Nas;Mostly cloudy;59;NE;8;82%

Mojave;Clear;79;NW;17;27%

Montague;Clear;71;N;12;29%

Monterey Rabr;Cloudy;60;W;7;80%

Mount Shasta;Clear;61;Calm;0;57%

Napa County;Cloudy;58;W;3;83%

Needles;Clear;93;SW;12;16%

North Island;Cloudy;68;WNW;3;72%

Oakland;Cloudy;59;SW;3;91%

Oceanside;Cloudy;67;Calm;0;81%

Ontario;Clear;63;W;2;86%

Oroville;Clear;76;SSE;8;42%

Oxnard;Clear;58;Calm;0;100%

Palm Springs;Clear;85;Calm;0;36%

Palmdale;Clear;76;SSW;12;14%

Paso Robles;Clear;61;WNW;7;72%

Point Mugu;Mostly clear;60;Calm;0;89%

Porterville;Clear;73;SSW;3;58%

Ramona;Clear;55;Calm;0;96%

Redding;Clear;78;Calm;0;55%

Riverside;Clear;63;W;6;77%

Riverside March;Clear;62;Calm;0;80%

Sacramento;Partly cloudy;61;S;5;72%

Sacramento International;Clear;61;S;13;72%

Salinas;Cloudy;61;NW;8;75%

San Bernardino;Clear;66;WSW;6;68%

San Carlos;Cloudy;59;W;3;76%

San Diego;Cloudy;68;WNW;3;72%

San Diego Brown;Cloudy;65;W;3;77%

San Diego Montgomery;Cloudy;68;Calm;0;69%

San Francisco;Cloudy;58;SW;4;93%

San Jose;Partly cloudy;60;N;5;74%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;57;WNW;5;89%

San Nicolas Island;Cloudy;59;NW;6;96%

Sandberg;Clear;69;WNW;10;40%

Santa Ana;Mostly cloudy;64;S;1;86%

Santa Barbara;Clear;60;ESE;6;89%

Santa Maria;Cloudy;59;WNW;6;83%

Santa Monica;Mostly clear;61;Calm;0;89%

Santa Rosa;Cloudy;54;SW;5;92%

Santa Ynez;Partly cloudy;54;Calm;0;93%

Santee;Cloudy;64;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;54;Calm;0;69%

Stockton;Clear;67;NNE;5;60%

Thermal;Clear;88;NW;12;30%

Truckee-Tahoe;Clear;52;E;3;76%

Twentynine Palms;Clear;82;W;4;25%

Ukiah;Clear;66;S;7;58%

Vacaville;Clear;63;SW;9;62%

Van Nuys;Mostly clear;65;E;5;77%

Vandenberg AFB;Cloudy;57;N;9;93%

Victorville;Clear;63;S;3;42%

Visalia;Clear;76;WNW;9;59%

Watsonville;Mostly cloudy;57;ENE;6;86%

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