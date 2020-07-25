CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Saturday, July 25, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;64;Calm;0;37%
Arcata;Mostly clear;55;S;2;78%
Auburn;Clear;70;E;7;44%
Avalon;Showers;59;SE;7;89%
Bakersfield;Clear;80;N;6;36%
Beale AFB;Clear;67;SSW;3;61%
Big Bear City;Clear;46;Calm;0;33%
Bishop;Mostly clear;57;ENE;6;52%
Blue Canyon;Clear;66;NE;3;52%
Blythe;Clear;90;S;6;24%
Burbank;Clear;64;SE;6;74%
Camarillo;Clear;61;Calm;0;80%
Camp Pendleton;Cloudy;65;NNE;2;80%
Campo;Clear;55;N;5;79%
Carlsbad;Cloudy;67;Calm;0;81%
Chico;Clear;77;SSE;8;43%
China Lake;Clear;79;SSW;8;28%
Chino;Clear;63;W;2;86%
Concord;Partly cloudy;59;SSW;14;74%
Corona;Clear;61;Calm;0;89%
Crescent City;Mostly clear;57;SSE;7;80%
Daggett-Barstow;Clear;85;WNW;16;14%
Edwards AFB;Clear;73;SSW;8;26%
El Centro;Clear;84;E;5;33%
Eureka;Mostly clear;54;SSW;2;76%
Fairfield;Mostly clear;57;SW;24;83%
Fresno;Mostly clear;79;WNW;12;40%
Fullerton;Mostly clear;66;SW;1;82%
Hanford;Clear;78;NW;10;47%
Hawthorne;Mostly clear;63;Calm;0;77%
Hayward;Mostly cloudy;60;WNW;7;74%
Imperial;Clear;84;E;5;33%
Imperial Beach;Cloudy;65;SSE;2;87%
Lancaster;Clear;74;SW;6;32%
Lemoore Nas;Clear;76;NW;13;42%
Lincoln;Clear;68;SSE;12;55%
Livermore;Mostly clear;57;WNW;9;83%
Lompoc;Cloudy;59;Calm;0;86%
Long Beach;Mostly clear;64;NNW;6;80%
Los Alamitos;Mostly clear;64;NNW;6;80%
Los Angeles;Mostly clear;63;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Mostly clear;63;Calm;0;83%
Madera;Clear;71;WNW;9;58%
Mammoth;Clear;62;W;4;39%
Marysville;Clear;68;S;9;58%
Mather AFB;Mostly cloudy;61;SSE;4;72%
Merced;Clear;69;W;6;60%
Merced (airport);Clear;69;W;6;60%
Miramar Mcas;Cloudy;63;NW;1;88%
Modesto;Clear;73;NNW;8;50%
Moffett Nas;Mostly cloudy;59;NE;8;82%
Mojave;Clear;79;NW;17;27%
Montague;Clear;71;N;12;29%
Monterey Rabr;Cloudy;60;W;7;80%
Mount Shasta;Clear;61;Calm;0;57%
Napa County;Cloudy;58;W;3;83%
Needles;Clear;93;SW;12;16%
North Island;Cloudy;68;WNW;3;72%
Oakland;Cloudy;59;SW;3;91%
Oceanside;Cloudy;67;Calm;0;81%
Ontario;Clear;63;W;2;86%
Oroville;Clear;76;SSE;8;42%
Oxnard;Clear;58;Calm;0;100%
Palm Springs;Clear;85;Calm;0;36%
Palmdale;Clear;76;SSW;12;14%
Paso Robles;Clear;61;WNW;7;72%
Point Mugu;Mostly clear;60;Calm;0;89%
Porterville;Clear;73;SSW;3;58%
Ramona;Clear;55;Calm;0;96%
Redding;Clear;78;Calm;0;55%
Riverside;Clear;63;W;6;77%
Riverside March;Clear;62;Calm;0;80%
Sacramento;Partly cloudy;61;S;5;72%
Sacramento International;Clear;61;S;13;72%
Salinas;Cloudy;61;NW;8;75%
San Bernardino;Clear;66;WSW;6;68%
San Carlos;Cloudy;59;W;3;76%
San Diego;Cloudy;68;WNW;3;72%
San Diego Brown;Cloudy;65;W;3;77%
San Diego Montgomery;Cloudy;68;Calm;0;69%
San Francisco;Cloudy;58;SW;4;93%
San Jose;Partly cloudy;60;N;5;74%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;57;WNW;5;89%
San Nicolas Island;Cloudy;59;NW;6;96%
Sandberg;Clear;69;WNW;10;40%
Santa Ana;Mostly cloudy;64;S;1;86%
Santa Barbara;Clear;60;ESE;6;89%
Santa Maria;Cloudy;59;WNW;6;83%
Santa Monica;Mostly clear;61;Calm;0;89%
Santa Rosa;Cloudy;54;SW;5;92%
Santa Ynez;Partly cloudy;54;Calm;0;93%
Santee;Cloudy;64;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Clear;54;Calm;0;69%
Stockton;Clear;67;NNE;5;60%
Thermal;Clear;88;NW;12;30%
Truckee-Tahoe;Clear;52;E;3;76%
Twentynine Palms;Clear;82;W;4;25%
Ukiah;Clear;66;S;7;58%
Vacaville;Clear;63;SW;9;62%
Van Nuys;Mostly clear;65;E;5;77%
Vandenberg AFB;Cloudy;57;N;9;93%
Victorville;Clear;63;S;3;42%
Visalia;Clear;76;WNW;9;59%
Watsonville;Mostly cloudy;57;ENE;6;86%
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