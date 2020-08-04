CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Tuesday, August 4, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;57;Calm;0;59%

Arcata;Cloudy;58;NW;1;100%

Auburn;Clear;72;E;10;40%

Avalon;Showers;59;Calm;0;89%

Bakersfield;Clear;76;N;5;38%

Beale AFB;Clear;62;S;5;71%

Big Bear City;Clear;55;Calm;0;38%

Bishop;Clear;56;WNW;6;45%

Blue Canyon;Clear;67;Calm;0;29%

Blythe;Clear;89;SSW;4;39%

Burbank;Cloudy;65;SE;7;84%

Camarillo;Cloudy;63;NNW;5;90%

Camp Pendleton;Cloudy;66;SSE;2;87%

Campo;Clear;57;NE;7;59%

Carlsbad;Cloudy;66;SSW;6;93%

Chico;Clear;72;E;3;52%

China Lake;Clear;72;Calm;0;18%

Chino;Partly cloudy;64;WNW;2;88%

Concord;Mostly clear;60;S;17;86%

Corona;Partly cloudy;64;W;5;93%

Crescent City;Showers;59;SSW;3;96%

Daggett-Barstow;Clear;80;WNW;15;19%

Edwards AFB;Clear;74;SW;14;26%

El Centro;Clear;85;SE;5;69%

Eureka;Cloudy;57;NW;2;97%

Fairfield;Mostly clear;59;SW;26;86%

Fresno;Clear;72;NNW;6;45%

Fullerton;Cloudy;67;Calm;0;81%

Hanford;Clear;67;Calm;0;58%

Hawthorne;Cloudy;66;SSE;5;83%

Hayward;Cloudy;63;SW;6;75%

Imperial;Clear;85;SE;5;69%

Imperial Beach;Cloudy;66;SE;2;88%

Lancaster;Clear;77;W;16;33%

Lemoore Nas;Clear;65;SW;5;54%

Lincoln;Clear;63;S;8;72%

Livermore;Mostly cloudy;58;W;6;90%

Lompoc;Fog;55;W;8;96%

Long Beach;Cloudy;66;SSE;5;86%

Los Alamitos;Cloudy;66;SSE;5;86%

Los Angeles;Cloudy;68;Calm;0;81%

Los Angeles Downtown;Cloudy;68;Calm;0;81%

Madera;Clear;64;NNW;6;67%

Mammoth;Clear;60;N;4;61%

Marysville;Partly cloudy;65;S;7;67%

Mather AFB;Mostly clear;63;S;6;77%

Merced;Clear;65;NW;5;65%

Merced (airport);Clear;65;NW;5;65%

Miramar Mcas;Showers;66;S;2;83%

Modesto;Clear;64;NW;6;72%

Moffett Nas;Mostly clear;59;SE;7;93%

Mojave;Clear;79;NNW;18;25%

Montague;Clear;63;ENE;5;53%

Monterey Rabr;Cloudy;64;W;7;74%

Mount Shasta;Clear;58;Calm;0;71%

Napa County;Mostly cloudy;58;WSW;8;86%

Needles;Clear;85;SSE;3;7%

North Island;Showers;64;S;7;93%

Oakland;Cloudy;60;SSW;4;94%

Oceanside;Cloudy;66;SSW;6;93%

Ontario;Partly cloudy;64;WNW;2;88%

Oroville;Clear;71;SSE;3;56%

Oxnard;Cloudy;62;WSW;3;96%

Palm Springs;Clear;85;W;5;33%

Palmdale;Clear;72;SSW;10;28%

Paso Robles;Mostly clear;58;WNW;3;83%

Point Mugu;Showers;62;SSE;3;93%

Porterville;Clear;65;Calm;0;67%

Ramona;Fog;54;Calm;0;100%

Redding;Clear;72;Calm;2;47%

Riverside;Mostly clear;67;Calm;0;78%

Riverside March;Clear;61;NW;5;81%

Sacramento;Mostly clear;63;S;7;77%

Sacramento International;Clear;64;S;10;74%

Salinas;Cloudy;62;W;13;77%

San Bernardino;Clear;71;WSW;3;57%

San Carlos;Cloudy;59;WSW;6;87%

San Diego;Showers;64;S;7;93%

San Diego Brown;Cloudy;64;Calm;0;89%

San Diego Montgomery;Showers;64;SW;5;89%

San Francisco;Cloudy;59;SW;5;94%

San Jose;Clear;61;N;3;80%

San Luis Obispo;Cloudy;54;NW;6;100%

San Nicolas Island;Cloudy;59;NNW;16;100%

Sandberg;Clear;64;NW;5;42%

Santa Ana;Cloudy;67;ESE;2;85%

Santa Barbara;Mostly cloudy;61;ESE;5;93%

Santa Maria;Showers;55;Calm;0;92%

Santa Monica;Cloudy;65;Calm;0;90%

Santa Rosa;Cloudy;56;S;3;96%

Santa Ynez;Showers;54;Calm;0;93%

Santee;Showers;64;WNW;6;87%

South Lake Tahoe;Clear;44;S;3;73%

Stockton;Clear;64;W;9;72%

Thermal;Clear;81;Calm;0;35%

Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;70%

Twentynine Palms;Clear;79;WSW;3;22%

Ukiah;Mostly clear;63;Calm;0;69%

Vacaville;Clear;63;WSW;8;75%

Van Nuys;Cloudy;66;E;6;89%

Vandenberg AFB;Fog;54;N;10;100%

Victorville;Clear;64;SSW;4;54%

Visalia;Clear;67;Calm;0;62%

Watsonville;Cloudy;58;Calm;0;96%

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