CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Tuesday, August 4, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;57;Calm;0;59%
Arcata;Cloudy;58;NW;1;100%
Auburn;Clear;72;E;10;40%
Avalon;Showers;59;Calm;0;89%
Bakersfield;Clear;76;N;5;38%
Beale AFB;Clear;62;S;5;71%
Big Bear City;Clear;55;Calm;0;38%
Bishop;Clear;56;WNW;6;45%
Blue Canyon;Clear;67;Calm;0;29%
Blythe;Clear;89;SSW;4;39%
Burbank;Cloudy;65;SE;7;84%
Camarillo;Cloudy;63;NNW;5;90%
Camp Pendleton;Cloudy;66;SSE;2;87%
Campo;Clear;57;NE;7;59%
Carlsbad;Cloudy;66;SSW;6;93%
Chico;Clear;72;E;3;52%
China Lake;Clear;72;Calm;0;18%
Chino;Partly cloudy;64;WNW;2;88%
Concord;Mostly clear;60;S;17;86%
Corona;Partly cloudy;64;W;5;93%
Crescent City;Showers;59;SSW;3;96%
Daggett-Barstow;Clear;80;WNW;15;19%
Edwards AFB;Clear;74;SW;14;26%
El Centro;Clear;85;SE;5;69%
Eureka;Cloudy;57;NW;2;97%
Fairfield;Mostly clear;59;SW;26;86%
Fresno;Clear;72;NNW;6;45%
Fullerton;Cloudy;67;Calm;0;81%
Hanford;Clear;67;Calm;0;58%
Hawthorne;Cloudy;66;SSE;5;83%
Hayward;Cloudy;63;SW;6;75%
Imperial;Clear;85;SE;5;69%
Imperial Beach;Cloudy;66;SE;2;88%
Lancaster;Clear;77;W;16;33%
Lemoore Nas;Clear;65;SW;5;54%
Lincoln;Clear;63;S;8;72%
Livermore;Mostly cloudy;58;W;6;90%
Lompoc;Fog;55;W;8;96%
Long Beach;Cloudy;66;SSE;5;86%
Los Alamitos;Cloudy;66;SSE;5;86%
Los Angeles;Cloudy;68;Calm;0;81%
Los Angeles Downtown;Cloudy;68;Calm;0;81%
Madera;Clear;64;NNW;6;67%
Mammoth;Clear;60;N;4;61%
Marysville;Partly cloudy;65;S;7;67%
Mather AFB;Mostly clear;63;S;6;77%
Merced;Clear;65;NW;5;65%
Merced (airport);Clear;65;NW;5;65%
Miramar Mcas;Showers;66;S;2;83%
Modesto;Clear;64;NW;6;72%
Moffett Nas;Mostly clear;59;SE;7;93%
Mojave;Clear;79;NNW;18;25%
Montague;Clear;63;ENE;5;53%
Monterey Rabr;Cloudy;64;W;7;74%
Mount Shasta;Clear;58;Calm;0;71%
Napa County;Mostly cloudy;58;WSW;8;86%
Needles;Clear;85;SSE;3;7%
North Island;Showers;64;S;7;93%
Oakland;Cloudy;60;SSW;4;94%
Oceanside;Cloudy;66;SSW;6;93%
Ontario;Partly cloudy;64;WNW;2;88%
Oroville;Clear;71;SSE;3;56%
Oxnard;Cloudy;62;WSW;3;96%
Palm Springs;Clear;85;W;5;33%
Palmdale;Clear;72;SSW;10;28%
Paso Robles;Mostly clear;58;WNW;3;83%
Point Mugu;Showers;62;SSE;3;93%
Porterville;Clear;65;Calm;0;67%
Ramona;Fog;54;Calm;0;100%
Redding;Clear;72;Calm;2;47%
Riverside;Mostly clear;67;Calm;0;78%
Riverside March;Clear;61;NW;5;81%
Sacramento;Mostly clear;63;S;7;77%
Sacramento International;Clear;64;S;10;74%
Salinas;Cloudy;62;W;13;77%
San Bernardino;Clear;71;WSW;3;57%
San Carlos;Cloudy;59;WSW;6;87%
San Diego;Showers;64;S;7;93%
San Diego Brown;Cloudy;64;Calm;0;89%
San Diego Montgomery;Showers;64;SW;5;89%
San Francisco;Cloudy;59;SW;5;94%
San Jose;Clear;61;N;3;80%
San Luis Obispo;Cloudy;54;NW;6;100%
San Nicolas Island;Cloudy;59;NNW;16;100%
Sandberg;Clear;64;NW;5;42%
Santa Ana;Cloudy;67;ESE;2;85%
Santa Barbara;Mostly cloudy;61;ESE;5;93%
Santa Maria;Showers;55;Calm;0;92%
Santa Monica;Cloudy;65;Calm;0;90%
Santa Rosa;Cloudy;56;S;3;96%
Santa Ynez;Showers;54;Calm;0;93%
Santee;Showers;64;WNW;6;87%
South Lake Tahoe;Clear;44;S;3;73%
Stockton;Clear;64;W;9;72%
Thermal;Clear;81;Calm;0;35%
Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;70%
Twentynine Palms;Clear;79;WSW;3;22%
Ukiah;Mostly clear;63;Calm;0;69%
Vacaville;Clear;63;WSW;8;75%
Van Nuys;Cloudy;66;E;6;89%
Vandenberg AFB;Fog;54;N;10;100%
Victorville;Clear;64;SSW;4;54%
Visalia;Clear;67;Calm;0;62%
Watsonville;Cloudy;58;Calm;0;96%
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