CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, September 26, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;57;WSW;6;41%
Arcata;Cloudy;62;SSW;2;87%
Auburn;Clear;63;Calm;0;59%
Avalon;Cloudy;67;SW;6;56%
Bakersfield;Clear;75;N;8;44%
Beale AFB;Clear;67;NE;5;50%
Big Bear City;Clear;41;Calm;0;41%
Bishop;Clear;67;Calm;0;23%
Blue Canyon;Mostly clear;61;Calm;0;47%
Blythe;Clear;87;WSW;2;19%
Burbank;Clear;70;ESE;3;72%
Camarillo;Clear;66;W;3;72%
Camp Pendleton;Partly cloudy;65;NNE;1;80%
Campo;Clear;56;N;3;74%
Carlsbad;Mostly cloudy;59;Calm;0;100%
Chico;Mostly cloudy;73;NE;5;40%
China Lake;Clear;75;N;4;32%
Chino;Clear;66;NW;2;81%
Concord;Clear;67;S;10;62%
Corona;Clear;66;W;5;86%
Crescent City;Cloudy;61;S;9;93%
Daggett-Barstow;Clear;76;W;10;26%
Edwards AFB;Clear;69;SW;14;47%
El Centro;Clear;83;E;4;39%
Eureka;Cloudy;61;Calm;0;93%
Fairfield;Clear;65;SW;15;65%
Fresno;Clear;73;WNW;6;42%
Fullerton;Partly cloudy;70;SE;3;78%
Hanford;Clear;71;NW;7;50%
Hawthorne;Mostly clear;68;Calm;0;81%
Hayward;Clear;65;Calm;0;72%
Imperial;Clear;83;E;4;39%
Imperial Beach;Mostly cloudy;68;SSW;2;78%
Lancaster;Clear;72;W;13;43%
Lemoore Nas;Clear;69;NW;9;50%
Lincoln;Clear;59;Calm;0;71%
Livermore;Mostly clear;59;W;7;83%
Lompoc;Mostly cloudy;58;Calm;0;90%
Long Beach;Partly cloudy;68;Calm;0;83%
Los Alamitos;Partly cloudy;68;Calm;0;83%
Los Angeles;Mostly clear;68;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Mostly clear;68;Calm;0;83%
Madera;Clear;65;WNW;6;67%
Mammoth;Cloudy;57;NNW;4;72%
Marysville;Clear;68;ENE;3;52%
Mather AFB;Clear;63;SSW;3;63%
Merced;Clear;65;Calm;0;65%
Merced (airport);Clear;65;Calm;0;65%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;61;Calm;0;93%
Modesto;Clear;69;NNW;3;50%
Moffett Nas;Clear;63;Calm;0;82%
Mojave;Clear;73;NW;20;30%
Montague;Cloudy;65;NW;8;65%
Monterey Rabr;Clear;59;WSW;7;82%
Mount Shasta;Cloudy;59;N;3;64%
Napa County;Clear;66;SSW;10;72%
Needles;Clear;88;SW;10;10%
North Island;Cloudy;69;Calm;0;78%
Oakland;Clear;64;S;3;73%
Oceanside;Mostly cloudy;59;Calm;0;100%
Ontario;Clear;66;NW;2;81%
Oroville;Cloudy;70;Calm;0;52%
Oxnard;Clear;63;Calm;0;96%
Palm Springs;Clear;86;WNW;3;28%
Palmdale;Clear;69;S;7;43%
Paso Robles;Clear;64;NW;13;64%
Point Mugu;Clear;61;Calm;0;89%
Porterville;Clear;70;Calm;0;60%
Ramona;Clear;57;Calm;0;86%
Redding;Cloudy;73;Calm;0;42%
Riverside;Clear;69;Calm;0;65%
Riverside March;Clear;65;Calm;0;64%
Sacramento;Clear;67;SW;6;58%
Sacramento International;Clear;68;S;5;58%
Salinas;Clear;61;NNE;6;75%
San Bernardino;Clear;71;Calm;0;53%
San Carlos;Clear;63;SSW;3;67%
San Diego;Cloudy;69;Calm;0;78%
San Diego Brown;Cloudy;64;E;3;87%
San Diego Montgomery;Mostly cloudy;68;Calm;0;81%
San Francisco;Clear;63;SW;3;75%
San Jose;Clear;63;Calm;0;72%
San Luis Obispo;Clear;58;NNW;3;88%
San Nicolas Island;Partly cloudy;59;WNW;16;93%
Sandberg;Clear;62;NW;28;67%
Santa Ana;Clear;67;S;1;77%
Santa Barbara;Clear;62;NE;2;90%
Santa Maria;Clear;58;Calm;0;86%
Santa Monica;Mostly clear;65;N;2;82%
Santa Rosa;Clear;70;NNW;10;52%
Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%
Santee;Mostly cloudy;64;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Clear;49;Calm;0;63%
Stockton;Clear;68;WNW;6;50%
Thermal;Clear;78;NNW;3;53%
Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;61%
Twentynine Palms;Clear;75;W;4;20%
Ukiah;Mostly cloudy;65;Calm;0;65%
Vacaville;Clear;69;SW;3;50%
Van Nuys;Mostly clear;68;Calm;0;67%
Vandenberg AFB;Mostly clear;55;SE;6;95%
Victorville;Clear;71;SSW;3;32%
Visalia;Clear;70;NW;7;52%
Watsonville;Clear;57;Calm;0;89%
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