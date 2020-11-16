CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Monday, November 16, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;42;Calm;0;88%
Arcata;Cloudy;56;SE;3;92%
Auburn;Clear;48;Calm;0;66%
Avalon;Clear;74;NE;7;12%
Bakersfield;Clear;51;Calm;0;73%
Beale AFB;Clear;47;NNW;8;84%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;74%
Bishop;Clear;31;WNW;7;49%
Blue Canyon;Clear;50;Calm;0;34%
Blythe;Clear;53;SW;3;24%
Burbank;Clear;59;N;3;34%
Camarillo;Clear;69;ENE;13;22%
Camp Pendleton;Clear;66;NE;3;35%
Campo;Clear;62;ENE;8;17%
Carlsbad;Clear;49;E;3;77%
Chico;Partly cloudy;45;NNW;6;81%
China Lake;Clear;42;NW;3;39%
Chino;Clear;58;NNE;4;40%
Concord;Partly cloudy;51;Calm;0;82%
Corona;Mostly clear;65;SE;10;24%
Crescent City;Cloudy;54;SSE;15;92%
Daggett-Barstow;Clear;45;WNW;5;28%
Edwards AFB;Mostly clear;40;Calm;0;27%
El Centro;Clear;53;WNW;6;39%
Eureka;Cloudy;57;SE;4;83%
Fairfield;Mostly clear;52;N;9;78%
Fresno;Clear;51;Calm;0;73%
Fullerton;Mostly clear;59;Calm;0;43%
Hanford;Clear;44;Calm;0;92%
Hawthorne;Partly cloudy;62;Calm;0;47%
Hayward;Clear;54;ESE;3;74%
Imperial;Clear;53;WNW;6;39%
Imperial Beach;Mostly clear;50;ENE;2;44%
Lancaster;Mostly clear;43;W;6;55%
Lemoore Nas;Clear;44;NW;2;79%
Lincoln;Clear;39;Calm;0;86%
Livermore;Clear;47;E;3;83%
Lompoc;Clear;45;E;7;79%
Long Beach;Partly cloudy;62;WNW;5;47%
Los Alamitos;Partly cloudy;62;WNW;5;47%
Los Angeles;Clear;65;E;3;30%
Los Angeles Downtown;Clear;65;E;3;30%
Madera;Clear;43;E;3;85%
Mammoth;Cloudy;42;S;7;94%
Marysville;Clear;51;NNE;3;71%
Mather AFB;Clear;44;N;2;80%
Merced;Clear;43;ENE;3;88%
Merced (airport);Clear;43;ENE;3;88%
Miramar Mcas;Clear;61;E;7;30%
Modesto;Mostly clear;42;Calm;0;85%
Moffett Nas;Clear;47;ENE;2;87%
Mojave;Mostly clear;48;N;6;61%
Montague;Cloudy;45;NE;5;92%
Monterey Rabr;Clear;48;ESE;6;62%
Mount Shasta;Cloudy;43;Calm;0;93%
Napa County;Mostly clear;46;Calm;0;82%
Needles;Clear;58;W;8;19%
North Island;Mostly clear;58;Calm;0;50%
Oakland;Mostly clear;46;N;2;90%
Oceanside;Clear;49;E;3;77%
Ontario;Clear;58;NNE;4;40%
Oroville;Clear;49;WNW;5;73%
Oxnard;Clear;62;NE;8;32%
Palm Springs;Clear;63;NNW;8;21%
Palmdale;Mostly clear;44;S;5;50%
Paso Robles;Clear;47;ENE;5;79%
Point Mugu;Clear;64;NNE;13;35%
Porterville;Clear;47;E;6;89%
Ramona;Clear;50;Calm;0;47%
Redding;Partly cloudy;51;NNW;3;79%
Riverside;Clear;61;E;7;29%
Riverside March;Clear;62;SW;5;18%
Sacramento;Clear;52;NW;5;68%
Sacramento International;Clear;47;NW;8;79%
Salinas;Clear;49;Calm;0;73%
San Bernardino;Clear;57;Calm;0;38%
San Carlos;Clear;50;SE;3;93%
San Diego;Mostly clear;58;Calm;0;50%
San Diego Brown;Clear;58;ESE;9;42%
San Diego Montgomery;Mostly clear;61;Calm;0;40%
San Francisco;Mostly clear;55;NNE;2;84%
San Jose;Mostly clear;50;SE;3;76%
San Luis Obispo;Clear;59;SE;3;29%
San Nicolas Island;Clear;63;NNW;8;67%
Sandberg;Clear;55;NE;15;28%
Santa Ana;Clear;57;ENE;3;50%
Santa Barbara;Clear;51;Calm;0;51%
Santa Maria;Clear;54;SSW;6;44%
Santa Monica;Mostly clear;61;N;5;44%
Santa Rosa;Partly cloudy;47;WNW;5;96%
Santa Ynez;Clear;45;Calm;0;70%
Santee;Clear;54;Calm;0;50%
South Lake Tahoe;Clear;28;S;3;77%
Stockton;Partly cloudy;47;Calm;0;65%
Thermal;Clear;51;N;3;51%
Truckee-Tahoe;Clear;27;Calm;0;92%
Twentynine Palms;Clear;51;WSW;3;25%
Ukiah;Mostly cloudy;54;Calm;0;92%
Vacaville;Clear;54;N;7;71%
Van Nuys;Clear;62;Calm;0;24%
Vandenberg AFB;Clear;59;SSE;3;30%
Victorville;Clear;43;N;3;45%
Visalia;Clear;46;Calm;0;76%
Watsonville;Clear;51;NNW;6;68%
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