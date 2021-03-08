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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Monday, March 8, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;34;Calm;0;69%

Arcata;Cloudy;42;E;2;94%

Auburn;Cloudy;46;ESE;8;70%

Avalon;Cloudy;49;WSW;3;89%

Bakersfield;Clear;48;Calm;0;56%

Beale AFB;Cloudy;49;E;10;65%

Big Bear City;Mostly clear;37;Calm;0;25%

Bishop;Clear;44;SSE;6;38%

Blue Canyon;Cloudy;35;SSW;6;72%

Blythe;Cloudy;71;S;5;23%

Burbank;Cloudy;55;SSE;6;74%

Camarillo;Cloudy;58;WNW;6;77%

Camp Pendleton;Cloudy;55;SSE;4;83%

Campo;Mostly cloudy;47;SW;5;88%

Carlsbad;Cloudy;56;SE;5;80%

Chico;Cloudy;54;ESE;8;54%

China Lake;Partly cloudy;54;SSW;15;48%

Chino;Cloudy;53;SW;3;79%

Concord;Cloudy;50;S;12;68%

Corona;Cloudy;54;Calm;0;81%

Crescent City;Cloudy;45;N;3;79%

Daggett-Barstow;Mostly cloudy;57;WNW;14;45%

Edwards AFB;Mostly clear;50;WSW;17;69%

El Centro;Cloudy;66;Calm;0;32%

Eureka;Cloudy;39;E;2;90%

Fairfield;Cloudy;46;S;9;81%

Fresno;Clear;53;E;3;63%

Fullerton;Mostly cloudy;58;SE;5;66%

Hanford;Clear;44;S;5;88%

Hawthorne;Cloudy;57;SE;3;68%

Hayward;Cloudy;49;WSW;7;70%

Imperial;Cloudy;66;Calm;0;32%

Imperial Beach;Cloudy;55;NE;4;86%

Lancaster;Cloudy;49;WSW;20;73%

Lemoore Nas;Clear;42;SW;6;54%

Lincoln;Cloudy;50;SE;9;71%

Livermore;Cloudy;45;SSE;5;85%

Lompoc;Cloudy;52;W;5;81%

Long Beach;Cloudy;57;ESE;5;74%

Los Alamitos;Cloudy;57;ESE;5;74%

Los Angeles;Cloudy;58;ESE;3;66%

Los Angeles Downtown;Cloudy;58;ESE;3;66%

Madera;Clear;47;W;2;77%

Mammoth;Mostly cloudy;33;N;6;54%

Marysville;Cloudy;48;SE;8;73%

Mather AFB;Cloudy;48;SSE;4;88%

Merced;Clear;44;Calm;0;59%

Merced (airport);Clear;44;Calm;0;59%

Miramar Mcas;Cloudy;56;S;7;86%

Modesto;Clear;44;ESE;3;73%

Moffett Nas;Cloudy;48;W;7;70%

Mojave;Clear;48;SSW;14;57%

Montague;Cloudy;39;N;5;59%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;49;SSW;5;79%

Mount Shasta;Cloudy;37;Calm;0;61%

Napa County;Cloudy;47;W;5;79%

Needles;Cloudy;71;WSW;6;13%

North Island;Cloudy;59;S;10;74%

Oakland;Cloudy;47;SW;5;81%

Oceanside;Cloudy;56;SE;5;80%

Ontario;Cloudy;53;SW;3;79%

Oroville;Cloudy;52;E;7;61%

Oxnard;Cloudy;55;WNW;7;86%

Palm Springs;Mostly cloudy;65;NW;12;46%

Palmdale;Mostly cloudy;50;SSW;13;65%

Paso Robles;Clear;44;WSW;5;76%

Point Mugu;Cloudy;55;WNW;6;83%

Porterville;Mostly cloudy;46;SE;6;76%

Ramona;Cloudy;50;S;6;89%

Redding;Cloudy;46;NNE;3;73%

Riverside;Cloudy;55;Calm;0;74%

Riverside March;Cloudy;52;S;8;81%

Sacramento;Cloudy;50;SSW;9;74%

Sacramento International;Cloudy;48;S;13;77%

Salinas;Cloudy;50;W;8;76%

San Bernardino;Cloudy;55;Calm;0;69%

San Carlos;Cloudy;48;WSW;7;76%

San Diego;Cloudy;59;S;10;74%

San Diego Brown;Cloudy;55;S;9;74%

San Diego Montgomery;Cloudy;56;S;7;80%

San Francisco;Cloudy;47;WSW;6;72%

San Jose;Cloudy;48;WNW;6;67%

San Luis Obispo;Cloudy;45;ENE;3;85%

San Nicolas Island;Cloudy;51;NW;12;85%

Sandberg;Cloudy;42;S;23;67%

Santa Ana;Mostly cloudy;56;SSE;3;80%

Santa Barbara;Cloudy;55;SSE;3;83%

Santa Maria;Cloudy;49;WSW;3;83%

Santa Monica;Cloudy;57;Calm;0;74%

Santa Rosa;Mostly cloudy;44;S;3;85%

Santa Ynez;Cloudy;46;Calm;0;87%

Santee;Cloudy;55;SSE;8;76%

South Lake Tahoe;Mostly cloudy;38;SSW;6;67%

Stockton;Mostly clear;50;W;14;71%

Thermal;Cloudy;65;NNW;16;44%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;28;SSW;3;86%

Twentynine Palms;Cloudy;63;W;4;20%

Ukiah;Cloudy;42;Calm;0;76%

Vacaville;Cloudy;49;S;13;65%

Van Nuys;Cloudy;54;S;3;82%

Vandenberg AFB;Cloudy;50;Calm;0;90%

Victorville;Mostly clear;49;WSW;6;72%

Visalia;Mostly clear;47;E;5;83%

Watsonville;Cloudy;49;Calm;0;86%

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Copyright 2021 AccuWeather